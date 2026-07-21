HunterLab uvádza na trh zariadenie Vista® L2 s rozšíreným meracím rozsahom 710 nm
News provided byHunterLab
Jul 21, 2026, 07:12 ET
Systém Vista novej generácie kombinuje Essentials L2, najpokročilejší softvér na analýzu farieb vo svojej kategórii, s oveľa väčším množstvom integrovaných možností výpočtu, a to všetko bez zmeny existujúcich metód či príslušenstva
RESTON, Virgínia, 21. júl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť HunterLab, svetový líder v meraní farieb, dnes ohlásila príchod Vista® L2, novej generácie svojho transmisného spektrofotometra na meranie farieb a zákalu pre priehľadné a priesvitné kvapaliny aj pevné látky. Systém Vista L2 rozširuje spektrálny rozsah na 710 nm, pridáva Essentials L2, najpokročilejší softvér na analýzu farieb v odvetví, a rozširuje výpočtový výkon a úložisko. Výsledkom sú širšie možnosti pre tímy kontroly kvality v oblasti nápojov, jedlých olejov, tekutých chemikálií, liečiv, priesvitných plastových predforiem a environmentálneho testovania.
Širší rozsah upresňuje oddelenie skutočnej farby, meranej ako absorbancia, od zákalu, ktorý sa meria ako rozptyl svetla. Táto jasnosť pomáha výrobcom zachytiť nestabilitu tekutých výrobkov už v ranom štádiu a posudzovať farebnú stabilitu s väčšou istotou. Vďaka rozsah 710 nm je možné aj meranie chlorofylu pri 630, 670 a 710 nm, čo je v súlade s AOCS Cc 13d-55, metódou používanou na sledovanie oxidácie a ochranu trvanlivosti jedlých olejov.
„Od tímov zameraných na kvalitu sa žiada, aby merali viac, za kratší čas, bez navyšovania nástrojového vybavenia alebo počtu zamestnancov," povedal Bob Weaver, prezident spoločnosti HunterLab. „Systém Vista L2 bol vytvorený presne pre túto realitu. Rozširuje možnosti merania jediného prístroja a zároveň využíva rovnaké metódy a príslušenstvo, ktoré naši zákazníci už používajú, takže aktualizácia pridáva možnosti bez narušenia prevádzky."
Vista L2 stavia na zavedenej platforme Vista a zachováva si geometriu prenosu, LED osvetlenie v plnom spektre a dotykové rozhranie. Medzi nové a vylepšené funkcie patrí 32 GB integrovanej pamäte, ktorá vystačí na milióny meraní, HDMI výstup na zobrazenie výsledkov na externých displejoch a zabudovaný štandard overovania vlnovej dĺžky, ktorý zabezpečuje konzistentný výkon. Softvér Essentials L2 sa aktualizuje cez USB kľúč alebo priame internetové pripojenie.
Vista L2 je jediný transmisný prístroj, ktorý aplikuje Beer-Lambertov zákon s presnosťou potrebnou na vykazovanie absolútnej farby zo štandardných kyviet a liekoviek. Automaticky vyhodnocuje jedlé oleje pri dĺžke optickej dráhy 5,25 palca alebo 1 palec a meria farbu APHA v menších kyvetách, než vyžadujú konkurenčné systémy, čím sa znižuje závislosť od nákladných špeciálnych kyviet. Vymeniteľné držiaky a základové dosky – vo verziách Multi-Functional (multifunkčná), Precision (presná) a Self-Centering (samostrediaca) – umiestňujú kvapaliny, liekovky, kyvety, priesvitné plastové predformy, fólie a prietokové vzorky pomocou magnetických nadstavcov a polohovacích kolíkov, čím zabezpečujú opakovateľné výsledky.
Systém Vista L2 už je k dispozícii. Ďalšie informácie a žiadosti o ukážky sú dostupné na stránke https://www.hunterlab.com/en/contact/.
O spoločnosti HunterLab
Spoločnosť HunterLab bola založená v roku 1952 a je svetovým lídrom v oblasti riešení merania farby a vzhľadu pre rôzne odvetvia vrátane potravín a nápojov, plastov, chemikálií a farmaceutických výrobkov. Vďaka zariadeniam, ktorým dôverujú vo viac ako 75 krajinách, HunterLab naďalej rozvíja vedu o farbách prostredníctvom inovácií, presnosti a partnerstva so zákazníkmi.
Kontakt pre médiá:
Marketing HunterLab
[email protected]
www.hunterlab.com
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