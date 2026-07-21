HunterLab представляет Vista® L2 с расширенным диапазоном измерений до 710 нм

Следующее поколение Vista сочетает Essentials L2 — самое передовое в своем классе программное обеспечение для анализа цвета — с существенно возросшими вычислительными возможностями без изменения существующих методик измерений и используемых принадлежностей

РЕСТОН, штат Вирджиния, 21 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания HunterLab, мировой лидер в области измерения цвета, объявила о выпуске Vista® L2 — спектрофотометра нового поколения для измерения цвета прозрачных и полупрозрачных жидкостей и твердых материалов. Vista L2 расширяет спектральный диапазон измерений до 710 нм, оснащен программным обеспечением Essentials L2 — самым совершенным в отрасли решением для анализа цвета — и обладает увеличенными вычислительными ресурсами и объемом встроенной памяти. Это предоставляет службам контроля качества дополнительные возможности при анализе напитков, пищевых масел, жидких химических продуктов, фармацевтической продукции, полупрозрачных пластиковых преформ и образцов при экологических исследованиях.

HunterLab Vista L2

Расширенный спектральный позволяет более точно разделять истинную окраску, измеряемую по поглощению света, и мутность, оцениваемую по рассеянию света. Это обеспечивает более надежное выявление ранних признаков нестабильности жидких продуктов и позволяет с большей уверенностью судить о стабильности их окраски. Диапазон до 710 нм также обеспечивает возможность определения содержания хлорофилла на длинах волн 630, 670 и 710 нм в соответствии с методом AOCS CC 13d-55, применяемым для контроля процессов окисления и увеличения срока хранения пищевых масел.

«Сегодня подразделениям контроля качества приходится выполнять все больше измерений в более сжатые сроки, не увеличивая парк приборов и численность персонала, — отметил Боб Уивер (Bob Weaver), президент HunterLab. — Vista L2 отвечает на этот запрос современности. Один прибор способен выполнять более широкий круг измерений, сохраняя совместимость с теми же методиками и принадлежностями, которые уже используют наши клиенты, поэтому переход на новую модель расширяет возможности лаборатории без нарушения привычных рабочих процессов».

Спектрофотометр Vista L2 создан на базе хорошо зарекомендовавшей себя платформы Vista, сохранив геометрию измерения на пропускание, полноспектральный светодиодный источник освещения и сенсорный интерфейс управления. Среди новых и усовершенствованных возможностей — 32 ГБ встроенной памяти, достаточной для хранения миллионов результатов измерений, выход HDMI для отображения результатов на внешних дисплеях, а также встроенный эталон проверки длины волны, обеспечивающий стабильность метрологических характеристик прибора. Обновление программного обеспечения Essentials L2 выполняется с помощью USB-накопителя или через прямое подключение к сети Интернет.

Vista L2 — единственный спектрофотометр, работающий по методу пропускания, который применяет закон Бугера-Ламберта-Бера с точностью, необходимой для определения абсолютных значений цвета при использовании стандартных измерительных кювет и пробирок. Прибор автоматически определяет цвет пищевых масел при длине оптического пути 5,25 или 1 дюйм, а также измеряет цвет по шкале APHA в кюветах меньшего объема, чем требуют аналогичные системы, что снижает необходимость использования дорогостоящих специализированных кювет. Сменные держатели и опорные пластины в исполнениях Multi-Functional, Precision и Self-Centering позволяют точно позиционировать жидкости, пробирки, кюветы, полупрозрачные пластиковые преформы, пленочные материалы и проточные образцы с использованием магнитных креплений и установочных штифтов, обеспечивая высокую воспроизводимость результатов.

Спектрофотометр Vista L2 уже доступен для заказа. Получить дополнительную информацию и запросить демонстрацию прибора можно на веб-сайте https://www.hunterlab.com/en/contact/.

О компании HunterLab

Основанная в 1952 году компания HunterLab является мировым лидером в области разработки промышленных решений для измерения цвета и визуальных характеристик материалов в пищевой промышленности, производстве напитков, пластмасс, химической и фармацевтической отраслях. Приборы HunterLab, которым доверяют специалисты более чем в 75 странах мира, продолжают способствовать развитию науки об измерении цвета благодаря инновациям, высокой точности и тесному сотрудничеству с заказчиками.

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