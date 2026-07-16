Wśród mundialowego zgiełku Hisense buduje bardziej inkluzywne doświadczenia dla kibiców FIFA World Cup 2026™ w 16 miastach gospodarzach

QINGDAO, Chiny, 16 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, globalny producent elektroniki użytkowej i urządzeń gospodarstwa domowego, we współpracy z FIFA oraz organizacją KultureCity angażuje się w tworzenie bardziej dostępnych i przyjaznych warunków dla kibiców z nadwrażliwością sensoryczną podczas meczów rozgrywanych we wszystkich 16 miastach gospodarzach FIFA World Cup 2026™.

Dla milionów kibiców piłkarskich emocje towarzyszące meczom FIFA World Cup 2026™ wynikają z wyjątkowej atmosfery stadionu, dopingu tysięcy fanów i energii płynącej z trybun. Jednak dla osób o podwyższonej wrażliwości sensorycznej - w tym części osób w spektrum autyzmu oraz osób wymagających szczególnego wsparcia w zakresie przetwarzania bodźców - intensywne dźwięki, światła i tłum mogą być nadmiernie obciążające, co może ograniczać możliwość pełnego czerpania radości z wydarzenia.

Aby ograniczyć te bariery, w pobliżu wejść na stadiony we wszystkich miastach gospodarzach zostaną rozmieszczone mobilne strefy sensoryczne oznaczone marką Hisense, a dodatkowo na terenie stadionów, w strefach komercyjnych i wystawienniczych stadionów podczas całego turnieju zostaną utworzone dedykowane pomieszczenia sensoryczne. Zaprojektowane jako spokojne i komfortowe przestrzenie, miejsca te pozwolą kibicom odpocząć od intensywnych bodźców, wyciszyć się i odzyskać równowagę. Wyposażenie w wysokiej jakości ekrany Hisense, prezentujące uspokajające wizualizacje, pomoże stworzyć bardziej komfortową i relaksującą przestrzeń dla osób potrzebujących ograniczenia intensywności otoczenia.

Hisense umożliwił także rodzinom z osobami o szczególnych potrzebach sensorycznych udział w meczach FIFA World Cup 2026™ w bardziej przyjaznym i dostosowanym otoczeniu. Rodzina Any znalazła się w gronie osób, które mogły doświadczyć atmosfery turnieju dzięki inicjatywie Hisense na rzecz większej inkluzywności sensorycznej. „Odkąd dowiedzieliśmy się, że potrzeby sensoryczne będą częścią naszego codziennego życia, wspólne przeżywanie piłkarskich emocji zawsze było dla naszej rodziny pewnym wyzwaniem" - powiedziała Ana.

Uma Srivastava, dyrektor wykonawcza organizacji KultureCity, postrzega tę technologię nie tylko jako praktyczne rozwiązanie, ale także jako element łączący intensywne emocje stadionowego widowiska z potrzebą wyciszenia i komfortu kibiców. „Telewizory Hisense wyświetlają spokojne, relaksujące treści wizualne. Wykorzystanie zaawansowanych technologii pozwala zapewnić wyraźny, harmonijny obraz, który sprzyja relaksacji i wspiera proces regulacji sensorycznej" - powiedziała Srivastava.

Łącząc innowacyjne technologie, rozwiązania zwiększające dostępność oraz zaangażowanie społeczności, Hisense pomaga budować bardziej inkluzywne doświadczenia podczas FIFA World Cup 2026™, umożliwiając większej liczbie kibiców aktywne uczestnictwo i poczucie przynależności do sportowego widowiska. Inicjatywa ta odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie Hisense w realizację celów ESG oraz wykorzystanie innowacji do budowania bardziej dostępnych i wartościowych doświadczeń dla społeczności na całym świecie. W ten sposób firma realizuje swoją misję „Innovating a Brighter Life", pokazując, jak technologia może wspierać ludzi i wzmacniać więzi poprzez wspólne przeżycia.

Dowiedz się, jak Hisense pomaga każdemu kibicowi poczuć się częścią gry: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.