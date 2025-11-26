Singapur světovou jedničkou v soutěži o talenty

Nov 26, 2025, 04:30 ET

FONTAINEBLEAU, Francie a SINGAPUR a SAN FRANCISCO, 26. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Singapur přeskočil Švýcarsko a obsadil první místo v nejnovějším globálním indexu konkurenceschopnosti talentů (GTCI). Těží přitom zejména ze své schopnosti rozvíjet pracovní sílu, která je přizpůsobivá, digitálně zdatná a připravená na inovace v době umělé inteligence.

Letos se tento městský stát umístil na prvním místě vůbec poprvé od zahájení každoročního žebříčku, který v roce 2013 vytvořila obchodní škola INSEAD jako referenční rámec pro tvorbu politik v oblasti pracovních trhů, organizace práce a přesunu talentů.

První desítce letošního žebříčku i nadále dominují  vysokopříjmové evropské ekonomiky, avšak letošní zpráva GTCI zaujala i poklesem několika velkých ekonomik, včetně Spojených států, které se propadly z třetího na deváté místo.

S tématem „Odolnost v době narušení" letošní, v pořadí jedenáctý ročník GTCI zkoumá, jak jednotlivé země a ekonomiky budují systémy rozvoje talentů odolné vůči otřesům. Hodnocení 135 ekonomik stojí na 77 indikátorech, od měkkých dovedností po koncentraci talentů v oblasti AI, a hodnotí šest oblastí: podmínky, přitažlivost, růst, udržení, odborné a technické dovednosti a adaptivní obecné dovednosti.

„Skutečná odolnost talentu spočívá v tom, že nepřízeň promění v podnět pro inovace, schopnost přizpůsobit se a nový smysl," říká Felipe Monteiro, akademický ředitel GTCI a vedoucí přidružený profesor strategie na INSEAD.

„Odolnost znamená naučit se posunout vpřed, nejen vzpamatovat se z nevyhnutelných otřesů a krizí."

Lily Fangová, děkanka pro výzkum a inovace na INSEAD, uvedla: „Letošní zpráva by neměla být vnímána jen jako závod mezi státy. Nabízí lídrům podnětné úvahy o tom, jak do úsilí o lidský pokrok začlenit silné technologie, jako je umělá inteligence."

Letošní žebříček zároveň znamená zahájení nové spolupráce mezi INSEAD a Portulans Institute, neziskovou výzkumnou organizací se sídlem ve Washingtonu, D.C.

„Tato spolupráce dodává GTCI novou hloubku a jasnost v období rychlých technologických změn, geopolitických nejistot a zásadních společenských proměn, kdy jsou spolehlivé ukazatele talentu důležitější než kdy dřív," uvedl Rafael Escalona Reynoso, generální ředitel Portulans Institute.

Silné stránky Singapuru

Podle zprávy GTCI vyniká Singapur v letošním žebříčku především díky neustálému rozvoji svého vzdělávacího systému a proaktivnímu přístupu k budování pracovní síly, která je adaptabilní a orientovaná na inovace.

Singapur obsadil první místo v kategorii Obecných adaptivních dovedností díky pracovní síle vybavené měkkými dovednostmi, digitální gramotností a inovačním myšlením, které dnešní rychle se měnící prostředí vyžaduje. Výrazně se zlepšila také schopnost Singapuru udržet talent – posunul se o sedm příček na 31. místo.

„Ekonomiky, které vychovávají adaptabilní, mezioborové a na AI orientované pracovníky, dokážou lépe měnit otřesy v příležitosti a udržet si konkurenceschopnost," uvedl Paul Evans, emeritní profesor organizačního chování na INSEAD a spolueditor zprávy.

„Letošní výsledky potvrzují, že konkurenceschopnost talentů není dána pouze úrovní příjmů, ale také strategickým nastavením politik, kvalitou institucí a efektivní mobilizací lidského kapitálu."

GTCI 2025: Top 20 zemí

1. Singapur

11. Irsko

2. Švýcarsko

12. Spojené království

3. Dánsko

13. Island

4. Finsko

14. Kanada

5. Švédsko

15. Belgie

6. Nizozemí

16. Rakousko

7. Norsko

17. Německo

8. Lucembursko

18. Nový Zéland

9. USA

19. Francie

10. Austrálie

20. Česká republika

Více za méně

Jedním z ústředních poselství GTCI 2025, auditovaného Společným výzkumným střediskem Evropské komise, je zdůraznění, že klíčovým faktorem v soutěži o talenty bude to, zda ekonomiky dokáží  přetavit investice v hmatatelné výsledky.

Izrael spolu se Singapurem a Jižní Koreou vynikl schopností dosahovat lepších výsledků v oblasti talentů při relativně skromných zdrojích. Totéž platí i pro některé země s nižšími středními příjmy, jako jsou Tádžikistán, Keňa, Uzbekistán, Srí Lanka, Myanmar, Pákistán či Bangladéš. Dokonce i některé nízkopříjmové státy, jako například Rwanda, prokázaly silné základy pro rozvoj talentů.

Evans konstatuje: „Ekonomiky, které sladí vzdělávací, pracovní a inovační systémy tak, aby podporovaly rozvoj adaptivních talentů, mohou dosahovat vysoké výkonnosti i při relativně nízké úrovni příjmů."

Podle regionů

Regionálně vzato letošní výsledky nepřinesly velká překvapení. Evropa dál dominuje žebříčku a obsadila 18 z prvních 25 míst, včetně velkých ekonomik, jako je Německo (17.), Francie (19.) a Spojené království (12.). V Asii a Oceánii si Austrálie (10.) a Nový Zéland (18.) vedly lépe než Singapur v udržení talentů, avšak zaostaly v oblasti obecných adaptivních dovedností. Pokles Číny ze 40. na 53. místo odráží méně příznivé podnikatelské prostředí a trh práce, i když zpráva připouští, že roli mohla sehrát také nedostatečná dostupnost dat.

Schopnost Severní Ameriky rozvíjet a uplatňovat kvalifikované talenty napříč sektory se odráží v silném umístění USA (9.) a Kanady (14.), přestože Spojené státy si oproti roku 2023 pohoršily.

V severní Africe a západní Asii se nejlépe umístil Izrael (23.). Spojené arabské emiráty (25.) dominovaly v přilákání talentů a rozvoji dovedností, ale slabší byly v oblasti odborných dovedností.

V Latinské Americe a Karibiku se na prvním místě umístilo Chile (39.), následované Uruguayí (42.) a Kostarikou (44.). Zato největší ekonomiky regionu – Brazílie a Mexiko – se nedostaly ani do první padesátky.

Escalona Reynoso k budoucnosti uvádí: „Klíčové jsou dnes adaptivní dovednosti: schopnost spolupracovat, myslet mezioborově, inovovat pod tlakem a pohybovat se v rychlém, technologiemi řízeném prostředí."

„Právě tyto dovednosti stále více určují konkurenceschopnost zemí  a GTCI dnes tuto realitu zachycuje jasněji než kdy dřív."

Další informace a zdroje pro média

Více o zjištěních GTCI 2025 si přečtěte zde. Sledujte #GTCI2025 online.
Živý start v 10:00 SEČ, 26. listopadu 2025.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2506154/INSEAD_Logo.jpg

