محول السلسلة الذكي بقدرة 506 كيلوواط من Huawei يفوز بجائزة E AWARD الأكثر ذكاءً في معرض Intersolar Europe 2026

ميونخ ، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في معرض (Intersolar Europe 2026)، فاز محول السلسلة الذكي بقدرة 506 كيلوواط من "هواوي" (Huawei) الذي يحمل اسم (SUN2000-506KTL) بجائزة (E AWARD) الأكثر ذكاءً لعام 2026 في فئة "المعدات الكهروضوئية" ، وهو أيضًا المحول الكهروضوئي الوحيد الحائز على جوائز في سيناريو المرافق. يمثل ذلك حصول "هواوي" على واحد من أعلى الاعترافات في صناعة المعدات الكهروضوئية.

image1

المنتج الرئيسي الجديد لشركة "هواوي" ، SUN2000-506KTL هو أول محول سلسلة بقدرة أكثر من 500 كيلوواط الذي يتم تسويقه في الصناعة. إنه ليس مجرد ترقية بسيطة في الطاقة والجهد على الجيل السابق من أجهزة (SUN2000-330KTL). يوفر محول (SUN2000-506KTL 3) اختراقات رائدة: تتمثل في أول محول سلسلة كهروضوئي بقدرة 1000 فولت تيار متردد في الصناعة ، أول محول سلسلة تشكيل شبكة في الصناعة وذي أعلى كثافة طاقة في الصناعة. إنه يوفر للعملاء 4 فوائد أساسية؛ هي عوائد استثمارية مُحسَّنة ، وقدرات تشكيل شبكة محسَّنة ، وعمليات تشغيل وصيانة فعالة ، وسلامة وموثوقية متفوقة ، والارتقاء بالابتكار في محول السلسلة الذكي إلى مستوى جديد.

باعتباره المنتج الرئيسي لحل (FusionSolar9.0) الذكي للطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق من الجيل التالي من "هواوي"، فإن محول السلسلة (506KTL) هو بالفعل في عملية نشر واسعة النطاق. منذ عام 2025 ، أطلقت "هواوي" الحل عبر سيناريوهات متنوعة في السوق الصينية ، ويتسارع التبنّي الدولي بسرعة. أكثر من 10 غيغاواط من المشاريع على مستوى العالم قيد الإنشاء حاليًا باستخدام حل (FusionSolar9.0)، حيث أعاد المطورون في أسواق متعددة تقييم تصاميمهم تفضيلاً لتكلفة موازنة النظام المنخفضة والاقتصادات المتفوقة لدورة الحياة في الحل.

تلتزم "هواوي" بدعم انتقال الطاقة باستخدام حلول رائدة تقنيًا وقوية تجاريًا ومصممة للاستخدام على المدى الطويل. من خلال تمكين محطات الطاقة الشمسية من أن تصبح أصولاً ذكية تدعم الشبكة، وليس مصادر توليد سلبية، لدفع التنمية عالية الجودة للصناعة.

جائزة (E AWARD) الأكثر ذكاءً هي اعتراف كبير بتفاني "هواوي" في الابتكار. ذكرت "هواوي" في حفل توزيع الجوائز أن الأمر كان دافعًا كبيرًا للفريق ، والذي كان أكثر بكثير من مجرد شرف تكريم، ولكن تأكيدًا قويًا على مساعي الابتكار المستمرة لشركة "هواوي" ، والاستكشاف التكنولوجي المتواصل ، والفلسفة التي تركز على العملاء.

وبتوجيه من مفهوم العلامة التجارية المتمثل في شعار "استغلال كل أشعة على أكمل وجه"، تلتزم "هواوي" بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الشمسية الكاملة من خلال تقديم حلول أكثر موثوقية وعالية القيمة ومبتكرة.

ستحافظ "هواوي" دائمًا على التعاون المفتوح ، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين لتقديم منتجات وحلول عالية الجودة باستمرار ، وخلق مستقبل أكثر خضرة وأفضل معًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2998731/image1.jpg