HunterLab ra mắt máy đo màu Vista® L2 với dải đo mở rộng lên đến 710 nm

Máy đo màu Vista thế hệ mới kết hợp giữa phần mềm phân tích màu Essentials L2 tiên tiến nhất trong phân khúc với khả năng xử lý mạnh mẽ hơn nhiều, mà không đòi hỏi thay đổi các phương pháp đo hoặc phụ kiện hiện có

RESTON, Virginia, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab, công ty hàng đầu thế giới về đo lường màu sắc, hôm nay đã chính thức ra mắt Vista® L2, máy quang phổ đo màu truyền qua và độ đục thế hệ mới nhất cho cả chất lỏng và chất rắn trong suốt và bán trong suốt. Vista L2 mở rộng dải quang phổ lên đến 710 nm, tích hợp phần mềm phân tích màu tiên tiến nhất trong ngành Essentials L2, đồng thời nâng cấp cả hiệu năng xử lý lẫn dung lượng lưu trữ. Nhờ đó, các đội ngũ kiểm soát chất lượng có thêm công cụ tối ưu để ứng dụng trong các lĩnh vực đồ uống, dầu ăn, hóa chất lỏng, dược phẩm, phôi nhựa bán trong suốt và kiểm nghiệm môi trường.

HunterLab Vista L2

Dải đo rộng hơn giúp phân tách rõ hơn màu sắc thực tế (đo bằng độ hấp thụ ánh sáng) và độ đục (đo bằng độ tán xạ ánh sáng). Sự minh bạch rõ ràng này giúp các nhà sản xuất phát hiện sớm sự bất ổn của các sản phẩm dạng lỏng, từ đó đánh giá độ ổn định màu sắc một cách tự tin hơn. Khả năng đo ở bước sóng 710 nm cũng cho phép đo hàm lượng diệp lục ở các bước sóng 630, 670 và 710 nm, tuân thủ tiêu chuẩn AOCS Cc 13d-55 – phương pháp chuyên dụng để theo dõi quá trình oxy hóa và đảm bảo hạn sử dụng của dầu ăn.

Ông Bob Weaver, Chủ Tịch của HunterLab, cho biết: "Các đội ngũ kiểm soát chất lượng ngày càng phải đo lường nhiều hơn nhưng lại trong thời gian ngắn hơn, mà không được bổ sung thêm thiết bị hoặc nhân sự. Vista L2 được thiết kế để giải quyết thực trạng đó. Dòng máy này mở rộng phạm vi đo lường của một thiết bị duy nhất trong khi vẫn sử dụng các phương pháp đo và phụ kiện mà khách hàng của chúng tôi hiện đang dùng. Nhờ đó, việc nâng cấp giúp tăng thêm năng lực mà không gây gián đoạn quy trình làm việc."

Vista L2 được xây dựng dựa trên nền tảng Vista đã khẳng định được vị thế, giữ nguyên cấu trúc đo truyền qua, hệ thống chiếu sáng LED toàn phổ và giao diện màn hình cảm ứng. Các tính năng mới và cải tiến bao gồm bộ nhớ trong 32 GB, đủ không gian để lưu trữ hàng triệu kết quả đo, đầu ra HDMI cho phép xem kết quả trên màn hình ngoài và tiêu chuẩn xác thực bước sóng tích hợp giúp duy trì hiệu suất ổn định. Phần mềm Essentials L2 có thể cập nhật dễ dàng qua ổ USB hoặc kết nối internet trực tiếp.

Vista L2 là thiết bị đo truyền qua duy nhất áp dụng Định Luật Beer-Lambert với độ chính xác cần thiết để báo cáo giá trị màu sắc tuyệt đối từ các loại ống nghiệm và cốc đo tiêu chuẩn. Máy tự động báo cáo kết quả đo các loại dầu ăn ở quang trình 5,25 inch hoặc 1 inch, và đọc màu APHA bằng các cốc đo nhỏ hơn so với các dòng máy đối thủ, giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại cốc đo chuyên dụng đắt tiền. Hệ thống giá đỡ và khay chứa mẫu có thể thay đổi linh hoạt, với nhiều tùy chọn như: Đa Năng, Chính Xác và Tự Định Tâm. Hệ thống này giúp cố định vị trí mẫu chất lỏng, ống nghiệm, cốc cuvet, phôi nhựa bán trong suốt, màng và mẫu đo dòng chảy liên tục bằng các bộ phận gắn từ tính và chốt định vị, đảm bảo kết quả đo lặp lại.

Vista L2 hiện đã lưu hành trên thị trường. Vui lòng gửi yêu cầu thông tin bổ sung và trình diễn sản phẩm tại https://www.hunterlab.com/en/contact/.

Giới thiệu về HunterLab

Được thành lập vào năm 1952, HunterLab là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp đo lường màu sắc và hình thức sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm thực phẩm và đồ uống, nhựa, hóa chất và dược phẩm. Với các thiết bị tin cậy được cung cấp tại hơn 75 quốc gia, HunterLab tiếp tục phát triển khoa học về màu sắc thông qua sự đổi mới, độ chính xác và mở rộng quan hệ đối tác với khách hàng.

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SOURCE HunterLab