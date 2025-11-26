Singapour se classe à la place de n° 1 dans la compétition mondiale pour les talents

FONTAINEBLEAU, France, SINGAPOUR et SAN FRANCISCO, 26 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Singapour prend la première place dans le dernier Indice mondial de compétitivité en matière de talents (Global Talent Competitiveness Index, GTCI) et dépasse la Suisse, grâce à sa capacité à cultiver une main-d'œuvre agile, maîtrisant le numérique et prête à l'innovation à l'ère de l'intelligence artificielle.

C'est la première fois que Singapour arrive en tête de ce classement annuel, lancé par l'INSEAD en 2013 pour servir de référence à la réflexion politique sur les marchés et l'organisation du travail, ainsi que sur les flux de talents.

Les économies européennes à hauts revenus continuent d'occuper les dix premières places dans cette édition, toutefois, le GTCI 2025 met également en lumière le recul dans le classement de plusieurs grandes économies, notamment les États-Unis, qui passent de la 3ᵉ à la 9ᵉ place.Sur le thème « La résilience à l'ère de la disruption », le GTCI 2025(le 11e depuis 2013) examine la manière dont les nations et les économies mettent en place des dispositifs de gestion des talents capables de résister aux perturbations. Le classement des 135 économies s'appuie sur 77 indicateurs, dont les soft skills et la concentration de talents en intelligence artificielle, répartis en six dimensions : l'environnement propice, la capacité à attirer les talents, à les développer, à les retenir, ainsi que le niveau de compétences techniques et professionnelles et de compétences généralistes et adaptatives.

« La véritable résilience des talents consiste à transformer l'adversité en un catalyseur d'innovation, d'adaptabilité et de motivation renouvelée », a déclaré Felipe Monteiro, directeur académique du GTCI et professeur de stratégie à l'INSEAD.

« La résilience, ce n'est pas seulement savoir se remettre des chocs et des crises inévitables, c'est aussi apprendre à rebondir. »

Lily Fang, doyenne de la recherche et de l'innovation à l'INSEAD, a ajouté : « Le rapport de cette année est bien plus qu'un rapport sur la course entre les nations. Il offre aux décideurs des pistes de réflexion essentielles sur la manière d'intégrer des technologies puissantes, comme l'intelligence artificielle, au service du progrès humain. »

Le classement de cette année marque également le lancement d'un nouveau partenariat entre l'INSEAD et le Portulans Institute, un organisme de recherche à but non lucratif basé à Washington.

« Cette collaboration apporte une nouvelle profondeur et une nouvelle clarté au GTCI à un moment où l'évolution technologique rapide, l'incertitude géopolitique et les profondes transitions sociétales rendent les mesures fiables des talents plus essentielles que jamais » a déclaré Rafael Escalona Reynoso, directeur général du Portulans Institute.

Les atouts de Singapour

Singapour se distingue dans le dernier classement par l'évolution constante de son système éducatif et par son approche prévisionnelle de la formation d'une main-d'œuvre adaptable et tournée vers l'innovation, selon le rapport GTCI.

La cité-État a été classée première en matière de compétences d'adaptabilité générales, à savoir une main-d'œuvre dotée des compétences personnelles, de la culture numérique et de l'esprit d'innovation qu'exige le paysage en évolution rapide d'aujourd'hui.

« Les économies qui cultivent une main-d'œuvre adaptable, interfonctionnelle et maîtrisant l'IA tendent à être mieux positionnées pour convertir les perturbations en opportunités et soutenir la compétitivité à long terme », a déclaré Paul Evans, professeur émérite de comportement organisationnel à l'INSEAD et corédacteur du rapport.

« Les résultats de cette année soulignent que la compétitivité en matière de talents ne dépend pas uniquement du niveau des revenus, mais aussi de l'orientation stratégique des politiques, de la qualité des institutions et de la mobilisation efficace des ressources en capital humain. »

GTCI 2025 : Classement des 20 premiers pays

1. Singapour 11. Irlande 2. Suisse 12. Royaume-Uni 3. Danemark 13. Islande 4. Finlande 14. Canada 5. Suède 15. Belgique 6. Pays-Bas 16. Autriche 7. Norvège 17. Allemagne 8. Luxembourg 18. Nouvelle-Zélande 9. États-Unis 19. France 10. Australie 20. République tchèque

Faire plus avec moins

L'un des messages clés du GTCI 2025, qui est vérifié par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, est que c'est la capacité à traduire les investissements en résultats significatifs qui permettra aux économies de se démarquer dans la course aux talents.

Israël, Singapour et la Corée du Sud se sont distingués par leur capacité à obtenir de meilleurs résultats en matière de talents avec moins de ressources. Il en a été de même pour certains pays à revenus moyens inférieurs comme le Tadjikistan, le Kenya, l'Ouzbékistan, le Sri Lanka, le Myanmar, le Pakistan et le Bangladesh. Même certains pays à faibles revenus, comme le Rwanda, ont démontré qu'ils disposaient de bases solides pour le développement des talents.

Paul Evans observe que « les économies qui alignent les systèmes d'éducation, de travail et d'innovation sur le développement adaptatif des talents peuvent atteindre des performances élevées, même avec des niveaux de revenus modestes. »

Classement par régions

Sur le plan régional, il y a eu peu de surprises. L'Europe continue de dominer le classement, avec 18 des 25 premières places, dont des économies majeures telles que l'Allemagne (17e), la France (19e) et le Royaume-Uni (12e). En Asie et Océanie, l'Australie (10e) et la Nouvelle-Zélande (18e) devancent Singapour en matière de rétention des talents, mais ont pris du retard en ce qui concerne les compétences d'adaptabilité générales. Le déclin de la Chine, qui est passée de la place de 40e à celle de 53e, reflète un climat commercial et un marché du travail moins favorables, bien que le rapport reconnaisse que l'insuffisance des données pourrait également avoir joué un rôle.

La capacité de l'Amérique du Nord à cultiver et à déployer des talents qualifiés dans tous les secteurs se reflète dans les bons classements des États-Unis (9e) et du Canada (14e) – malgré les moins bons résultats obtenus par États-Unis par rapport à 2023.

La région Afrique du Nord et Asie occidentale est menée par Israël (23e), tandis que les Émirats arabes unis (25e) arrivent en tête en termes d'attraction des talents et de développement des compétences, bien qu'ils soient à la traîne en termes de compétences de haut niveau.

Le Chili (39e) arrive en tête dans la région Amérique latine et Caraïbes, suivi de l'Uruguay (42e) et du Costa Rica (44e). Toutefois, ni le Brésil ni le Mexique, les deux plus grandes économies de la région, n'ont réussi à figurer parmi les 50 premiers pays.

Pour l'avenir, Escalona Reynoso observe : « Ce qui compte le plus aujourd'hui, ce sont les compétences d'adaptabilité : celles-ci se définissent comme la capacité à collaborer, à penser de manière interdisciplinaire, à innover sous pression et à naviguer dans des environnements en évolution rapide et axés sur la technologie. »

« Ce sont ces compétences qui définissent de plus en plus la compétitivité d'un pays, et le GTCI reflète cette réalité plus clairement que jamais. »

