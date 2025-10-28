بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 28 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- تفخر دار مزادات Julien's Auctions بالإعلان عن "الفخامة الجريئة: Bob Mackie ، بريق المسرح وتعديل الأزياء الراقية "، وهو مزاد استثنائي للموضة وأسلوب المشاهير سيقام في 3 ديسمبر 2025، في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ ( PST ) في فندق The Peninsula Beverly Hills . يحتفي هذا الحدث البارز بفن الأزياء الراقية وبريق المسرح والسينما، مُقدمًا لهواة الاقتناء فرصة نادرة لامتلاك قطع أيقونية ارتدتها Tina Turner ، و Cher ، والأميرة Diana ، و Beyoncé ، و Madonna ، و Whitney Houston ، و Carol Burnett ، و Britney Spears ، وغيرهم. تُفتَح المزايدة عبر الإنترنت في 27 أكتوبر على www.juliensauctions.com . الإعلان التجاري للمزاد هنا .

يرتكز المزاد على طرح غير مسبوق يضم أكثر من 50 تصميمًا من Bob Mackie ، المصمم الأسطوري الذي شكّلت أعماله مفهوم البريق في عالم الاستعراض لعقود طويلة. قال Mackie : "قضيت حياتي في جمع قطع أزياء راقية وأزياء استعراضية متوفرة للاقتناء. يسعدني جدًا أن أشارك هذه القطع مع أشخاص يحبونها".

أبرز المقارنات:

بدلة الأميرة Diana من تصميم أتيليه Versace عام 1997 (تقدير السعر: 40,000 – 60,000 دولار أمريكي)





زي Cher الاستعراضي المُرصّع بالترتر من تصميم Bob Mackie عام 1978 (تقدير السعر: 8,000 – 10,000 دولار أمريكي)





بودي سوت Tina Turner بأهداب مجنّحة من تصميم Bob Mackie عام 1977 (تقدير السعر: 5,000 – 7,000 دولار أمريكي)





فستان Beyoncé في حفلة جوائز VMA من تصميم Francesco Scognamiglio عام 2016 (تقدير السعر: 8,000 – 10,000 دولار أمريكي)





فستان Whitney Houston من تصميم أتيليه Versace عام 1998 (تقدير السعر: 10,000 – 15,000 دولار أمريكي)





حقيبة بيركين من جلد التمساح بلون Jaune Poussin من Hermès عام 2016، 35 سم (تقدير السعر: 25,000 – 35,000 دولار أمريكي)

قال Martin Nolan ، الشريك المؤسّس والمدير التنفيذي لدار مزادات Julien's Auctions : "تجسّد هذه المجموعة جوهر البريق وقوة النجومية". "فهي تكرّم المشاهير اللاتي ارتدين هذه القطع، والمصممين أصحاب الرؤية الذين أبدعوها".

سيتم الكشف عن هذه المجموعة خلال عروض إعلامية خاصة في نيويورك ولندن وبيفرلي هيلز، يتبعها المعرض العام الوحيد في متحف Style Icons في نيوبريدج، أيرلندا خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر، والدخول مجاني.

يمكن لهواة الاقتناء حول العالم المشاركة في المزاد مباشرة عبر منصة المزايدة الإلكترونية المباشرة الخاصة بـ Julien's .

