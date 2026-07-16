Tìm sự bình yên giữa bầu không khí cuồng nhiệt: Hisense mang đến trải nghiệm FIFA World Cup 2026™ hòa nhập hơn cho người hâm mộ tại cả 16 thành phố đăng cai

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đang hợp tác cùng FIFA và KultureCity để giúp mang đến trải nghiệm ngày thi đấu mang tính hòa nhập hơn cho những người hâm mộ nhạy cảm về giác quan tại toàn bộ 16 thành phố đăng cai FIFA World Cup 2026TM.

Đối với hàng triệu người hâm mộ bóng đá, năng lượng của các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026TM đến từ tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả và bầu không khí bùng nổ trên sân vận động. Tuy nhiên, với những người hâm mộ nhạy cảm về giác quan, bao gồm một số người mắc chứng tự kỷ và những người có nhu cầu hỗ trợ xử lý giác quan khác, những hình ảnh và âm thanh này có thể gây quá tải, khiến họ khó có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm.

Để góp phần xóa bỏ những rào cản đó, các xe hỗ trợ giác quan lưu động mang thương hiệu Hisense được bố trí bên ngoài lối vào các sân vận động tại tất cả các thành phố đăng cai, cùng với các phòng hỗ trợ giác quan chuyên dụng tại các khu vực trưng bày thương mại của sân vận động trong suốt giải đấu. Những không gian yên tĩnh và thân thiện này mang đến cho người hâm mộ nơi để tạm dừng, lấy lại trạng thái cân bằng và điều chỉnh mức độ kích thích giác quan, với các màn hình Hisense cao cấp trình chiếu những hình ảnh nền dịu nhẹ, góp phần tạo nên một môi trường thư giãn hơn.

Hisense cũng tạo điều kiện để các gia đình cần hỗ trợ về giác quan có cơ hội tham dự các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026TM trong một môi trường dễ tiếp cận hơn. Gia đình của Ana là một trong những gia đình đã trải nghiệm giải đấu thông qua sáng kiến hỗ trợ hòa nhập cho người nhạy cảm về giác quan của Hisense."Việc yêu thích bóng đá luôn có chút thử thách đối với gia đình chúng tôi, kể từ khi chúng tôi biết rằng nhu cầu hỗ trợ về giác quan sẽ là một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình", Ana cho biết.

Uma Srivastava, Giám đốc điều hành của KultureCity, cho rằng công nghệ này không chỉ đơn thuần là một công cụ mà còn là cầu nối giữa bầu không khí sôi động của sân vận động và nhu cầu về sự bình yên của người hâm mộ: "Các dòng tivi Hisense trình chiếu những nội dung hình ảnh mang tính thư giãn. Công nghệ tiên tiến của Hisense mang đến những hình ảnh rõ nét và hài hòa, được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng thư giãn và điều chỉnh giác quan".

Thông qua việc kết hợp công nghệ, các giải pháp hỗ trợ khả năng tiếp cận và hoạt động gắn kết cộng đồng, Hisense đang góp phần tạo ra trải nghiệm FIFA World Cup 2026TM, nơi nhiều người hâm mộ có thể cảm thấy được hòa nhập và kết nối. Sáng kiến này phản ánh cam kết ESG dài hạn của Hisense trong việc ứng dụng đổi mới sáng tạo để mang đến những trải nghiệm dễ tiếp cận và ý nghĩa hơn cho các cộng đồng trên toàn thế giới — hiện thực hóa tầm nhìn "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" thông qua những khoảnh khắc kết nối mọi người.

Xem cách Hisense giúp mọi người hâm mộ đều cảm thấy mình là một phần của trận đấu tại đây: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

SOURCE Hisense