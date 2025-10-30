ثورة في عالم قياس الألوان: جهاز Agera L2 من HunterLab

ريستون، فيرجينيا، 30 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- ابتكار جديد يَعِد بإحداث طفرة في فعالية قياس الألوان. خلال شهر نوفمبر هذا، ستُزيح HunterLab الستار عن جهاز Agera L2، الجيل الجديد من تقنيات التحليل الطيفي المبتكرة، الذي سيحدث ثورة في كيفية قياس اللون وفهمه عالميًا.

يُعدُّ جهاز Agera L2 خطوة رائدة في جهود HunterLab المستمرة لتقريب قياس الألوان بالأجهزة من الطريقة الطبيعية التي يُدرك بها الإنسان اللون. تم تصميم جهاز Agera L2 لتحقيق أقصى درجات الدقة والسرعة وسهولة الاستخدام، مع إدخال تقنيات مبتكرة تسد الفجوة بين القياسات الرقمية للألوان والتقدير البصري البشري.

يعتمد الجهاز في جوهره على إضاءة True D65 النهارية، وهي تقنية إضاءة متطورة تُحاكي ضوء النهار الطبيعي بأقصى قدر من الدقة. تُتيح هذه الابتكارات للمستخدمين قياس الألوان كما تظهر تحت ضوء النهار الحقيقي، مما يجمع بين الدقة المخبرية والإدراك البصري الواقعي في أداة واحدة متقدمة. مع اعتماد أداء تقنية UltraDark، يضمن جهاز Agera L2 مستوىً فائقًا من الدقة عند قياس الألوان في المواد الأكثر ظلامًا وامتصاصًا للضوء. يأتي النظام مزودًا بأقوى برنامج مدمج لمراقبة الجودة تم تقديمه في أجهزة قياس الألوان على الإطلاق، ليمنح المستخدمين معلومات فورية وقابلة للتطبيق مباشرة أثناء القياس.

لطالما اعتمدت الصناعات العالمية على HunterLab لعقود، لتحويل علم الألوان المعقد إلى عملية بسيطة ودقيقة وموثوقة. يواصل جهاز Agera L2 إرث الشركة الطويل في التميُّز، مع إدخال مستوى جديد من الذكاء التكنولوجي. في HunterLab، يُشير مصطلح AI إلى الذكاء التطبيقي، وهو القدرة المتعمقة على فهم كيفية توظيف ابتكارات القياس لمواجهة تحديات التصنيع الفعلي وضمان أعلى مستويات مراقبة الجودة.

مع جهاز Agera L2، تُعزِّز HunterLab مكانتها الريادية في مجتمع قياس الألوان العالمي. صُمِّم الجهاز بهدف رفع مستوى أداء القياس، فضلاً عن تحسين طريقة تفاعل العملاء مع بيانات اللون، بما في ذلك جمعها وقياسها وتفسيرها بدقة أكبر. سواء في مجالات الأغذية والمشروبات، أو البلاستيك، أو الأدوية، أو المواد المتقدمة، يمكن للمستخدمين توقُّع الحصول على نتائج دقيقة ومتسِّقة، وبيانات موثوقة تعكس بدقة كيفية إدراك اللون تحت ضوء النهار الطبيعي.

سيشهد شهر نوفمبر 2025 الكشف الرسمي عن جهاز Agera L2. ستُتاح معلومات إضافية، بما في ذلك المواصفات التفصيلية وبيانات الأداء، عند الإطلاق الرسمي. تابعوا معنا أحدث مراحل التطور في قياس الألوان بدقة — مستقبل قياس اللون بالطريقة التي يُدركها الإنسان بالعين.

نبذة عن HunterLab

تأسست HunterLab في عام 1952، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول قياس اللون والمظهر لمجموعة واسعة من الصناعات ، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والبلاستيك، والكيماويات، والأدوية. مع أجهزة موثوقة في أكثر من 75 دولة، تواصل HunterLab دفع حدود علم الألوان من خلال الابتكار والدقة والشراكة المستمرة مع العملاء.

