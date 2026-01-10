Lonjakan Nilai Belanja Pasca-Lomba Maraton di Sanya Cerminkan Kebangkitan Tren "Racecation"

Menurut Yang Yong, General Manager, Events and Commercialization, Orange Lion Sports (sebelumnya bernama Alibaba Sports) sebagai mitra penyelenggara, pihak panitia memanfaatkan sumber daya ekosistem Alibaba—termasuk Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain, dan Amap—guna memperluas jangkauan acara, serta melibatkan komunitas pelari domestik dan internasional. Hal tersebut ikut mendorong partisipasi dan nilai belanja di ajang tersebut.

Hainan FTP memberikan fasilitas bebas visa untuk 86 negara. Lebih lagi, jaringan penerbangan internasional Hainan FTP menghubungkan 25 destinasi di Asia dan Eropa. Kedua hal ini semakin memudahkan akses peserta internasional. Dengan sistem bea cukai dan perdagangan yang baru, daftar barang yang dapat diimpor secara bebas bea masuk bertambah dari 1.900 jenis barang menjadi lebih dari 6.600 jenis barang. Dengan demikian, perlengkapan dan kebutuhan lomba maraton yang sebelumnya dikenai bea masuk kini memperoleh insentif pajak sehingga secara signifikan menghemat biaya penyelenggaraan acara.

Menurut pihak penyelenggara acara, penambahan daftar barang bebas bea masuk menekan biaya pengadaan sistem pencatatan waktu, perlengkapan profesional, dan peralatan audio. Penghematan tersebut lalu dialokasikan kembali untuk aktivitas operasional, layanan bagi pelari, dan pemasaran. Hasilnya, kualitas dan jangkauan acara mengalami peningkatan. Di sisi lain, ajang ini juga mampu menarik minat berbagai sponsor serta mitra.

Dampak Hainan (Sanya) Marathon tidak hanya dirasakan selama akhir pekan perlombaan. Data Fliggy menunjukkan, pemesanan hotel meningkat secara stabil sejak akhir Oktober, dan sejumlah hotel mitra dapat menjaga tren positif tersebut selama acara berlangsung. Bertepatan dengan libur Tahun Baru dan Festival Musim Semi pertama setelah sistem bea cukai yang baru diterapkan Hainan FTP, ajang ini semakin mendorong aktivitas belanja konsumen. Menurut Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Radio, Televisi, dan Olahraga Kota Sanya, 650.800 wisatawan berkunjung ke kota ini selama libur Tahun Baru 2026. Sementara, total nilai belanja pariwisata mencapai RMB 1,299 miliar. Sinergi antara penyelenggaraan acara dan musim liburan berkontribusi terhadap peningkatan signifikan dalam aktivitas pasar secara keseluruhan.

Kesuksesan Maraton Hainan (Sanya) membuktikan bahwa ajang olahraga berskala besar kini mampu menjembatani sektor pariwisata, perhotelan, dan aktivitas belanja internasional.

SOURCE Orange Lion Sports