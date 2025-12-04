حصول "محمد رفيق مهاوش" على "جائزة نيل كونان للتميّز في الصحافة" لعام 2025

صحفي غزة الذي نجا من الدفن تحت الأنقاض تم تكريمه وفاءً لذكرى 249 زميل لقوا حتفهم منذ أكتوبر 2023

نيويورك ، 4 ديسمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت "جائزة نيل كونان للتميّز في الصحافة" حصول "محمد رفيق مهاوش" على جائزتها السنوية البالغ قدرها 50،000 دولار لعام 2025 في حفل أُقيم في مدينة نيويورك في 22 نوفمبر ، تكريمًا لتقاريره الاستثنائية عن الحياة المدنية خلال حرب غزة والمخاطر غير المسبوقة التي يتعرض لها الصحفيون الذين يغطونها.

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left).

ظهرت أعمال "مهاوش" في صحف "ذا نيويوركر"، و"ذا نيويورك تايمز"، و"ذا نيشن"، و"ذيس أمريكان لايف". وقد تم تكريمه لما اتسمت أعماله من الدقة ، والتأكّد الدقيق في ظل ظروف مستحيلة ، والإنسانية العميقة.

خلال الاحتفال ، انضم "مهاوش" إلى الفائزين السابقين "جين فيرجسون" و "هند حسن" في مناقشة نقاشية أجراها "بروس شابيرو" من "المركز العالمي للصحافة والصدمات". قال "مهاوش" إنه نجا من ما وصفه بأنه هجوم مستهدف من الجيش الإسرائيلي على منزله ، حيث "دفن تحت الأنقاض لساعات" بعد أن "أسقطت ضربة المبنى الذي أقيمت فيه أنا وعائلتي" وقتلت أفراد الأسرة.

حرب غيّرت الصحافة العالمية

كانت السنتان الماضيتان الفترة الأكثر دموية للصحفيين في جميع أنحاء العالم منذ بدء التسجيل. قُتل أكثر من 249 صحفيًا فلسطينيًا منذ أكتوبر 2023، وهو ما يتجاوز مجموع ضحايا الصحفيين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب كوريا وحرب فيتنام وحروب يوغوسلافيا وحرب ما بعد 11 سبتمبر في أفغانستان. قُتل أكثر من 50 من زملاء "مهاوش" أثناء إعداد التقارير أو الاختباء في المأوى أو محاولة الفرار - وهو حصيلة من صراع واحد تفوق وفيات الصحفيين فيه بعض أكبر وأطول الحروب في التاريخ.

قالت "هند حسن"، الفائزة بجائزة عام 2024: "لقد تم تجريد الصحفيين الفلسطينيين من إنسانيتهم، وطردهم ، واستهدافهم". "إنهم يستمرون في قول الحقيقة حتى في الوقت الذي يناقش فيه العالم وجودهم ومهنيتهم وحقهم في السلامة".

وأضافت "جين فيرجسون"، الفائزة الافتتاحية: "إن الدمار في غزة اليوم لا يشبه أي شيء شهدته في عقدين من إعداد التقارير عن الحروب. إنها غير مسبوقة في نطاقها ، وتكاليفها المدنية ، وانهيار الحماية الأساسية التي يجب أن تحمي الصحفيين والأسر العادية على حد سواء."

في تصريحات استلام الجائزة، قال محمد مهاوش : "لم تكن الصحافة في غزة أبدًا خيارًا مهنيًا بالنسبة لي. لقد أصبحت شريان الحياة، ووسيلة للحفاظ على مجتمعي من أن يتم إفناؤه، وسيلة لنقول أننا كنا هنا. حدث هذا ، لذا تذكرونا."

قالت اللجنة الاستشارية: "يعتبر عمل "محمد" أحد أكثر السجلات الضرورية والصامدة للحياة المدنية خلال حرب غزة".

دعم الصحافة الصارمة وسط الاضطرابات الصناعية

الآن في عامها الثالث ، تدعم "جائزة نيل كونان" الصحافة الصارمة التي تتمحور حول الإنسان في لحظة من الانكماش التاريخي في صناعة الأخبار. عندما تم إلغاء برنامج "توك أوف ذا نيشن" ، تتذكر الكاتبة "جريتيل إيرليش" قائلةً: "كانت الرسالة التي سمعها "نيل" هي أن التقارير الجادة لم تجمع الكثير من المال مثل الترفيه. لقد أخبرنا شيئًا عن وجهة الصحافة."

المساعدة في الحفاظ على الصحافة الأساسية: تعرف على المزيد حول الجائزة ، وترشيح الصحفيين المتميزين ، ودعم التقارير الصارمة على موقع الويب nealconanprize.org.

