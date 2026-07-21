HunterLab wprowadza spektrofotometr Vista® L2 z rozszerzonym zakresem pomiarowym do 710 nm

Vista nowej generacji łączy Essentials L2 – najbardziej zaawansowane oprogramowanie do analizy barwy w tej kategorii – ze znacznie większą mocą obliczeniową urządzenia, bez konieczności zmiany dotychczasowych metod lub akcesoriów.

RESTON, Wirginia, 21 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- HunterLab, światowy autorytet w dziedzinie pomiaru barwy, ogłosił dziś wprowadzenie Vista® L2 - nowej generacji spektrofotometru do pomiaru barwy w świetle przechodzącym i zmętnienia przezroczystych oraz półprzezroczystych cieczy i ciał stałych. Vista L2 rozszerza zakres spektralny do 710 nm, wprowadza Essentials L2 - najbardziej zaawansowane oprogramowanie do analizy barwy w branży - oraz oferuje większą moc obliczeniową i pojemność pamięci. W efekcie zespoły kontroli jakości w branży napojów, olejów jadalnych, ciekłych substancji chemicznych i produktów farmaceutycznych, a także w produkcji półprzezroczystych preform z tworzyw sztucznych i badaniach środowiskowych, zyskują szersze możliwości pomiarowe.

HunterLab Vista L2

Szerszy zakres pozwala wyraźniej odróżnić rzeczywistą barwę, mierzoną na podstawie absorbancji, od zmętnienia, mierzonego na podstawie rozpraszania światła. Taka dokładność pomaga producentom wykrywać wczesne oznaki niestabilności produktów płynnych oraz z większą pewnością oceniać stabilność ich barwy. Zakres sięgający 710 nm umożliwia również pomiar chlorofilu przy długościach fal 630, 670 i 710 nm, zgodnie z metodą AOCS Cc 13d-55, stosowaną do monitorowania utleniania i ochrony trwałości olejów jadalnych.

„Od zespołów kontroli jakości oczekuje się wykonywania coraz większej liczby pomiarów w coraz krótszym czasie, bez zwiększania liczby urządzeń ani personelu" - powiedział Bob Weaver, prezes HunterLab. - Vista L2 powstała z myślą o tych realiach. Rozszerza zakres pomiarów możliwych do wykonania za pomocą jednego urządzenia, a jednocześnie obsługuje te same metody i akcesoria, z których już korzystają nasi klienci. Modernizacja zwiększa zatem możliwości bez zakłócania dotychczasowych procesów".

Vista L2 rozwija sprawdzoną platformę Vista, zachowując geometrię pomiaru w świetle przechodzącym, pełnozakresowe oświetlenie LED oraz interfejs z ekranem dotykowym. Nowe i udoskonalone funkcje obejmują 32 GB pamięci wewnętrznej, wystarczającej do zapisania milionów pomiarów, wyjście HDMI umożliwiające wyświetlanie wyników na zewnętrznych ekranach oraz wbudowany wzorzec do weryfikacji długości fali, który zapewnia stałe parametry działania urządzenia. Oprogramowanie Essentials L2 można aktualizować za pomocą pamięci USB lub bezpośredniego połączenia z internetem.

Vista L2 jest jedynym urządzeniem do pomiarów w świetle przechodzącym, które stosuje prawo Lamberta-Beera z dokładnością niezbędną do wyznaczania bezwzględnych wartości barwy przy użyciu standardowych cel i fiolek. Urządzenie automatycznie podaje wyniki pomiarów olejów jadalnych dla dróg optycznych o długości 5,25 cala lub 1 cala, a także mierzy barwę w skali APHA w mniejszych celach niż wymagane przez konkurencyjne systemy, ograniczając konieczność korzystania z kosztownych cel specjalistycznych. Wymienne uchwyty i płyty podstawy, dostępne w wersjach wielofunkcyjnej, precyzyjnej i samocentrującej, umożliwiają prawidłowe pozycjonowanie cieczy, fiolek, kuwet, półprzezroczystych preform z tworzyw sztucznych, folii oraz próbek przepływowych. Magnetyczne mocowania i kołki ustalające zapewniają powtarzalność wyników.

Vista L2 jest już dostępna. Dodatkowe informacje oraz możliwość zamówienia prezentacji urządzenia są dostępne na stronie https://www.hunterlab.com/en/contact/.

HunterLab

Założona w 1952 r. firma HunterLab jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań do pomiaru barwy i wyglądu, przeznaczonych między innymi dla przemysłu spożywczego i napojowego, tworzyw sztucznych, chemicznego oraz farmaceutycznego. Urządzenia HunterLab cieszą się zaufaniem użytkowników w ponad 75 krajach, a firma nadal rozwija naukę o barwie poprzez innowacyjność, precyzję i ścisłą współpracę z klientami.

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HunterLab Marketing

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www.hunterlab.com