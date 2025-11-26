Singapur jednotkou v globálnej súťaži talentov
Nov 26, 2025, 04:30 ET
FONTAINEBLEAU, Francúzsko, SINGAPUR a SAN FRANCISCO, 26. november 2025 /PRNewswire/ -- Singapur predbehol Švajčiarsko a umiestnil sa na čele najnovšieho indexu konkurencieschopnosti globálnych talentov (GTCI). Ťaží pritom zo svojej sily v rozvoji prispôsobivej pracovnej sily so znalosťami v digitálnom svete, pripravenej na inovácie v dobe umelej inteligencie.
Tento rok je to prvýkrát, čo sa mestský štát umiestnil na čele každoročného rebríčka, ktorý v roku 2013 zaviedla spoločnosť INSEAD ako referenčný bod pre politické posudzovanie pracovných trhov, organizácie a toku talentov.
V aktuálnom vydaní sa vysokopríjmové európske ekonomiky naďalej umiestňujú v prvej desiatke, ale tohtoročná správa GTCI je pozoruhodná aj poklesom niekoľkých významných ekonomík vrátane Spojených štátov, ktoré klesli z 3. na 9. miesto.
Na tému „Odolnosť v dobe narušenia" sa tohtoročná štúdia GTCI – už jedenásta od roku 2013 – zaoberá tým, ako národy a ekonomiky budujú systémy talentov schopné prekonať narušenia. Zoradenie 135 ekonomík vychádza zo 77 ukazovateľov vrátane mäkkých zručností a koncentrácie talentov v oblasti AI v šiestich dimenziách: Umožniť, prilákať, rozvíjať, udržať si odborné a technické zručnosti a všeobecné adaptačné zručnosti.
„Skutočne odolný talent mení nepriazeň osudu na katalyzátor pre inovácie, prispôsobivosť a obnovu zmysluplnosti," hovorí Felipe Monteiro, akademický riaditeľ GTCI a hlavný pridružený profesor stratégie v INSEAD.
„Odolnosť znamená naučiť sa, ako sa odraziť smerom vpred, nielen odolať pri neodvratných otrasoch a krízach."
Lily Fang, dekanka pre výskum a inovácie na INSEAD, hovorí: „Tohtoročnú správu treba brať ako niečo oveľa viac než len preteky medzi národmi. Ponúka lídrom premyslené námety na zamyslenie sa nad tým, ako integrovať výkonné technológie, typu AI, do všeobecného úsilia o ľudský pokrok."
Tohtoročné umiestnenie v rebríčku zároveň predstavuje začiatok nového partnerstva medzi INSEAD a Portulans Institute, neziskovou výskumnou organizáciou so sídlom vo Washingtone D.C.
„Táto spolupráca prináša do GTCI novú hĺbku a jasnosť v čase, keď rýchle technologické zmeny, geopolitická neistota a hlboké spoločenské transformácie zvyšujú význam spoľahlivého merania talentov viac ako kedykoľvek predtým," hovorí Rafael Escalona Reynoso, generálny riaditeľ Portulans Institute.
Silné stránky Singapuru
Singapur v najnovšom rebríčku vyniká neustálym vývojom svojho vzdelávacieho systému a progresívnym prístupom k pracovnej sily orientovanej na adaptáciu a inovácie, uvádza sa v správe GTCI.
Mestský štát sa umiestnil na prvom mieste v kategórii Všeobecné adaptívne zručnosti pre pracovnú silu vybavenú mäkkými zručnosťami, digitálnou gramotnosťou a inovačným myslením. Presne to si vyžaduje dnešné rýchlo sa meniaca prostredie. Okrem toho vzrástla schopnosť Singapuru udržať si talenty o sedem miest a umiestnila sa na 31. miesto.
„Ekonomiky, ktoré rozvíjajú prispôsobivú, multifunkčnú pracovnú silu, gramotnú v oblasti umelej inteligencie, majú tendenciu byť v lepšej pozícii na to, aby narušenie pracovného trhu premenili na príležitosť a udržali si dlhodobú konkurencieschopnosť," hovorí Paul Evans, emeritný profesor organizačného správania na INSEAD a jeden z editorov správy.
„Tohtoročné výsledky zdôrazňujú, že konkurencieschopnosť talentov nie je len o úrovni príjmov, ale aj strategickej orientácie politiky, inštitucionálnej kvality a efektívnej mobilizácie ľudských zdrojov."
GTCI 2025: 20 najlepších krajín
|
1. Singapur
|
11. Írsko
|
2. Švajčiarsko
|
12. Spojené kráľovstvo
|
3. Dánsko
|
13. Island
|
4. Fínsko
|
14. Kanada
|
5. Švédsko
|
15. Belgicko
|
6. Holandsko
|
16. Rakúsko
|
7. Nórsko
|
17. Nemecko
|
8. Luxembursko
|
18. Nový Zéland
|
9. Spojené štáty americké
|
19. Francúzsko
|
10. Austrália
|
20. Česká republika
Viac za menej
Jedno zo zásadných posolstiev štúdie GTCI 2025, ktorú kontroluje Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, hovorí, že v pretekoch o talenty odlíši ekonomiky práve schopnosť premeniť investície na zmysluplné výsledky.
Izrael spolu so Singapurom a Južnou Kóreou vynikali svojou schopnosťou dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti talentov s menšími zdrojmi. To isté platí aj pre niektoré krajiny s nižšími strednými príjmami, ako sú Tadžikistan, Keňa, Uzbekistan, Srí Lanka, Mjanmarsko, Pakistan a Bangladéš. Silné základy pre rozvoj talentov preukázali dokonca aj krajiny s nízkymi príjmami vrátane Rwandy.
Evans poznamenáva: „Ekonomiky, ktoré dávajú do súladu vzdelávacie, pracovné a inovačné systémy s adaptívnym rozvojom talentov, môžu dosiahnuť vysokú výkonnosť aj pri nízkej úrovni príjmov."
Podľa regiónov
Z regionálneho hľadiska sa vyskytlo len málo prekvapení. Európa naďalej dominuje v rebríčku a zaberá 18 z 25 najlepších pozícií vrátane významných ekonomík, ako sú Nemecko (17. miesto), Francúzsko (19. miesto) a Spojené kráľovstvo (12. miesto). V Ázii a Oceánii prekonala Austrália (10. miesto) a Nový Zéland (18. miesto) Singapur v miere udržania talentov, zaostali však vo všeobecných adaptačných zručnostiach. Pokles Číny zo 40. na 53. miesto odráža menej priaznivé podnikateľské prostredie a trh práce, hoci správa uznáva, že svoju úlohu mohol zohrať aj nedostatok údajov.
Schopnosť Severnej Ameriky rozvíjať a nasadzovať kvalifikované talenty vo všetkých sektoroch sa odráža v silnom umiestnení USA (9. miesto) a Kanady (14. miesto) – aj napriek horším výsledkom USA v porovnaní s rokom 2023.
V oblasti severnej Afriky a západnej Ázie viedol Izrael (23. miesto), zatiaľ čo Spojené arabské emiráty (25. miesto) dosiahli v regióne najvyššiu mieru prilákania talentov a rozvoja zručností, hoci zaostávali v oblasti vysokokvalifikovaných zručností.
Čile (39. miesto) sa umiestnilo na prvom mieste v Latinskej Amerike a Karibiku, pričom nasledoval Uruguaj (42. miesto) a Kostarika (44. miesto). Do prvej 50. sa však nedostali ani Brazília ani Mexiko, dve najväčšie ekonomiky regiónu.
Do budúcnosti Escalona Reynoso poznamenáva: „Najdôležitejšie sú dnes adaptačné schopnosti: schopnosť spolupracovať, uvažovať v rámci rôznych disciplín, inovovať pod tlakom a orientovať sa v rýchlo sa meniacom, technologicky riadenom prostredí.
„To sú zručnosti, ktoré čoraz viac definujú konkurencieschopnosť krajiny – a GTCI túto realitu teraz zachytáva jasnejšie ako kedykoľvek predtým."
Ďalšie informácie a mediálne zdroje
Viac o zisteniach GTCI 2025 si prečítajte tu. Sledujte #GTCI2025 online.
Podujatie začína o 10:00 SEČ, 26. novembra 2025
