Всплеск расходов после марафона в Санье сигнализирует о подъеме тенденции привязки путешествий к забегам

Orange Lion Sports

Jan 10, 2026

САНЬЯ, Китай, 10 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Хайнаньский марафон — Hainan (Sanya) Marathon, состоявшийся в последние выходные 2025 года, стал первым сертифицированным мероприятием Класса A, санкционированным Китайской ассоциацией легкой атлетики (CAA), с начала работы Хайнаньского порта свободной торговли (Hainan Free Trade Port, FTP) в соответствии с независимыми таможенными и торговыми правилами. Преимущества Хайнаньского порта свободной торговли в плане упрощенного визового режима, воздушного сообщения, беспошлинной торговли и международного транспорта нашли отражение в массовом участии и активности на месте. Марафон стал стимулом для местного туризма, сферы питания и гостеприимства, при этом заполняемость отелей достигла 92 %, а расходы гостей на покупки по маршруту выросли примерно на 35 %.

Ян Юн (Yang Yong), генеральный менеджер по мероприятиям и коммерциализации в компании Orange Lion Sports, выступающей партнером мероприятия (ранее Alibaba Sports), сказал, что организаторы использовали ресурсы всей экосистемы Alibaba, включая Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain и Amap, для расширения охвата мероприятия и повышения эффективности связей с внутренним и международным сообществом любителей бега, поощряя более широкое участие в расходах, связанных с мероприятием.

Хайнаньский порт свободной торговли предлагает безвизовый въезд для граждан 86 стран, а международная воздушная сеть порта связывает 25 пунктов назначения по всей Азии и Европе, что дополнительно улучшает доступность для международных участников. В соответствии с новой структурой таможенных и торговых правил список товаров, разрешенных к беспошлинному ввозу, расширился с 1900 до более чем 6600, что позволило беспошлинно ввозить ранее облагаемое пошлиной снаряжение и расходные материалы, связанные с забегом, способствуя значительному снижению расходов на мероприятие.

По отзывам организаторов расширенный список снизил расходы на закупку систем хронометража, профессиональных расходных материалов и аудиооборудования. Достигнутая экономия была реинвестирована в операции, услуги для бегунов и маркетинг, что повысило общее качество и охват, а также увеличило коммерческую привлекательность и привлекло больше спонсоров и партнеров.

Влияние марафона вышло за рамки уик-энда проведения забега. По данным платформы Fliggy количество бронирований отелей неуклонно растет с конца октября и отели-партнеры сохраняют эту растущую тенденцию во время мероприятия. В сочетании с первыми новогодними праздниками и первым Праздником весны в условиях новых таможенных правил мероприятие дополнительно стимулировало потребительские расходы. По данным Бюро туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Саньи, город принял 650 800 гостей в период новогодних праздников 2026 года, что принесло 1299 млрд юаней в виде расходов туристов. Совокупный импульс путешествий в связи с мероприятием и праздниками способствовал заметному росту общей рыночной активности.

Успех Хайнаньского марафона (Санья) демонстрирует, как крупные спортивные события теперь объединяют сферы туризма, гостеприимства и международных расходов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2858001/1.jpg

