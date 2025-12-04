Mohammed R. Mhawish 獲提名 2025 年度 Neal Conan Prize 卓越新聞獎

紐約2025年12月4日 /美通社/ -- Neal Conan Prize 於 11 月 22 日在紐約市舉行頒獎典禮後，宣佈 Mohammed R. Mhawish 獲選為 2025 年度得主，該獎項每年頒發五萬美元獎金。此獎項旨在表揚職業生涯中期的新聞工作者，其作品展現卓越技藝、恪守操守，並致力於符合公眾利益的敘事。

Mhawish 的報導與散文曾刊登於多家國際知名雜誌，包括《紐約客》(The New Yorker)、《紐約時報》(The New York Times)、《國家》(The Nation) 以及《This American Life》。身為加沙地區原住民，他以報導巴勒斯坦人的生活經歷聞名——其作品無論在平面、音頻或多媒體形式中，皆以敘事清晰與嚴謹的資料來源著稱。他最初接受文學與戲劇訓練，職業生涯始於教授敘事結構，其後轉向新聞工作——這份根基持續塑造著他在不同媒介中對觀察、人物塑造與故事構建的獨特手法。

1.) 在這部紀錄短片中，2025 Neal Conan 獎得主 Mohammed R. Mhawish 談及自己肩負著深刻的責任感，致力於記錄加沙同胞的經歷。儘管這項工作因其全球影響力而伴隨著極大風險，他仍堅持不懈地記錄著。 2.) 2025 年 Neal Conan Prize 得主 Mohammed Mhawish（中），與 2024 年得主 Hind Hassan（右）及首屆得主 Jane Ferguson（左）。

全球最重要的未來新聞投資之一

Neal Conan Prize 是世界上最大的無限制新聞獎，致力於促進記者未來的工作。與傳統榮譽僅著眼於過往成就不同，該獎項被設計為對報導人員涯下一階段的直接、無限制投資。獲獎者可以將 50,000 美元的資助用於任何目的，包括支持壯志凌雲的新項目，延長報導時間或持續專業發展。

這項面向未來的使命，在亞洲快速轉型的媒體市場中引起強烈共鳴。當地機構正面臨強大壓力，必須生產短篇或娛樂導向的內容。此獎項旨在延續其命名者 —— 美國國家公共廣播電台 (National Public Radio; NPR) 資深主持人兼記者 Neal Conan —— 所代表的深思熟慮、以研究為基礎的報導傳統。

獎項起源

該獎項創立於 2023 年，距 Conan 逝世已兩年，距其主持的 NPR 節目「Talk of the Nation」停播則已十年。該節目以深度探討與公共利益使命著稱，廣受聽眾欣賞。頒獎典禮上，作家 Gretel Ehrlich —— 柯南的長期伴侶 —— 回顧了這轉折點：

「當 Talk of the Nation 節目被無情取消時，Neal 深受打擊……他畢生的心血就此被奪走。他得到的回應是：嚴肅報導的募款成效遠不及娛樂節目。」

該獎項的創立旨在傳承 Conan 所體現的標準 —— 好奇心、嚴謹性、公正性，以及對受眾重視實質性新聞報導的信念。

Mhawish 獲獎感言

「今晚能站在這裡，得以如此發言並獲得認可，這份感受既非凡又令人深感謙卑。這項榮譽或許刻著我的名字，但屬於我的同事們，以及所有堅信真理依然至關重要的人。」

Neal Conan Prize 簡介

Neal Conan Prize 由 Greater Horizons 基金會轄下的 Neal Conan Prize for Excellence in Journalism Fund 負責管理，旨在表揚那些在新聞專業技藝、原創性、深度研究及公共服務方面展現卓越成就的中生代新聞工作者。此無限制用途獎項，旨在支援獲獎者持續的專業發展，為其未來的報導工作護航。

更多資訊：nealconanprize.org

