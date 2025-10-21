全球投資者與商界領袖將於 11 月齊聚巴林，參加第三屆 Gateway Gulf
此論壇主題為「全新貿易動力，全球投資反思」，僅限 200 名受邀高級領袖參加，促進轉化為長期合作夥伴關係與投資機會的對話。
巴林麥納瑪 2025年10月21日 /美通社/ -- 巴林王國將歡迎來自美洲、歐洲、亞洲和海灣地區的高級國際代表參加 2025 年 11 月 2 日至 3 日假巴林灣四季酒店舉行的第三屆 Gateway Gulf。這項僅限受邀者參加的活動將匯聚 200 位貴賓，當中包括全球投資者、商界領袖、政策制定者、政府官員和業界先驅，共同探索海灣地區的高價值投資機會與合作夥伴關係。該論壇主題為「全新貿易動力，全球投資反思」，提供展示巴林王國策略措施與促進國際合作的平台。
該論壇由 Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) 主辦，除了得到巴林王國的商業、投資和工業界高級政府官員支持，並將重點關注海灣地區的充滿活力經濟轉型。該地區 GDP 目前超過 2 兆美元，並預計 2050 年將達 6 兆美元。巴林的非石油產業佔當地 GDP 超過 86%，而提供高度多元化兼為迎合未來的環境。這環境為全球投資者可擴展兼可持續發展的成長，提供獨特機會。
繼 Gateway Gulf 2024 的成績（已宣佈投資和策略協議總額超過 120 億美元）後，Gateway Gulf 2025 計劃建基於此動力之上，並訂立更深入兼更具影響力的議程。參加者將受惠於精心策劃的討論小組、一對一投資者會議，以及來自海灣地區的可投資項目展示，輔以突顯巴林獨特商業與社會環境的文化活動。該論壇期間的討論將強調區域和地方趨勢（例如數碼轉型、能源轉型和可持續發展等），以及高價值行業（包括金融服務、ICT、製造、物流和旅遊等）的新興機會。該活動將匯聚多位政府官員與企業高層人士討論這些領域的機會，並確定相互合作的途徑。
Gateway Gulf 鞏固巴林作為可靠全球合作夥伴的地位，向持份者提供進入全球發展最快地區之一的途徑。該活動得到巴林王國的先進基礎設施、迎合未來的人力資本，以及商業友好環境支持。該論壇是高級對話、切實可行合作與長期夥伴關係的策略平台。該論壇目的是促進未來經濟成長投資的對話，同時鞏固巴林作為區域與全球連結的重要樞紐地位。
