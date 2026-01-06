HunterLab تكشف عن Agera® L2، مقياس طيف ضوئي من الدرجة المرجعية مصمم للتوافق البصري وحدود التفاوت الضيقة
Japan - Japanese
Vietnam - Vietnamese
Korea - 한국어
APAC - Traditional Chinese
Indonesia - Bahasa
APAC - English
India - English
USA - Pусский
USA - čeština
USA - Polski
USA - English
USA - Français
USA - español
USA - slovenčina
USA - Deutsch
Israel - English
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
USA - English
صدر عنHunterLab
06 يناير, 2026, 10:00 AST
ريستون، فرجينيا، 6 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم HunterLab®، الشركة العالمية الرائدة في ابتكارات قياس الألوان، عن إطلاق جهاز Agera® L2، وهو مقياس طيف ضوئي ومقياس ألوان من الدرجة المرجعية، صُمم هندسياً لتقديم قياسات ألوان متوافقة بصرياً عبر أكثر التطبيقات الصناعية تطلباً.
شارك هذا المقال