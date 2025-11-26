Singapur numerem jeden w globalnej rywalizacji o utalentowanych specjalistów

FONTAINEBLEAU, Francja i SINGAPUR oraz SAN FRANCISCO, 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Singapur przeskoczył Szwajcarię, zajmując najwyższe miejsce w najnowszym globalnym wskaźniku konkurencyjności pod względem talentów Global Talent Competitiveness Index (GTCI), wykorzystując swoją umiejętność kultywowania łatwo adaptujących się do zmian, biegłych cyfrowo i gotowych na innowacje pracowników w erze sztucznej inteligencji.

W tym roku to miasto-państwo po raz pierwszy zajęło pierwsze miejsce w corocznym rankingu organizowanym przez INSEAD od 2013 r. Ranking jest punktem odniesienia dla analiz polityki dotyczącej rynków pracy, organizacji pracy oraz przepływu talentów.

Gospodarki europejskie o wysokich dochodach utrzymały się w pierwszej dziesiątce tej edycji, ale tegoroczny raport GTCI jest również godny uwagi ze względu na gorsze wyniki kilku dużych gospodarek świata, w tym Stanów Zjednoczonych, które spadły z trzeciego na dziewiąte miejsce.

Wydany pod hasłem „Odporność w epoce zakłóceń" tegoroczny raport GTCI, który jest jedenastym od 2013 r. – analizuje, w jaki sposób państwa i gospodarki budują systemy talentów zdolne przetrwać pojawiające się zawirowania. Ranking obejmuje 135 gospodarek i opiera się na 77 wskaźnikach, w tym na umiejętnościach miękkich i koncentracji talentów w dziedzinie sztucznej inteligencji, w sześciu wymiarach: Enable (umożliwianie), Attract (przyciąganie), Grow (rozwijanie), Retain (utrzymywanie), Vocational and Technical Skills (umiejętności zawodowe i techniczne) oraz Generalist Adaptive Skills (ogólne zdolności adaptacyjne).

„Prawdziwa odporność talentów polega na przekształcaniu przeciwności w katalizator innowacji, zdolności adaptacyjnych i odnowionego celu," mówi Felipe Monteiro, dyrektor naukowy GTCI i starszy profesor w zakresie strategii w INSEAD.

„Odporni jesteśmy wtedy, gdy nauczymy się, jak po nieuniknionych wstrząsach i kryzysach iść do przodu, a nie tylko powracać do poprzedniego stanu".

Jak mówi Lily Fang , dziekan ds. badań i innowacji INSEAD: „Tegoroczny raport należy postrzegać jako coś więcej niż wyścig między państwami. Daje on liderom przemyślane punkty odniesienia, jak integrować potężne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, w wielkie dążenie do postępu ludzkości".

Tegoroczny ranking jest jednocześnie rozpoczęciem nowej współpracy pomiędzy INSEAD a Portulans Institute, organizacją non-profit zajmującą się badaniami z siedzibą w Waszyngtonie.

„Ta współpraca wnosi nową głębię i klarowność do GTCI w czasie, gdy szybkie zmiany technologiczne, niepewność geopolityczna i głębokie przemiany społeczne sprawiają, że rzetelne wskaźniki dotyczące talentów stają się ważniejsze niż kiedykolwiek," mówi Rafael Escalona Reynoso, dyrektor generalny Portulans Institute.

Mocne strony Singapuru

Jak wskazuje raport GTCI, Singapur wyróżnia się w najnowszym rankingu dzięki ciągłej ewolucji systemu edukacji oraz przyszłościowemu podejściu do kształtowania elastycznej i innowacyjnej siły roboczej.

Zajął pierwsze miejsce w kategorii ogólnych zdolności adaptacyjnych – w zakresie umiejętności miękkich, kompetencji cyfrowych i myślenia ukierunkowanego na innowacje, które jest niezbędne w dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku. Wzrosła również zdolność Singapuru do zatrzymywania talentów – w tej kategorii miasto-państwo awansowało o siedem miejsc, na 31. pozycję.

„Gospodarki, które kształcą elastyczne, wielofunkcyjne i biegłe w zakresie sztucznej inteligencji zespoły pracowników, mają tendencję do lepszego przekształcania zakłóceń w możliwości oraz utrzymywania długoterminowej konkurencyjności," powiedział Paul Evans, profesor emeritus w zakresie zachowań organizacyjnych w INSEAD i współredaktor raportu.

„Wyniki tegorocznego rankingu podkreślają, że konkurencyjność talentów nie zależy wyłącznie od poziomu dochodów, lecz od strategicznej orientacji polityki, jakości instytucji oraz skutecznej mobilizacji zasobów kapitału ludzkiego."

GTCI 2025: 20 najlepszych krajów

1. Singapur 11. Irlandia 2. Szwajcaria 12. Wielka Brytania 3. Dania 13. Islandia 4. Finlandia 14. Kanada 5. Szwecja 15. Belgia 6. Holandia 16. Austria 7. Norwegia 17. Niemcy 8. Luksemburg 18. Nowa Zelandia 9. Stany Zjednoczone 19. Francja 10. Australia 20. Czechy

Robić więcej przy mniejszych zasobach

Jednym z kluczowych przesłań GTCI 2025, które jest audytowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, jest to, że tym, co będzie wyróżniać gospodarki w wyścigu o talenty jest zdolność przekształcania inwestycji w wymierne efekty.

Izrael, wraz z Singapurem i Koreą Południową, wyróżniał się zdolnością osiągania lepszych wyników w zakresie talentów przy mniejszych zasobach. Dotyczyło to także niektórych krajów o nisko-średnim poziomie dochodów, takich jak Tadżykistan, Kenia, Uzbekistan, Sri Lanka, Mjanma, Pakistan i Bangladesz. Nawet kraje o niskich dochodach, w tym Rwanda, wykazały solidne podstawy do rozwoju talentów.

Evans zauważa, że „Gospodarki, które łączą ze sobą systemy edukacji, rynek pracy i domenę innowacji w kierunku adaptacyjnego rozwoju talentów, mogą osiągać wysoką wydajność nawet przy umiarkowanych poziomach dochodów."

Według regionów

Nie było wielu niespodzianek w podziale na regiony. Europa nadal dominuje w rankingu, zajmując 18 z 25 najlepszych miejsc, w tym główne gospodarki, takie jak Niemcy (17.), Francja (19.) i Wielka Brytania (12.). W Azji i Oceanii Australia (10.) i Nowa Zelandia (18.) pokonały Singapur w kwestii utrzymania talentów, ale ustąpiły mu w kategorii ogólnych zdolności adaptacji. Spadek Chin z 40. na 53. miejsce odzwierciedla mniej korzystny klimat biznesowy i na rynku pracy, choć raport zaznacza, że częściowo mogły mieć na to wpływ również niewystarczające dane.

Zdolność Ameryki Północnej do rozwijania i wykorzystywania wykwalifikowanych talentów w różnych sektorach odzwierciedlają wysokie pozycje USA (9.) i Kanady (14.) – pomimo słabszego wyniku USA w porównaniu z 2023 r.

Na czele państw Północnej Afryki i Azji Zachodniej zameldował się Izrael (23.), podczas gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie (25.) zajęły pierwsze miejsce w regionie pod względem przyciągania talentów i rozwijania umiejętności, choć ustępowały innym w zakresie kompetencji wysokiego szczebla.

Chile (39.) zajęło pierwsze miejsce w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, za nim uplasowały się Urugwaj (42.) i Kostaryka (44.). Żadna z dwóch największych gospodarek regionu – Brazylia ani Meksyk – nie znalazła się jednak w pierwszej 50.

W kontekście przyszłości, Escalona Reynoso podkreśliła, że „Dziś najważniejsze są zdolności adaptacyjne: umiejętność współpracy, myślenia międzydyscyplinarnego, wprowadzania innowacji pod presją i poruszania się w szybko zmieniającym się środowisku opartym o technologie.

To właśnie te umiejętności coraz bardziej definiują konkurencyjność kraju – a GTCI uchwycił tę rzeczywistość wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej."

