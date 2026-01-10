Prudký nárast výdavkov po maratóne v Sanyi signalizuje vzostup „race-cation" -cestovania za športovými podujatiami
Jan 10, 2026, 16:27 ET
SANYA, Čína, 10. január 2026 /PRNewswire/ -- Hainanský maratón (Sanya), ktorý sa konal v posledný víkend roku 2025, bol prvým podujatím certifikovaným triedou A, schváleným Čínskou atletickou asociáciou (CAA) od začatia prevádzky v Hainanskom prístave voľného obchodu (Hainan FTP) v rámci jej nezávislých colných a obchodných predpisov. Výhody Hainan FTP v oblasti jednoduchšieho prístupu k vízam, leteckého spojenia, bezcolného obchodu a medzinárodnej mobility sa prejavili v silnej účasti a lokálnych aktivitách. Maratón podporil miestny cestovný ruch, stravovanie a ubytovanie, pričom obsadenosť hotelov dosiahla 92 % a komerčné výdavky pozdĺž trate vzrástli približne o 35 %.
Yang Yong, generálny riaditeľ pre podujatia a komercializáciu v partnerskej spoločnosti Orange Lion Sports (predtým Alibaba Sports), uviedol, že organizátori využili zdroje z celého ekosystému Alibaba – vrátane Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain a Amap, aby rozšírili dosah podujatia a umožnili efektívnejšie prepojenie s domácim a medzinárodným bežeckým publikom. Podporili tak väčšiu účasť na výdavkoch súvisiacich s podujatím.
Hainan FTP ponúka bezvízový vstup občanom z 86 krajín a jeho medzinárodná letecká sieť spája 25 destinácií v Ázii a Európe, čo ďalej zlepšuje dostupnosť pre medzinárodných účastníkov. V rámci nového colného a obchodného rámca sa zoznam položiek oprávnených na bezcolný dovoz rozšíril z 1900 na viac ako 6600, čo umožnilo dovoz pretekárskeho vybavenia a potrieb bez dane, na ktoré sa predtým vzťahovalo clo, čo výrazne pomohlo znížiť náklady na podujatie.
Podľa organizátorov rozšírený zoznam znížil náklady na obstaranie časovacích systémov, profesionálnych potrieb a zvukového vybavenia. Výsledné úspory sa mohli reinvestovať do prevádzky, služieb pre bežcov a marketingu, čím sa zvýšila celková kvalita a dosah, pričom sa zároveň posilnila obchodná atraktivita a prilákalo sa viac sponzorov a partnerov.
Dopad maratónu nebol obmedzený len na víkend pretekov. Podľa údajov spoločnosti Fliggy rezervácie hotelov od konca októbra stabilne rastú a partnerské hotely si tento rastúci trend udržiavajú aj počas podujatia. Toto podujatie, ktoré sa konalo súbežne s prvými oslavami Nového roka a Jarnej slávnosti v rámci nových colných opatrení, ďalej stimulovala spotrebiteľské výdavky. Podľa Úradu pre cestovný ruch, kultúru, rozhlas, televíziu a šport v Sanyi mesto počas novoročných sviatkov v roku 2026 privítalo 650 800 návštevníkov, čo vygenerovalo výdavky na cestovný ruch vo výške 1,299 miliardy RMB. Kombinovaný efekt podujatia spolu s cestovaním počas sviatkov prispel k výraznému nárastu celkovej aktivity na trhu.
Úspech maratónu Hainan (Sanya) demonštruje, ako veľké športové podujatia v súčasnosti prepájajú cestovný ruch, pohostinstvo a medzinárodné výdavky.
