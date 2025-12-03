Mohammed R. Mhawish reçoit le prix Neal Conan 2025 pour l'excellence en journalisme

Le journaliste de Gaza qui a survécu à l'ensevelissement sous les décombres est honoré alors que 249 collègues ont été tués depuis octobre 2023

NEW YORK, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le prix Neal Conan pour l'excellence en journalisme a nommé Mohammed R. Mhawish le lauréat 2025 de son prix annuel de 50 000 $ lors d'une cérémonie à New York le 22 novembre, honorant son reportage extraordinaire sur la vie civile pendant la guerre de Gaza et les risques sans précédent pour les journalistes qui la couvrent.

Les travaux de Mhawish ont été publiés dans The New Yorker, The New York Times, The Nation et This American Life. Elle a été reconnue pour sa précision, sa corroboration minutieuse dans des conditions impossibles et sa profonde humanité.

Au cours de la cérémonie, Mhawish a rejoint les anciens lauréats Jane Ferguson et Hind Hassan dans une discussion animée par le Global Center for Journalism and Trauma Bruce Shapiro. Mhawish a raconté avoir survécu à ce qu'il a décrit comme une attaque ciblée des FDI contre sa maison, ayant été « enseveli sous les décombres pendant des heures » après qu'une « frappe a fait s'écrouler le bâtiment où ma famille et moi nous trouvions » et a tué des membres de la famille.

Une guerre qui a transformé le journalisme mondial

Les deux dernières années ont été la période la plus meurtrière pour les journalistes dans le monde entier depuis que l'on tient des registres. Plus de 249 journalistes palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, ce qui dépasse le total des victimes de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre du Viêt Nam, des guerres de Yougoslavie et de la guerre d'Afghanistan qui a suivi le 11 septembre. Plus de 50 des collègues de Mhawish ( ) ont été tués alors qu'ils étaient en reportage, qu'ils s'abritaient ou qu'ils tentaient de fuir - un bilan qui dépasse celui des journalistes tués lors des guerres les plus importantes et les plus longues de l'histoire.

« Les journalistes palestiniens ont été déshumanisés, licenciés et pris pour cible », a déclaré Hind Hassan, le lauréat de l'année 2024. « Ils continuent à dire la vérité alors même que le monde débat de leur existence, de leur professionnalisme et de leur droit à la sécurité. »

Jane Ferguson, la première lauréate, a ajouté : « La dévastation de Gaza aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir en deux décennies de reportages sur la guerre. Elle est sans précédent par son ampleur, son bilan civil et l'effondrement des protections fondamentales qui devraient protéger les journalistes et les familles ordinaires ».

Dans son discours d'acceptation, Mohammed R. Mahawish a déclaré : « Le journalisme à Gaza n'a jamais été un choix de carrière. C'est devenu une bouée de sauvetage, un moyen d'empêcher l'effacement de ma communauté, un moyen de dire que nous sommes là. C'est arrivé, alors souvenez-vous de nous ».

« Le travail de Mohammed constitue l'un des témoignages les plus nécessaires et les plus indéfectibles de la vie des civils pendant la guerre de Gaza », a déclaré le comité consultatif .

Soutenir un journalisme rigoureux dans un contexte de bouleversement de l'industrie

Le prix Neal Conan, qui en est à sa troisième édition, soutient un journalisme rigoureux et centré sur l'humain à un moment où l'industrie de l'information connaît une contraction historique. Lorsque Talk of the Nation a été annulé, l'auteur de renom Gretel Ehrlich se souvient : « Le message que Neal a entendu était que les reportages sérieux ne rapportaient pas autant d'argent que les divertissements. Cela nous a donné une idée de la direction que prenait le journalisme ».

