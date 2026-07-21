HunterLab lanza Vista® L2 con un rango de medición extendido de 710 nm

La próxima generación de Vista combina Essentials L2, el software de análisis de color más avanzado de la categoría, con una mucho mejor informática integrada, todo ello sin cambiar los métodos o accesorios existentes

RESTON, Virginia, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, HunterLab, la verdadera medida del color del mundo, anunció la presentación de Vista® L2, la próxima generación de su espectrofotómetro de transmisión de color y turbidez para líquidos y sólidos transparentes y translúcidos. Vista L2 amplía el rango espectral a 710 nm, agrega Essentials L2, el software de análisis de color más avanzado del sector y amplía la potencia de procesamiento y almacenamiento. El resultado es una mayor capacidad para los equipos de control de calidad en bebidas, aceites comestibles, productos químicos líquidos, productos farmacéuticos, preformas de plástico translúcido y pruebas ambientales.

Vista L2 de HunterLab

Este rango más amplio permite diferenciar con mayor precisión el color verdadero, medido como absorción de la turbidez, medida como dispersión de la luz. Esa precisión ayuda a los fabricantes a detectar la inestabilidad en etapa temprana en los productos líquidos y juzgar la estabilidad del color con más confianza. Además, el alcance de 710 nm permite la medición de clorofila a 630, 670 y 710 nm, alineado con AOCS Cc 13d-55, método utilizado para rastrear la oxidación y proteger la vida útil de los aceites comestibles.

"Se solicita a los equipos de calidad que midan más, en plazos más ajustados, sin agregar instrumentos ni personal", afirmó Bob Weaver, presidente de HunterLab. "Vista L2 fue construida para abordar esa realidad. Esta herramienta amplía lo que un solo instrumento puede medir mientras se ejecutan los mismos métodos y accesorios que nuestros clientes ya usan, por lo que la actualización añade capacidad sin obstaculizar las funciones".

Vista L2 se basa en la plataforma Vista establecida y conserva su geometría de transmisión, iluminación LED de espectro completo e interfaz de pantalla táctil. Las funciones nuevas y mejoradas incluyen 32 GB de almacenamiento integrado, suficiente para millones de mediciones, salida HDMI para ver los resultados en pantallas externas y un estándar de verificación de longitud de onda incorporado que mantiene el rendimiento constante. Actualizaciones esenciales de L2 por unidad USB o conexión directa a Internet.

Vista L2 es el único instrumento de transmisión que aplica la Ley Beer-Lambert con la precisión necesaria para informar el color absoluto de las celdas y viales estándar. Informa sobre aceites comestibles automáticamente a longitudes de trayectoria de 5,25 pulgadas o 1 pulgada y lee el color APHA en celdas más pequeñas de lo que requieren los sistemas de la competencia, lo que reduce la dependencia a costosas celdas especiales. Los soportes intercambiables y las placas base, en opciones multifuncionales, de precisión y centradas automáticamente, colocan líquidos, viales, cubetas, preformas de plástico translúcido, películas y muestras de flujo continuo con accesorios magnéticos y pasadores de ubicación para obtener resultados repetibles.

Vista L2 ya está disponible. Encontrará información adicional y solicitudes de demostración disponibles en: https://www.hunterlab.com/en/contact/.

Acerca de HunterLab

HunterLab se fundó 1952 y es líder mundial en soluciones de medición de color y aspecto para diferentes sectores, como el de alimentos y bebidas, del plástico, el químico y el farmacéutico. Con instrumentos de confianza en más de 75 países, HunterLab continúa avanzando en la ciencia del color a través de la innovación, la precisión y la colaboración con los clientes.

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FUENTE HunterLab