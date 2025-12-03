Mohammed R. Mhawish recibió el Premio Neal Conan 2025 a la Excelencia en Periodismo

Un periodista de Gaza que sobrevivió a quedar sepultado bajo los escombros fue homenajeado, al igual que 249 colegas asesinados desde octubre de 2023.

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Premio Neal Conan a la Excelencia en Periodismo nombró a Mohammed R. Mhawish ganador de 2025 de su premio anual de 50.000 dólares en una ceremonia celebrada en Nueva York el 22 de noviembre. Este reconocimiento se otorga por su extraordinario trabajo periodístico sobre la vida civil durante la guerra de Gaza y los riesgos sin precedentes que corrían los periodistas al cubrirla.

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left).

El trabajo de Mhawish ha aparecido en The New Yorker, The New York Times, The Nation y This American Life. Ha sido reconocido por su precisión, su cuidadosa corroboración en circunstancias imposibles y su profunda humanidad.

Durante la ceremonia, Mhawish se unió a los ganadores anteriores, Jane Ferguson y Hind Hassan, en una mesa redonda moderada por Bruce Shapiro, del Centro Global para el Periodismo y el Trauma. Mhawish relató cómo sobrevivió a lo que describió como un ataque selectivo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra su casa, quedando "sepultado bajo los escombros durante horas" después de que "un ataque derribara el edificio donde mi familia y yo nos alojábamos" y matara a familiares.

Una guerra que ha transformado el periodismo global

Los últimos dos años han sido el período más mortífero para el periodismo a nivel mundial desde que se comenzó a llevar registros. Más de 249 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, superando las bajas de periodistas combinadas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las Guerras de Yugoslavia y la guerra posterior al 11-S en Afganistán. Más de 50 colegas de Mhawish han muerto mientras informaban, se refugiaban o intentaban huir, un saldo de víctimas en un solo conflicto que supera las muertes de periodistas en algunas de las guerras más grandes y prolongadas de la historia.

"Los periodistas palestinos han sido deshumanizados, despedidos y atacados", declaró Hind Hassan, galardonada con el premio 2024. "Siguen diciendo la verdad incluso mientras el mundo debate su existencia, su profesionalismo y su derecho a la seguridad".

Jane Ferguson, la primera ganadora, añadió: "La devastación en Gaza hoy no se parece a nada que haya presenciado en dos décadas de informar sobre la guerra. No tiene precedentes en su alcance, su coste en la vida de civiles y el colapso de las protecciones básicas que deberían proteger tanto a periodistas como a familias comunes".

En su discurso de aceptación, Mohammed R. Mhawish dijo: "El periodismo en Gaza nunca fue una opción profesional para mí. Se convirtió en un salvavidas, una forma de evitar que mi comunidad fuera borrada, una forma de decir que estábamos aquí. Esto sucedió, así que recuérdenlo".

"La obra de Mohammed se erige como uno de los testimonios más necesarios e inquebrantables de la vida civil durante la guerra de Gaza", declaró el Comité Asesor.

Apoyando el periodismo riguroso en medio de la convulsión de la industria

En su tercer año, el Premio Neal Conan apoya el periodismo riguroso y centrado en el ser humano en un momento de contracción histórica en la industria periodística. Cuando se canceló Talk of the Nation, la reconocida autora Gretel Ehrlich recuerda: "El mensaje que Neal recibió fue que el periodismo serio no recaudaba tanto dinero como el entretenimiento. Nos reveló hacia dónde se dirigía el periodismo".

Ayude a sostener el periodismo esencial: Obtenga más información sobre el Premio, nomine a periodistas destacados y apoye el periodismo riguroso en nealconanprize.org.

