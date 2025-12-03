Мохаммед Р. Мхавиш получил премию Neal Conan Prize 2025 года за выдающиеся достижения в журналистике

Журналист из Газы, выживший под завалами, удостоен премии в то время, как 249 его коллег убиты с октября 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Премия Neal Conan Prize за выдающиеся достижения в журналистике назвала Мохаммеда Р. Мхавиша (Mohammed R. Mhawish) лауреатом своей ежегодной награды в размере $ 50 000 за 2025 год на церемонии награждения, состоявшейся в Нью-Йорке 22 ноября, чествуя его выдающиеся репортажи о гражданской жизни во время войны в Газе и отдавая дань беспрецедентным рискам для журналистов, освещающих эту войну.

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left).

Работы Мхавиша публиковались в The New Yorker, The New York Times, The Nation и This American Life. Они получили признание за свою точность, тщательное документирование фактов несмотря на невыносимые условия и глубокую человечность.

Во время церемонии Мхавиш присоединился к удостоенным ранее этой премии журналистам Джейн Фергюсон (Jane Ferguson) и Хинд Хассан (Hind Hassan) в панельной дискуссии, модератором которой выступил Брюс Шапиро (Bruce Shapiro) из Глобального центра The Global Center for Journalism and Trauma. Мхавиш рассказал, как пережил то, что он назвал целенаправленным нападением ЦАХАЛа на его дом, будучи «погребенным под завалами нескольких часов» после того, как «удар разрушил здание, где находились я и моя семья», в то время, как члены его семьи погибли.

Война, которая изменила мировую журналистику

За последние два года в мире погибло самое большое количество журналистов с начала ведения такого учета. С октября 2023 года было убито более 249 палестинских журналистов, что превышает общие потери журналистов за Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Корейскую войну, войну во Вьетнаме, войны в Югославии и войны в Афганистане после 11 сентября. Более 50 коллег Мхавиша были убиты во время репортажей, нахождения в укрытиях или попыток спасения бегством — число погибших в результате одного конфликта журналистов превосходит число погибших журналистов в некоторых из крупнейших и самых длинных войн в истории человечества.

«Палестинские журналисты были дегуманизированы, сброшены со счетов и стали мишенью», — сказала Хинд Хассан, лауреат премии 2024 года. «Они продолжают говорить правду, даже когда мир ставит под сомнение их существование, профессионализм и право на безопасность».

Джейн Фергюсон, первая обладательница данной премии, добавила: «Сегодняшние разрушения в Газе не похожи на то, что мне приходилось видеть ранее за два десятилетия репортажей о войне. Это беспрецедентно по своим масштабам, количеству жертв среди гражданского населения и краху базовых мер защиты, которые должны стоять на страже как журналистов, так и обычных семей».

Получая награду, Мохаммед Р. Мхавиш сказал: «Журналистика в Газе никогда не была для меня просто работой. Она стало спасательным кругом, способом уберечь мое общество от уничтожения, способом сказать, что мы здесь. Это случилось, поэтому помните о нас».

«Работы Мохаммеда является одними из самых необходимых и непоколебимых свидетельств гражданской жизни во время войны в Газе», — сказала Комиссия экспертов.

Поддержка серьезной журналистики на фоне потрясений в отрасли

Уже третий год премия Neal Conan Prize поддерживает серьезную, ориентированную на человека журналистику в момент исторического спада в новостной индустрии. Когда отменили Talk of the Nation, вспоминает именитая писательница Гретель Эрлих (Gretel Ehrlich): «Послание, которое услышал Нил, заключалось в том, что серьезные репортажи не приносят столько денег, сколько развлекательные. И это многое сказало нам о том, куда движется журналистика».

