Сингапур -- №1 в глобальном конкурсе талантов
Nov 26, 2025, 04:30 ET
ФОНТЕНБЛО, Франция, СИНГАПУР и САН-ФРАНЦИСКО, 26 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Сингапур обогнал Швейцарию и занял первое место в последнем Глобальном индексе конкурентоспособности талантов (Global Talent Competitiveness Index, GTCI), опираясь на свои сильные стороны в развитии адаптируемых, и готовых к цифровизации и инновациям сотрудников в эпоху искусственного интеллекта.
В этом году город-государство впервые возглавил ежегодный рейтинг, который был запущен INSEAD в 2013 году в качестве ориентира для мышления на основе политик на рынках труда, организации труда и потоков талантов.
Европейские экономики с высоким уровнем дохода продолжают закрепляться в первой десятке в этом издании, но в этом году отчет GTCI также примечателен снижением нескольких крупных экономик, включая Соединенные Штаты, которые опустились с 3го на 9е место.
GTCI этого года на тему «Устойчивость в эпоху потрясений» – 11я с 2013 года — исследует, как страны и экономики строят системы талантов, способные противостоять потрясениям. Рейтинг 135 стран основан на 77 показателях, включая мягкие навыки и концентрацию талантов ИИ, по шести параметрам: включение, привлечение, развитие, сохранение профессиональных и технических навыков, а также общих адаптивных навыков.
«Истинная устойчивость талантов превращает невзгоды в катализатор инноваций, адаптивности и обновленной цели, — говорит Фелипе Монтейру (Felipe Monteiro), академический директор GTCI и старший аффилированный профессор стратегии INSEAD. —
Устойчивость означает научиться устремляться вперед, а не просто оправляться от неизбежных потрясений и кризисов».
Лили Фанг (Lily Fang), декан отдела исследований и инноваций INSEAD, говорит: «Отчет этого года следует рассматривать как нечто большее, чем гонку между странами. Он предлагает лидерам вдумчивые размышления о том, как интегрировать мощные технологии, такие как ИИ, в грандиозное стремление к человеческому прогрессу».
Рейтинг этого года также знаменует собой начало нового партнерства между INSEAD и Portulans Institute, некоммерческой исследовательской организацией, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Это сотрудничество привносит новую глубину и ясность в GTCI в то время, когда быстрые технологические изменения, геополитическая неопределенность и глубокие социальные перемены делают надежные показатели талантов более важными, чем когда-либо», — говорит Рафаэль Эскалона Рейносу (Rafael Escalona Reynoso), генеральный директор Portulans Institute.
Сильные стороны Сингапура
Сингапур выделяется в последнем рейтинге постоянной эволюцией своей системы образования и своим дальновидным подходом к воспитанию адаптивной и инновационной рабочей силы, говорится в отчете GTCI.
Город-государство занял первое место по общим адаптивным навыкам для рабочей силы, вооруженной мягкими навыками, цифровой грамотностью и инновационным мышлением, которые требуют сегодняшнего быстро меняющегося ландшафта. Способность Сингапура удерживать таланты также выросла на семь пунктов до 31го.
«Экономики, которые культивируют адаптируемую, межфункциональную и ИИ-грамотную рабочую силу, как правило, лучше позиционируются для преобразования сбоев в возможности и поддержания долгосрочной конкурентоспособности, — говорит Пол Эванс (Paul Evans), почетный профессор организационного поведения в INSEAD и соредактор отчета. —
Результаты этого года подчеркивают, что конкурентоспособность талантов зависит не только от уровня доходов, но и от стратегической ориентации политики, институционального качества и эффективной мобилизации ресурсов человеческого капитала».
GTCI 2025: лучшие 20 стран
|
1. Сингапур
|
11. Ирландия
|
2. Швейцария
|
12. Великобритания
|
3. Дания
|
13. Исландия
|
4. Финляндия
|
14. Канада
|
5. Швеция
|
15. Бельгия
|
6. Нидерланды
|
16. Австрия
|
7. Норвегия
|
17. Германия
|
8. Люксембург
|
18. Новая Зеландия
|
9. Соединенные Штаты Америки
|
19. Франция
|
10. Австралия
|
20. Чехия
Делать больше с меньшими затратами
Одним из определяющих посылов GTCI 2025, который подтверждается Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии, является то, что способность переводить инвестиции в значимые результаты выделит экономики в гонке талантов.
Израиль вместе с Сингапуром и Южной Кореей выделялись своей способностью получать лучшие результаты талантов с меньшими ресурсами. Это также относится к некоторым странам с уровнем дохода ниже среднего, таким как Таджикистан, Кения, Узбекистан, Шри-Ланка, Мьянма, Пакистан и Бангладеш. Даже страны с низким уровнем дохода, включая Руанду, продемонстрировали прочную основу для развития талантов.
Эванс отмечает: «Экономики, которые согласовывают системы образования, труда и инноваций с адаптивным развитием талантов, могут достичь высоких показателей даже при скромном уровне дохода».
По регионам
В региональном плане сюрпризов было мало. Европа продолжает доминировать в рейтинге, занимая 18 из 25 ведущих позиций, включая крупные экономики, такие как Германия (17е место), Франция (19е место) и Великобритания (12е место). В Азии и Океании Австралия (10е место) и Новая Зеландия (18е место) обогнали Сингапур по удержанию талантов, но отстали по общим адаптивным навыкам. Снижение Китая с 40го до 53го места отражает менее благоприятный деловой климат и рынок труда, хотя в докладе отмечается, что недостаточные данные также могли сыграть свою роль.
Способность Северной Америки развивать и развертывать квалифицированные кадры в разных секторах отражена в сильных рейтингах США (9е место) и Канады (14е место), несмотря на то, что США демонстрируют более слабые результаты по сравнению с 2023 годом.
Северную Африку и Западную Азию возглавил Израиль (23е место), в то время как Объединенные Арабские Эмираты (25е место) возглавили регион по привлечению талантов и развитию навыков, хотя и отставали по навыкам высокого уровня.
Чили (39е место) выходит на первое место в Латинской Америке и Карибском бассейне, за ней следуют Уругвай (42е место) и Коста-Рика (44е место). Однако ни Бразилия, ни Мексика, две крупнейшие экономики региона, не смогли войти в топ-50.
Заглядывая в будущее, Эскалона Рейносу замечает: «Самое главное сегодня — это адаптивные возможности: способность сотрудничать, мыслить в разных дисциплинах, внедрять инновации под давлением и ориентироваться в быстро меняющихся, технологически ориентированных средах.
Это навыки, которые все больше определяют конкурентоспособность страны — и GTCI теперь отражает эту реальность более четко, чем когда-либо».
