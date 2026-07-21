HunterLab lance le spectrophotomètre Vista® L2, doté d'une plage de mesure étendue à 710 nm

Le Vista de nouvelle génération associe Essentials L2, le logiciel d'analyse des couleurs le plus avancé de sa catégorie, à une puissance de calcul embarquée nettement supérieure, le tout sans modifier les méthodes ni les accessoires existants

RESTON, Virginie, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab, la référence mondiale de la colorimétrie, a annoncé aujourd'hui le lancement du Vista® L2, la nouvelle génération de son spectrophotomètre en transmission pour la mesure de la couleur et de la turbidité des liquides et des solides transparents et translucides. Le Vista L2, qui étend la bande spectrale jusqu'à 710 nm, intègre Essentials L2, le logiciel d'analyse des couleurs le plus avancé du secteur, et augmente la puissance de calcul et la capacité de stockage. Il en résulte un renforcement des capacités des équipes chargées du contrôle de la qualité dans les secteurs des boissons, des huiles alimentaires, des produits chimiques liquides, des produits pharmaceutiques, des préformes en plastique translucide et des analyses environnementales.

HunterLab Vista L2

Cette bande spectrale plus large aide à mieux distinguer la couleur réelle, mesurée en termes d'absorbance, de la turbidité, mesurée en termes de diffusion de la lumière. Grâce à cette clarté, les fabricants sont en mesure de détecter très tôt toute instabilité dans les produits liquides et d'évaluer la stabilité de la couleur avec davantage de certitude. La longueur d'onde de 710 nm permet également de mesurer la chlorophylle à 630, 670 et 710 nm, conformément à la norme AOCS Cc 13d-55, une méthode utilisée pour surveiller l'oxydation et garantir la durée de conservation des huiles alimentaires.

« On demande aux équipes chargées de la qualité d'effectuer davantage de mesures dans des délais plus courts, sans augmenter ni le nombre d'instruments ni les effectifs », déclare Bob Weaver, président de HunterLab. « Le Vista L2 a été conçu pour répondre à cette réalité. En élargissant l'éventail des mesures qu'un seul instrument peut réaliser à l'aide des méthodes et accessoires dont nos clients se servent déjà, cette mise à niveau apporte des fonctionnalités supplémentaires sans perturber le travail. »

Le Vista L2 s'appuie sur la plateforme Vista déjà bien établie, dont il reprend la géométrie de transmission, l'éclairage DEL à spectre complet et l'interface tactile. Parmi les fonctionnalités nouvelles et améliorées, on peut citer la mémoire embarquée de 32 Go, suffisante pour stocker des millions de mesures, une sortie HDMI permettant d'afficher les résultats sur des écrans externes, ainsi qu'un étalon de vérification de la longueur d'onde intégré qui garantit une performance constante. Les mises à jour d'Essentials L2 s'effectuent via une clé USB ou une connexion internet directe.

Le Vista L2 est le seul instrument de mesure de la transmission à appliquer la loi de Beer-Lambert avec la précision nécessaire pour indiquer la couleur absolue avec des cellules et flacons standard. Il analyse automatiquement les huiles alimentaires à des longueurs de trajet optique de 5,25 pouces ou 1 pouce et mesure la couleur APHA dans des cellules plus petites que celles requises par les systèmes concurrents, ce qui réduit la dépendance à l'égard des cellules spécialisées coûteuses. Proposés en versions multifonctionnelle, de précision et à centrage automatique, les supports et socles interchangeables maintiennent en place les liquides, flacons, cuvettes, préformes en plastique translucide, films et échantillons à flux continu grâce à des fixations magnétiques et des goupilles de positionnement, afin d'obtenir des résultats reproductibles.

Le Vista L2 est disponible dès maintenant. Pour obtenir des informations complémentaires ou demander une démonstration, rendez-vous sur https://www.hunterlab.com/en/contact/.

À propos de HunterLab

Fondée en 1952, la société HunterLab est un chef de file mondial des solutions de mesure de la couleur et de l'aspect dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, la plasturgie, la chimie et l'industrie pharmaceutique. Fournissant des instruments reconnus dans plus de 75 pays, HunterLab continue à faire progresser la science des couleurs grâce à l'innovation, à la précision et à de nombreux partenariats avec ses clients.

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