Singapore staat op nr. 1 in wereldwijde strijd om talent

FONTAINEBLEAU, Frankrijk en SINGAPORE en SAN FRANCISCO, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Singapore heeft Zwitserland voorbijgestreefd en staat nu op de eerste plaats in de meest recente Global Talent Competitiveness Index (GTCI), dankzij haar kracht in het cultiveren van flexibele, digitaal vlotte en innovatieklare arbeidskrachten in het tijdperk van artificiële intelligentie.

Dit jaar staat de stadstaat voor het eerst bovenaan de jaarlijkse ranglijst, die in 2013 door INSEAD werd gelanceerd als benchmark voor beleidsdenken over arbeidsmarkten, werkorganisatie en talentstromen.

Europese economieën met een hoog inkomen blijven de top 10 in deze editie verankeren, maar het GTCI-rapport van dit jaar valt ook op door de achteruitgang van verschillende grote economieën, waaronder de Verenigde Staten die van de 3e naar de 9e plaats is gezakt.

Met als thema "Resilience in the Age of Disruption", onderzoekt de GTCI van dit jaar – de 11e sinds 2013 – hoe naties en economieën talentsystemen opbouwen die verstoringen kunnen trotseren. De ranglijst van 135 economieën is op 77 indicatoren gebaseerd, waaronder soft skills en AI-talentconcentratie, verdeeld over zes dimensies: Enable, Attract, Grow, Retain, Vocational & Technical Skills en Generalist Adaptive Skills.

"Echte veerkracht bij talent is tegenslag omzetten in een katalysator voor innovatie, aanpassingsvermogen en een vernieuwd doel," verklaart Felipe Monteiro, academisch directeur van GTCI en Senior Affiliate Professor of Strategy aan INSEAD.

"Veerkracht betekent leren hoe je vooruit kunt komen en niet alleen terug opveert na onvermijdelijke schokken en crisissen."

Lily Fang, Dean of Research & Innovation van INSEAD, licht toe: "Het rapport van dit jaar moet gezien worden als veel meer dan een race tussen landen. Het biedt leiders doordachte punten van reflectie over hoe krachtige technologieën, zoals AI, in het grote streven naar menselijke vooruitgang geïntegreerd kunnen worden."

De ranglijst van dit jaar markeert ook de lancering van een nieuwe samenwerking tussen INSEAD en het Portulans Institute, een non-profit onderzoeksinstituut gevestigd in Washington D.C..

"Deze samenwerking geeft de GTCI meer diepgang en duidelijkheid in een tijd waarin snelle technologische veranderingen, geopolitieke onzekerheid en diepgaande maatschappelijke overgangen betrouwbare talentmetriek belangrijker dan ooit maken," aldus Rafael Escalona Reynoso, CEO van Portulans Institute.

De sterke punten van Singapore

Volgens het GTCI-rapport onderscheidt Singapore zich in de recente ranglijst door de constante evolutie van haar onderwijssysteem en haar toekomstgerichte aanpak om een flexibele en innovatiegedreven beroepsbevolking op te leiden.

De stadstaat stond op de eerste plaats voor Generalist Adaptive Skills dankzij een beroepsbevolking die gewapend is met de nodige soft skills, digitale geletterdheid en innovatiegericht denken waar het snel veranderende landschap van vandaag om vraagt. Het vermogen van Singapore om talent te behouden steeg ook met zeven plaatsen naar de 31e plaats.

"Economieën die flexibele, functie-overschrijdende en AI-geletterde arbeidskrachten cultiveren, zijn vaak beter in staat om disruptie om te zetten in kansen en hun concurrentievermogen op lange termijn te behouden," zegt Paul Evans, emeritus hoogleraar organisatiegedrag aan INSEAD en co-editor van het rapport.

"De resultaten van dit jaar tonen aan dat het concurrentievermogen van talent niet alleen afhangt van het inkomensniveau, maar ook van de strategische beleidsoriëntatie, de institutionele kwaliteit en de effectieve inzet van menselijk kapitaal."

GTCI 2025: Top 20 landen

1. Singapore 11. Ierland 2. Zwitserland 12. Verenigd Koninkrijk 3. Denemarken 13. IJsland 4. Finland 14. Canada 5. Zweden 15. België 6. Nederland 16. Oostenrijk 7. Noorwegen 17. Duitsland 8. Luxemburg 18. Nieuw-Zeeland 9. Verenigde Staten van Amerika 19. Frankrijk 10. Australië 20. Tsjechië

Meer doen met minder

Een van de bepalende boodschappen van GTCI 2025, dat door het Joint Research Centre van de Europese Commissie is geauditeerd, is dat het vermogen om investeringen in zinvolle resultaten om te zetten economieën in de talentenjacht zal onderscheiden.

Israël viel samen met Singapore en Zuid-Korea op door het vermogen om met minder middelen betere talentresultaten te behalen. Dit gold ook voor enkele landen met een laag tot middelhoog inkomen, zoals Tadzjikistan, Kenia, Oezbekistan, Sri Lanka, Myanmar, Pakistan en Bangladesh. Zelfs landen met een laag inkomen, zoals Rwanda, getuigden van een sterke grondslag voor talentontwikkeling.

Evans merkt op: "Economieën die hun onderwijs-, arbeids- en innovatiesystemen afstemmen op ontwikkeling van flexibel talent kunnen zelfs met een bescheiden inkomensniveau hoge prestaties behalen."

Door de regio's

Regionaal gezien waren er weinig verrassingen. Met 18 van de top 25 posities blijft Europa de ranglijst domineren, waaronder grote economieën zoals Duitsland (17e), Frankrijk (19e) en het Verenigd Koninkrijk (12e). In Azië en Oceanië deden Australië (10e) en Nieuw-Zeeland (18e) het beter dan Singapore in het behouden van talent, maar bleven achterop wat algemene aanpassingsvaardigheden betreft. China's daling van 40e naar 53e plaats weerspiegelde een minder gunstig bedrijfsklimaat en arbeidsmarkt, hoewel het rapport erkent dat onvoldoende gegevens ook een rol kunnen hebben gespeeld.

Het vermogen van Noord-Amerika om geschoold talent te cultiveren en in verschillende sectoren in te zetten, wordt weerspiegeld in de sterke positie van de VS (9e) en Canada (14e) – ondanks de slechtere prestatie van de VS in vergelijking met 2023.

Noord-Afrika en West-Azië werden aangevoerd door Israël (23e), terwijl de Verenigde Arabische Emiraten (25e) de regio aanvoerde voor het aantrekken van talent en het ontwikkelen van vaardigheden, hoewel ze achterbleven op het vlak van vaardigheden op hoog niveau.

Chili (39e) kwam als beste uit de bus in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, gevolgd door Uruguay (42e) en Costa Rica (44e). Noch Brazilië noch Mexico, de twee grootste economieën van de regio, slaagden er echter in om de top 50 te halen.

Vooruitblikkend merkt Escalona Reynoso op: "Vandaag is aanpassingsvermogen het belangrijkst: het vermogen om samen te werken, discipline-overschrijdend te denken, onder druk te innoveren en in een snel veranderende, technologiegedreven omgeving te navigeren.

"Dit zijn vaardigheden die in toenemende mate het concurrentievermogen van een land bepalen -- en de GTCI geeft deze realiteit nu duidelijker dan ooit weer."

Meer informatie en mediabronnen

Lees hier meer over de bevindingen van GTCI 2025. Volg #GTCI2025 online.

Live lanceringsevenement om 10:00 uur CET, 26 november 2025

