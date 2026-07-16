Menemui Ketenangan di Sebalik Sorakan: Hisense Wujudkan Pengalaman Piala Dunia FIFA 2026™ yang Lebih Inklusif untuk Penyokong di Kesemua 16 Bandar Tuan Rumah

QINGDAO, China, 16 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan perkakas rumah global, bekerjasama dengan FIFA dan KultureCity bagi membantu menyediakan pengalaman hari perlawanan yang lebih inklusif untuk penyokong yang mempunyai sensitiviti deria di kesemua 16 bandar tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026TM.

Bagi jutaan peminat bola sepak, kemeriahan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026TM hadir melalui sorakan penonton dan keterujaan di stadium. Namun, bagi penyokong yang mempunyai sensitiviti deria, termasuk sebahagian individu dalam spektrum autisme dan mereka yang mempunyai keperluan pemprosesan deria yang lain, pemandangan dan bunyi-bunyian tersebut boleh menjadi terlalu mengganggu sehingga menyukarkan mereka menikmati pengalaman perlawanan sepenuhnya.

Bagi membantu menghapuskan halangan ini, kenderaan deria mudah alih berjenama Hisense ditempatkan di luar pintu masuk stadium di semua bandar tuan rumah, bersama bilik deria khusus yang disediakan di kawasan pameran komersial stadium sepanjang kejohanan berlangsung. Ruang yang tenang dan mesra ini memberi peluang kepada penyokong untuk berehat seketika, menenangkan diri serta mengawal rangsangan deria, dengan paparan premium Hisense memaparkan visual ambien yang menenangkan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih santai.

Hisense turut menyediakan peluang kepada keluarga yang mempunyai keperluan deria untuk menghadiri perlawanan Piala Dunia FIFA 2026TM dalam persekitaran yang lebih mudah diakses. Keluarga Ana merupakan antara mereka yang menikmati kejohanan ini menerusi inisiatif keterangkuman deria Hisense. "Minat terhadap bola sepak sentiasa sedikit mencabar bagi keluarga kami sejak kami mengetahui bahawa keperluan deria akan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kami," kata Ana.

Uma Srivastava, Pengarah Eksekutif KultureCity, melihat teknologi ini sebagai sesuatu yang lebih daripada sekadar alat — sebaliknya sebagai jambatan yang menghubungkan kehangatan suasana stadium dengan keperluan penyokong untuk mendapatkan ketenangan:

"Televisyen Hisense memaparkan kandungan visual yang menenangkan. Teknologi canggih Hisense menghasilkan visual yang jelas dan seimbang, direka untuk membantu proses relaksasi dan pengawalan deria."

Dengan menggabungkan teknologi, sokongan kebolehcapaian dan penglibatan komuniti, Hisense membantu mewujudkan pengalaman Piala Dunia FIFA 2026TM yang membolehkan lebih ramai penyokong berasa diterima dan saling terhubung. Inisiatif ini mencerminkan komitmen jangka panjang ESG Hisense untuk menggunakan inovasi bagi mewujudkan pengalaman yang lebih mudah diakses dan bermakna kepada komuniti di seluruh dunia, sekali gus merealisasikan visinya, "Innovating a Brighter Life", menerusi detik-detik yang menyatukan manusia.

Lihat bagaimana Hisense membantu setiap penyokong merasakan diri mereka sebahagian daripada permainan di: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP.

Latar Belakang Hisense

Ditubuhkan pada tahun 1969, Hisense ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global dalam bidang perkakas rumah dan elektronik pengguna, dengan operasi di lebih 160 negara. Syarikat ini mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, perkakas rumah serta penyelesaian teknologi maklumat (IT) pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 dunia bagi segmen televisyen bersaiz 100 inci dan ke atas (2023–S1 2026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi Piala Dunia FIFA 2026TM, Hisense komited terhadap kerjasama dalam bidang sukan global sebagai medium untuk berhubung dengan khalayak di seluruh dunia.

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