تُطلق HunterLab جهاز Vista® L2 المزود بنطاق قياس ممتد يصل إلى 710 نانومتر

يجمع الجيل الجديد من Vista بين برنامج Essentials L2، وهو أكثر برامج تحليل الألوان تطورًا في فئته، وقدرات حوسبة داخلية أكبر بكثير، مع الحفاظ على أساليب العمل والملحقات الحالية دون تغيير

ريستون، فيرجينيا, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة HunterLab، الرائدة عالميًا في قياس الألوان، اليوم عن إطلاق Vista® L2، الجيل الجديد من مقياس الطيف اللوني والضبابية (Spectrophotometer) المخصص لقياس نفاذية اللون والضبابية في السوائل والمواد الصلبة الشفافة وشبه الشفافة. يوفر جهاز Vista L2 نطاقًا طيفيًا ممتدًا يصل إلى 710 نانومتر، ويضم برنامج Essentials L2، وهو أكثر برامج تحليل الألوان تطورًا في القطاع، إلى جانب تعزيز قدرات المعالجة وسعة التخزين. يمنح ذلك فِرق مراقبة الجودة إمكانات أكبر في قطاعات المشروبات، والزيوت الغذائية، والمواد الكيميائية السائلة، والمستحضرات الصيدلانية، والقوالب البلاستيكية شبه الشفافة (Preforms)، والاختبارات البيئية.

HunterLab Vista L2

يُحسّن النطاق الطيفي الأوسع القدرة على التمييز بين اللون الحقيقي، الذي يُقاس بالامتصاص الضوئي، والضبابية، التي تُقاس بتشتت الضوء. تساعد هذه الدقة المصنّعين على اكتشاف مؤشرات عدم الاستقرار في المنتجات السائلة خلال مراحلها المبكرة، وتقييم ثبات اللون بدرجة أعلى من الثقة. كما يتيح نطاق القياس الممتد حتى 710 نانومتر قياس الكلوروفيل عند الأطوال الموجية 630 و670 و710 نانومتر، بما يتوافق مع معيار AOCS Cc 13d-55، وهو أسلوب يُستخدم لمراقبة الأكسدة والمساعدة في الحفاظ على العمر التخزيني للزيوت الغذائية.

قال Bob Weaver، رئيس شركة HunterLab: "تُطالَب فِرق مراقبة الجودة اليوم بإجراء المزيد من القياسات ضمن جداول زمنية أكثر ضيقًا، دون زيادة عدد الأجهزة أو الموظفين". "صُمم Vista L2 ليتوافق مع هذا الواقع؛ إذ يوسّع نطاق القياسات التي يمكن لجهاز واحد إجراؤها، مع الاستمرار في استخدام أساليب العمل والملحقات نفسها التي يعتمد عليها عملاؤنا بالفعل، ما يتيح إضافة إمكانات جديدة دون تعطيل سير العمل".

يستند Vista L2 إلى منصة Vista المعروفة، مع الاحتفاظ بهندسة القياس بالنفاذية، والإضاءة الكاملة للطيف المعتمدة على مصابيح LED، وواجهة الاستخدام المزودة بشاشة تعمل باللمس. تشمل الميزات الجديدة والمحسّنة سعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت، تكفي لتخزين ملايين القياسات، ومخرج HDMI لعرض النتائج على شاشات خارجية، ومعيارًا مدمجًا للتحقق من الطول الموجي، بما يضمن الحفاظ على ثبات الأداء. كما يمكن تحديث برنامج Essentials L2 عبر وحدة تخزين فلاش أو من خلال اتصال مباشر بالإنترنت.

جهاز Vista L2 هو الجهاز الوحيد لقياسات النفاذية الذي يطبق قانون بير-لامبرت (Beer-Lambert) بالدقة اللازمة للإبلاغ عن اللون المطلق باستخدام الخلايا والقوارير القياسية. يقوم الجهاز تلقائيًا بقياس ألوان الزيوت الغذائية باستخدام أطوال مسار ضوئي تبلغ 5.25 بوصة أو 1 بوصة، كما يقيس لون APHA باستخدام خلايا أصغر من تلك التي تتطلبها الأنظمة المنافسة، مما يقلل الاعتماد على الخلايا المتخصصة مرتفعة التكلفة. تتيح الحوامل والألواح القاعدية القابلة للتبديل، والمتوفرة بخيارات متعددة الوظائف والدقة العالية والتمركز الذاتي، تثبيت السوائل، والقوارير، وخلايا القياس، والقوالب البلاستيكية شبه الشفافة، والأغشية، والعينات المتدفقة، باستخدام ملحقات مغناطيسية ودبابيس تحديد الموضع، بما يضمن الحصول على نتائج متسقة وقابلة للتكرار.

أصبح Vista L2 متاحًا الآن. لمزيد من المعلومات أو لطلب عرض توضيحي، يُرجى زيارة: https://www.hunterlab.com/en/contact/.

نبذة عن HunterLab

تأسست HunterLab في عام 1952، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول قياس اللون والمظهر لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والبلاستيك، والكيماويات، والأدوية. مع أجهزة موثوقة في أكثر من 75 دولة، تواصل HunterLab دفع حدود علم الألوان من خلال الابتكار والدقة والشراكة المستمرة مع العملاء.

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