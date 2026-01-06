HunterLab تكشف عن Agera® L2، مقياس طيف ضوئي من الدرجة المرجعية مصمم للتوافق البصري وحدود التفاوت الضيقة

حقق دقة ألوان من الدرجة المرجعية مع Agera L2. صُمم Agera L2 للعمل ضمن حدود تفاوت ضيقة وضمان موثوقية طويلة الأمد، إذ يجمع بين إضاءة مصدر CIE D65 المعتمدة من الدرجة "A"، وأداء متفوق في قياس العينات منخفضة الانعكاس، وأكبر منطقة قياس في الصناعة، إلى جانب قدرات حاسوبية مدمجة وسعة تخزين عالية. يوفر Agera L2 قياسات موثوقة ومتوافقة بصرياً، سواء توفرت بيئة مشاهدة مضبوطة بمعيار D65 أم لا.

ويُعد Agera L2 الحل المثالي لقياس الألوان في صناعات البلاستيك وإعادة تدويره، والتغليف، والمواد العاكسة الارتدادية ومواد السلامة، والمنسوجات، والطلاءات، والمستحضرات الدوائية، والبتروكيماويات، والورق والمواد ذات الصلة، إضافة إلى أي مواد تقل نسبة انعكاسها عن 20%.

انقر هنا لمشاهدة فيديو المنتج لمعرفة المزيد: شاهد Agera L2 أثناء العمل!

وقال بوب ويفر، رئيس HunterLab: "على مدى عقود، أسست HunterLab المعيار الذي يُقاس به مفهوم الدقة في قياس الألوان. ومع Agera L2، نرفع هذا المعيار مجدداً من خلال إرساء مستوى جديد لدقة الألوان عبر مواءمة بيانات الجهاز مع الرؤية البشرية، حتى في أكثر التطبيقات الصناعية تطلباً." وأضاف: "يوفر Agera L2 أداءً من الدرجة المرجعية يمكن لفرق الجودة الاعتماد عليه بثقة، سواء في المختبرات أو على خطوط الإنتاج أو عبر المواقع العالمية."

ما الذي يميز Agera L2؟

الميزات والفوائد الرئيسية

قوة مصممة خصيصاً للصناعات الحرجة

جهاز قياس محيطي بزاوية 0°/45° من الدرجة المرجعية، يضمن دقة قياس الألوان عندما تكون حدود التفاوت الضيقة والتوافق البصري أمراً أساسياً.

تجربة تشغيل مبسطة

يوفر برنامج Essentials L2 واجهة واضحة ومحسّنة للمس، ما يتيح اتخاذ قرارات سريعة بأقل قدر من التدريب.

قدرات حاسوبية مدمجة

محطة عمل مستقلة بالكامل، مزودة بمعالجة داخلية وسعة تخزين لأكثر من 4 ملايين عملية قياس.

إضاءة D65 الحقيقية لضوء النهار

مصدر CIE D65 المعتمد من الدرجة "A" يضمن دقة بصرية متسقة عبر المختبرات وخطوط الإنتاج والمواقع المختلفة.

أداء محسّن للعينات الداكنة

تحسين بمقدار 6 أضعاف في الدقة والتوافق البصري للعينات التي تقل نسبة انعكاسها عن 20%.

دقة عالية للمواد الفلورية

إضاءة D65 الحقيقية مع معايرة مضبوطة للأشعة فوق البنفسجية تضمن قياساً موثوقاً للمواد العاكسة الارتدادية والمواد المبيضة بصرياً.

منطقة قياس كبيرة للغاية

أكبر منطقة قياس فردية، أكبر من الأدوات التقليدية بما يتراوح بين 4 إلى 16 ضعفاً، للمواد ذات الأسطح المحببة أو المنقوشة أو الاتجاهية.

كاميرا مدمجة لعرض العينة مع تسجيل الشاشة

تؤكد محاذاة العينة، وتلتقط الصور، وتسجل البيانات لأغراض التتبع والتدريب.

قياس متزامن للون واللمعان بزاوية 60 درجة

يعرض القيمتين في قراءة واحدة، ما يسهم في تبسيط سير العمل.

مصمم لضمان سلامة البيانات والامتثال

إدارة مستخدمين قائمة على الأدوار، وسجلات تدقيق، وامتثال لمعيار 21 CFR Part 11 .

تصميم متين للموثوقية العملية

محرك بصري محكم الإغلاق يحمي الجهاز من الغبار والنسالة والمساحيق والانسكابات.

تصدير بيانات واتصال متقدم

خيارات اتصال عبر Ethernet و USB و HDMI ، مع سهولة التكامل مع أنظمة LIMS و SPC .

يعزز Agera L2 ريادة HunterLab في مجال قياس الألوان، من خلال تزويد فرق مراقبة الجودة بأداة متقدمة لالتقاط بيانات اللون وقياسها وتفسيرها بدقة أعلى، بما يساعد على الحفاظ على الاتساق، والالتزام بالمعايير، وتقليل الهدر، وتحسين كفاءة الإنتاج.

لطلب عرض توضيحي أو لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.hunterlab.com أو التواصل عبر [email protected].

