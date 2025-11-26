Сингапур -- №1 в глобальном конкурсе талантов

ФОНТЕНБЛО, Франция, СИНГАПУР и САН-ФРАНЦИСКО, 26 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Сингапур обогнал Швейцарию и занял первое место в последнем Глобальном индексе конкурентоспособности талантов (Global Talent Competitiveness Index, GTCI), опираясь на свои сильные стороны в развитии адаптируемых, и готовых к цифровизации и инновациям сотрудников в эпоху искусственного интеллекта.

В этом году город-государство впервые возглавил ежегодный рейтинг, который был запущен INSEAD в 2013 году в качестве ориентира для мышления на основе политик на рынках труда, организации труда и потоков талантов.

Европейские экономики с высоким уровнем дохода продолжают закрепляться в первой десятке в этом издании, но в этом году отчет GTCI также примечателен снижением нескольких крупных экономик, включая Соединенные Штаты, которые опустились с 3го на 9е место.

GTCI этого года на тему «Устойчивость в эпоху потрясений» – 11я с 2013 года — исследует, как страны и экономики строят системы талантов, способные противостоять потрясениям. Рейтинг 135 стран основан на 77 показателях, включая мягкие навыки и концентрацию талантов ИИ, по шести параметрам: включение, привлечение, развитие, сохранение профессиональных и технических навыков, а также общих адаптивных навыков.

«Истинная устойчивость талантов превращает невзгоды в катализатор инноваций, адаптивности и обновленной цели, — говорит Фелипе Монтейру (Felipe Monteiro), академический директор GTCI и старший аффилированный профессор стратегии INSEAD. —

Устойчивость означает научиться устремляться вперед, а не просто оправляться от неизбежных потрясений и кризисов».

Лили Фанг (Lily Fang), декан отдела исследований и инноваций INSEAD, говорит: «Отчет этого года следует рассматривать как нечто большее, чем гонку между странами. Он предлагает лидерам вдумчивые размышления о том, как интегрировать мощные технологии, такие как ИИ, в грандиозное стремление к человеческому прогрессу».

Рейтинг этого года также знаменует собой начало нового партнерства между INSEAD и Portulans Institute, некоммерческой исследовательской организацией, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Это сотрудничество привносит новую глубину и ясность в GTCI в то время, когда быстрые технологические изменения, геополитическая неопределенность и глубокие социальные перемены делают надежные показатели талантов более важными, чем когда-либо», — говорит Рафаэль Эскалона Рейносу (Rafael Escalona Reynoso), генеральный директор Portulans Institute.

Сильные стороны Сингапура

Сингапур выделяется в последнем рейтинге постоянной эволюцией своей системы образования и своим дальновидным подходом к воспитанию адаптивной и инновационной рабочей силы, говорится в отчете GTCI.

Город-государство занял первое место по общим адаптивным навыкам для рабочей силы, вооруженной мягкими навыками, цифровой грамотностью и инновационным мышлением, которые требуют сегодняшнего быстро меняющегося ландшафта. Способность Сингапура удерживать таланты также выросла на семь пунктов до 31го.

«Экономики, которые культивируют адаптируемую, межфункциональную и ИИ-грамотную рабочую силу, как правило, лучше позиционируются для преобразования сбоев в возможности и поддержания долгосрочной конкурентоспособности, — говорит Пол Эванс (Paul Evans), почетный профессор организационного поведения в INSEAD и соредактор отчета. —

Результаты этого года подчеркивают, что конкурентоспособность талантов зависит не только от уровня доходов, но и от стратегической ориентации политики, институционального качества и эффективной мобилизации ресурсов человеческого капитала».

GTCI 2025: лучшие 20 стран

1. Сингапур 11. Ирландия 2. Швейцария 12. Великобритания 3. Дания 13. Исландия 4. Финляндия 14. Канада 5. Швеция 15. Бельгия 6. Нидерланды 16. Австрия 7. Норвегия 17. Германия 8. Люксембург 18. Новая Зеландия 9. Соединенные Штаты Америки 19. Франция 10. Австралия 20. Чехия

Делать больше с меньшими затратами

Одним из определяющих посылов GTCI 2025, который подтверждается Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии, является то, что способность переводить инвестиции в значимые результаты выделит экономики в гонке талантов.

Израиль вместе с Сингапуром и Южной Кореей выделялись своей способностью получать лучшие результаты талантов с меньшими ресурсами. Это также относится к некоторым странам с уровнем дохода ниже среднего, таким как Таджикистан, Кения, Узбекистан, Шри-Ланка, Мьянма, Пакистан и Бангладеш. Даже страны с низким уровнем дохода, включая Руанду, продемонстрировали прочную основу для развития талантов.

Эванс отмечает: «Экономики, которые согласовывают системы образования, труда и инноваций с адаптивным развитием талантов, могут достичь высоких показателей даже при скромном уровне дохода».

По регионам

В региональном плане сюрпризов было мало. Европа продолжает доминировать в рейтинге, занимая 18 из 25 ведущих позиций, включая крупные экономики, такие как Германия (17е место), Франция (19е место) и Великобритания (12е место). В Азии и Океании Австралия (10е место) и Новая Зеландия (18е место) обогнали Сингапур по удержанию талантов, но отстали по общим адаптивным навыкам. Снижение Китая с 40го до 53го места отражает менее благоприятный деловой климат и рынок труда, хотя в докладе отмечается, что недостаточные данные также могли сыграть свою роль.

Способность Северной Америки развивать и развертывать квалифицированные кадры в разных секторах отражена в сильных рейтингах США (9е место) и Канады (14е место), несмотря на то, что США демонстрируют более слабые результаты по сравнению с 2023 годом.

Северную Африку и Западную Азию возглавил Израиль (23е место), в то время как Объединенные Арабские Эмираты (25е место) возглавили регион по привлечению талантов и развитию навыков, хотя и отставали по навыкам высокого уровня.

Чили (39е место) выходит на первое место в Латинской Америке и Карибском бассейне, за ней следуют Уругвай (42е место) и Коста-Рика (44е место). Однако ни Бразилия, ни Мексика, две крупнейшие экономики региона, не смогли войти в топ-50.

Заглядывая в будущее, Эскалона Рейносу замечает: «Самое главное сегодня — это адаптивные возможности: способность сотрудничать, мыслить в разных дисциплинах, внедрять инновации под давлением и ориентироваться в быстро меняющихся, технологически ориентированных средах.

Это навыки, которые все больше определяют конкурентоспособность страны — и GTCI теперь отражает эту реальность более четко, чем когда-либо».

