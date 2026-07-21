HunterLab lança Vista® L2 com uma faixa de medição estendida de 710 nm

A próxima geração do Vista combina o Essentials L2, o software de análise de cores mais avançado da categoria, com muito mais computação integrada, tudo sem alterar os métodos ou acessórios existentes

RESTON, Virgínia, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab, a verdadeira medida de cor do mundo, anunciou hoje o Vista® L2, a próxima geração de seu espectrofotômetro de cores e névoa de transmissão para líquidos e sólidos transparentes e translúcidos. O Vista L2 estende a faixa espectral para 710 nm, adiciona o Essentials L2, o software de análise de cores mais avançado do setor, e expande o poder de processamento e armazenamento. O resultado é mais capacidade para equipes de controle de qualidade em bebidas, óleos comestíveis, produtos químicos líquidos, produtos farmacêuticos, pré-formas plásticas translúcidas e testes ambientais.

HunterLab Vista L2

A faixa mais ampla aguça a separação da cor verdadeira, medida como absorbância, da névoa, medida como dispersão de luz. Essa clareza ajuda os fabricantes a detectar a instabilidade em estágio inicial em produtos líquidos e a avaliar a estabilidade da cor com mais confiança. O alcance de 710 nm também permite a medição de clorofila a 630, 670 e 710 nm, alinhado ao AOCS Cc 13D-55, um método usado para rastrear a oxidação e proteger a vida útil em óleos comestíveis.

"As equipes de qualidade estão sendo solicitadas a medir mais, em prazos mais apertados, sem adicionar instrumentos ou número de funcionários", disse Bob Weaver, presidente da HunterLab. "O Vista L2 foi construído para essa realidade. Ele amplia o que um único instrumento pode medir enquanto executa os mesmos métodos e acessórios que nossos clientes já usam, de modo que a atualização adiciona capacidade sem interrupção."

O Vista L2 se baseia na plataforma Vista estabelecida, mantendo sua geometria de transmissão, iluminação LED de espectro total e interface de tela sensível ao toque. Recursos novos e aprimorados incluem 32 GB de armazenamento integrado, o suficiente para milhões de medições, saída HDMI para visualizar resultados em monitores externos e um padrão de verificação de comprimento de onda integrado que mantém o desempenho consistente. O Essentials L2 é atualizado por unidade flash ou conexão direta à Internet.

O Vista L2 é o único instrumento de transmissão a aplicar a Lei de Beer-Lambert com a precisão necessária para relatar a cor absoluta de células e frascos padrão. Ele relata óleos comestíveis automaticamente em comprimentos de caminho de 5,25 polegadas ou 1 polegada e lê a cor APHA em células menores do que os sistemas concorrentes exigem, reduzindo a dependência de células especiais caras. Suportes e placas de base intercambiáveis, nas opções multifuncional, de precisão e autocentralização, posicionam líquidos, frascos, cubetas, pré-formas plásticas translúcidas, filmes e amostras de fluxo contínuo com fixações magnéticas e pinos de localização para resultados repetíveis.

Vista L2 já está disponível. Informações adicionais e solicitações de demonstração estão disponíveis em https://www.hunterlab.com/en/contact/.

Sobre o HunterLab

Fundada em 1952, a HunterLab é líder global em soluções de medição de cor e aparência para indústrias, incluindo alimentos e bebidas, plásticos, produtos químicos e farmacêuticos. Com instrumentos confiáveis em mais de 75 países, a HunterLab continua a promover a ciência da cor por meio da inovação, precisão e parceria com o cliente.

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FONTE HunterLab