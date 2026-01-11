ارتفاع الإنفاق بعد الماراثون في مدينة سانيا يُشير إلى صعود مفهوم "عطلة السباق"

1

سانيا، الصين، 11 يناير 2026 /PRNewswire/ -- شكّل ماراثون هاينان (سانيا)، الذي أُقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من عام 2025، أول فعالية مُصنّفة من الفئة (A) ومُعتمدة من الاتحاد الصيني لألعاب القوى (CAA) منذ بدء تشغيل ميناء هاينان للتجارة الحرة (Hainan FTP) بموجب لوائحه المستقلة للجمارك والتجارة. لقد انعكست مزايا ميناء هاينان للتجارة الحرة — بما في ذلك سهولة الحصول على التأشيرات، والربط الجوي، والتجارة المُعفاة من الرسوم الجمركية، والتنقل الدولي — في المشاركة القوية والنشاط على أرض الواقع. أسهم الماراثون في تنشيط السياحة المحلية، وقطاعي المطاعم والإقامة، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق 92%، وارتفع الإنفاق التجاري على طول مسار السباق بنحو 35%.

قال Yang Yong، المدير العام للفعاليات والتسويق التجاري لدى الشريك المُنظِّم للحدث Orange Lion Sports (التي كانت سابقًا Alibaba Sports)، إن المنظِّمين اعتمدوا على موارد منظومة Alibaba — بما في ذلك Taobao، وFliggy، وAlibaba Health، وAnt Chain، وAmap — لتوسيع انتشار الحدث وتعزيز التواصل مع جماهير العدّائين المحلية والدولية، بما يشجع على مشاركة أوسع وزيادة الإنفاق المرتبط بالفعالية.

يوفّر ميناء هاينان للتجارة الحرة دخولًا بدون تأشيرة لمواطني 86 دولة، كما تربط شبكته الجوية الدولية 25 وجهة عبر آسيا وأوروبا، ما يعزّز سهولة الوصول للمشاركين الدوليين. بموجب إطار الجمارك والتجارة الجديد، توسّعت قائمة السلع المؤهلة للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية من 1,900 سلعة إلى أكثر من 6,600 سلعة، مما أتاح إدخال معدات ومستلزمات السباقات — التي كانت خاضعة للرسوم الجمركية سابقًا — دون رسوم جمركية، ما أسهم بشكلٍ ملحوظ في خفض تكاليف تنظيم الفعالية.

وبحسب المُنظِّمين، أسهم توسيع القائمة في تقليص نفقات توريد أنظمة التوقيت، والمستلزمات الاحترافية، والمعدات الصوتية. كما أُعيد استثمار الوفورات المتحققة في العمليات التشغيلية وخدمات العدّائين والتسويق، لتعزيز الجودة العامة والانتشار، وفي الوقت نفسه زيادة الجاذبية التجارية واستقطاب المزيد من الرعاة والشركاء.

لقد امتد أثر الماراثون إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع التي أُقيم فيها السباق. أظهرت بيانات منصة Fliggy ارتفاعًا مُطّردًا في حجوزات الفنادق منذ أواخر أكتوبر، مع محافظة الفنادق الشريكة على هذا الاتجاه التصاعدي خلال فترة الفعالية. بالتزامن مع أول عطلة لرأس السنة الجديدة ومهرجان الربيع في ظل الترتيبات الجمركية الجديدة، فقد أسهمت الفعالية في تحفيز إنفاق المستهلكين بشكلٍ أكبر. وفقًا لبيانات مكتب سانيا للسياحة والثقافة والإذاعة والتلفزيون والرياضة، استقبلت المدينة 650,800 زائر خلال عطلة رأس السنة الجديدة 2026، مُحققة إنفاقًا سياحيًا بلغ 1.299 مليار يوان صيني. وأسهم الزخم المشترك للفعالية وحركة السفر خلال العطلات في تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط العام للسوق.

يُبرز نجاح ماراثون هاينان (سانيا) كيف أصبحت الفعاليات الرياضية الكُبرى اليوم حلقة وصل بين السياحة والضيافة والإنفاق الدولي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg