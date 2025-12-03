Mohammed R. Mhawish recibió el Premio Neal Conan 2025 a la Excelencia en Periodismo

El periodista de Gaza que sobrevivió a ser enterrado bajo los escombros rinde homenaje a los 249 colegas asesinados desde octubre de 2023

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Premio Neal Conan a la Excelencia en Periodismo nombró a Mohammed R. Mhawish ganador en 2025 de su premio anual de $ 50,000 en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el 22 de noviembre, en honor a su extraordinario reportaje sobre la vida civil durante la guerra de Gaza y los riesgos sin precedentes para los periodistas que la cubrían.

En este corto documental, Mohammed R. Mhawish, ganador del Premio Neal Conan 2025, habla sobre su profundo sentido de responsabilidad para narrar las experiencias de sus compañeros de Gaza, a pesar de los extraordinarios riesgos que conlleva tal esfuerzo, dado el alcance global de su trabajo. El ganador del Premio Neal Conan 2025, Mohammed Mhawish (centro), con la ganadora de 2024, Hind Hassan (derecha), y la ganadora inaugural, Jane Ferguson (izquierda).

El trabajo de Mhawish ha aparecido en The New Yorker, The New York Times, The Nation y This American Life. Ha sido reconocida por su precisión, su cuidadosa corroboración en condiciones imposibles y su profunda humanidad.

Durante la ceremonia, Mhawish se unió a los ganadores anteriores, Jane Ferguson y Hind Hassan, en una mesa redonda moderada por Bruce Shapiro del Global Center for Journalism and Trauma. Mhawish relató haber sobrevivido a lo que describió como un ataque selectivo de las FDI contra su casa, siendo "enterrado bajo los escombros durante horas" después de que "un ataque derribara el edificio donde nos alojábamos mi familia y yo" y matara a miembros de la familia.

Una guerra que ha transformado el periodismo mundial

Los últimos dos años han sido el período más mortífero para los periodistas en todo el mundo desde que comenzó el mantenimiento de registros. Más de 249 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, superando las bajas combinadas de periodistas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las Guerras Yugoslavas y la guerra posterior al 11 de septiembre en Afganistán. Más de 50 de los colegas de Mhawish han muerto mientras informaban, se refugiaban o intentaban huir, un número de víctimas de un conflicto que supera las muertes de periodistas de algunas de las guerras más grandes y largas de la historia.

"Los periodistas palestinos han sido deshumanizados, despedidos y atacados", dijo Hind Hassan, el receptor de 2024. "Siguen diciendo la verdad incluso cuando el mundo debate su existencia, su profesionalismo y su derecho a la seguridad".

Jane Ferguson, la ganadora inaugural, agregó: "La devastación actual en Gaza no se parece a nada que haya presenciado en dos décadas de informes sobre la guerra. No tiene precedentes en su alcance, su costo civil y el colapso de las protecciones básicas que deberían proteger tanto a los periodistas como a las familias comunes ".

En su discurso de aceptación, Mohammed R. Mhawish dijo: "El periodismo en Gaza nunca fue una elección de carrera para mí. Se convirtió en un salvavidas, una forma de evitar que mi comunidad fuera borrada, una forma de decir que estábamos aquí. Esto sucedió, así que acuérdate de nosotros ".

"El trabajo de Mohammed se erige como uno de los registros más necesarios e inquebrantables de la vida civil durante la guerra de Gaza", dijo el Comité Asesor .

Apoyar el periodismo riguroso en medio de la agitación de la industria

Ahora en su tercer año, el Premio Neal Conan apoya el periodismo riguroso y centrado en el ser humano en un momento de contracción histórica en la industria de las noticias. Cuando se canceló Talk of the Nation, la destacada autora Gretel Ehrlich recuerda: "El mensaje que Neal escuchó fue que los informes serios no recaudaban tanto dinero como el entretenimiento. Nos dijo algo sobre hacia dónde se dirigía el periodismo ".

Ayude a mantener el periodismo esencial: obtenga más información sobre el Premio, nomine a periodistas destacados y apoye la presentación de informes rigurosos en nealconanprize.org .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2836404/Neal_Conan_Prize_2025_Winner.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836405/Neal_Conan_Prize_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836406/Neal_Conan_Prize_Logo.jpg

FUENTE Neal Conan Prize