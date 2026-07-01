قمة صناعة سلامة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة 2026: رسم مسار جديد نحو تنمية آمنة وموثوقة

2026 PV & ESS Safety Industry Summit

Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

ميونخ، 1 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- خلال معرض Intersolar Europe 2026، عقدت Huawei Digital Power، بالتعاون مع شركاء عالميين، النسخة الافتتاحية من قمة صناعة سلامة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة 2026 في ميونيخ بتاريخ 24 يونيو 2026، مع التركيز على مخاطر السلامة وعدم التوافق بين التغطية التأمينية والتوسع واسع النطاق في حلول الطاقة الكهروضوئية المقترنة بأنظمة تخزين الطاقة (PV+ESS) في ظل التحول العالمي للطاقة. جمعت القمة خبراء مرموقين وقادة جمعيات وممثلين عن قطاع التأمين لإجراء حوارات متعمقة حول معايير سلامة أنظمة تخزين الطاقة، وتحديات الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ، وتطور إجراءات الاختبار، والابتكار في مجال التأمين، بما يسهم في رسم مسار جديد نحو تنمية آمنة وموثوقة.

تتطلب سلامة حلول الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة (PV+ESS) تحقيق تنمية عالية الجودة

أكد Xia Hesheng، نائب رئيس Huawei Digital Power ورئيس قسم الإستراتيجية والتسويق في الشركة، أن سلامة حلول الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة ليست خيارًا في تطوير نظام الطاقة الجديد — بل ضرورة حتمية. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بتحقيق اختراق تقني واحد، بل بتكامل عدة تخصصات تشمل الكيمياء الكهربائية، والإدارة الحرارية، وإلكترونيات القدرة، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هواوي التزمت دائمًا بمبدأ الجودة أولًا، مع الاستثمار طويل الأمد في الابتكار بمجال تقنيات سلامة الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة لضمان السلامة عبر كامل سلسلة المنظومة. كما أشار إلى أن هواوي ستعمل مع مختلف الجهات في القطاع لتعزيز التكامل العميق بين التقييم الكمي للسلامة وآليات التأمين، بما يدفع نحو تحقيق تنمية عالية الجودة لصناعة الطاقة المتجددة.

اختراقات في مجال السلامة من منظور عالمي

قال Gerrit Lührung، رئيس قسم البنية التحتية للأنظمة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في الجمعية الألمانية لأنظمة تخزين الطاقة (BVES)، إنه في ظل "أزمة تقليص الطاقة"، تطورت أنظمة تخزين الطاقة من أداة لتحقيق أرباح تجارية عبر فروقات الأسعار إلى أصل أساسي ضمن منظومة الطاقة. وأشار إلى أن إجمالي سعة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في ألمانيا يبلغ حاليًا 19 جيجاواط، مع نمو مدفوع بقطاعات المرافق العامة والتجارية والصناعية. وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتعين على القطاع تجاوز القيود التنظيمية، والامتثال لإرشادات السلامة الجديدة، وإطلاق القيمة الكاملة للمنظومة.

من جانبه، يرى Tom Hessels، مستشار سلامة الطاقة والنقل في المعهد الهولندي للسلامة العامة (NIPV)، أن حرائق البطاريات تشهد تزايدًا ملحوظًا، وأن التحدي الأساسي يتمثل في "انعزال المعلومات". ودعا إلى نشر بيانات اختبارات UL 9540A (مثل مدة الانفلات الحراري) وتوفير قنوات دعم من المصنعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لسد فجوة المعلومات بين إدارات الإطفاء والشركات المصنعة.

قال Mikel Arrese-Igor، كبير مهندسي تخزين الطاقة لدى DNV، إن نحو 70% من عيوب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تحدث على مستوى النظام ككل. وأوضح أن الاختبارات واسعة النطاق، مثل تلك التي أُجريت على نظام Huawei LUNA2000، تتيح التحقق من فلسفة السلامة ونهج "السلامة حسب التصميم". وأضاف أنه من المتوقع مستقبلًا أن يتم تطوير معايير الاختبار لتصل إلى "مستوى التركيب"، بما يشمل سيناريوهات الحرائق المتسلسلة التي تمتد إلى الحاويات المحيطة غير الخاصة بالبطاريات.

بدوره، قال Bill Reaugh، المدير التنفيذي للطاقة الشمسية والمهندس الرئيسي في الجمعية الألمانية لمصنعي المعدات الكهربائية والإلكترونية (VDE)، إن تحول أنظمة الطاقة يجلب معه مخاطر جديدة. وأكد أن مفهوم السلامة يجب أن يتطور من مستوى المكونات إلى مستوى المنظومة المتكاملة بالاعتماد على نموذج الثقة الرقمية. وأشار إلى أن السلامة والأمن يشملان دورة الحياة الكاملة ضمن إطار مغلق يغطي التصميم والتصنيع والتشغيل.

التميز التقني والتمكين المالي

أشار Zhu Jun، مدير منتجات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية تكوين الشبكة للمرافق العامة في Huawei Digital Power، إلى أن القطاع يواجه أربعة تحديات رئيسية تتمثل في: انهيار حدود الانفلات الحراري، وفشل العزل في الجهد العالي، واضطرابات الشبكة، ونقص التحول الرقمي. وأكد ضرورة إنشاء إطار للتقييم الكمي للسلامة يغطي دورة الحياة الكاملة، بهدف رفع مستوى المخاطر من "تخفيف المخاطر ضمن المنطقة B" إلى "المنطقة المقبولة C". وأضاف أن هواوي أنشأت شبكة دفاع تجمع بين "الحماية السلبية والإنذار الاستباقي" من خلال استخدام عزل مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة، وأنظمة إخراج الدخان بالضغط الإيجابي، والبنية الذكية ثنائية المراحل على مستوى السلاسل، وتقنيات الإنذار المبكر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم انتشار الانفلات الحراري حتى في السيناريوهات القصوى.

دعا Alastair Nicklin، الزميل المعتمد من المعهد القانوني للتأمين (ACII)، المدير الأول لتطوير الأعمال في Willis Natural Resources التابعة لشركة WTW، قطاع التأمين إلى التحول نحو نموذج "التصميم كوسيلة للتحكم بالمخاطر"، عبر قياس "احتمالية الخطر × شدة الخسائر" لبناء آلية دفاعية مغلقة ثلاثية الأبعاد تشمل الجوانب المادية والمالية والبيئية. يشمل ذلك توسيع مسافات الفصل الخاصة بالحرائق لتشمل احتواء البيئات الدقيقة، والانتقال من إصلاح المعدات إلى التحوط ضد انقطاع الإيرادات، والتحول من مجرد الامتثال للمعايير إلى تحقيق مستويات أعلى من المرونة تتجاوز تلك المعايير.

خلال القمة، تم إصدار "الورقة البحثية لسلامة أنظمة تخزين الطاقة بتقنية تكوين الشبكة"، والتي تركز على إطار التقييم الكمي للسلامة، ونظام اختبارات الهجوم والدفاع، ومسارات التحول الرقمي. كما استعرضت الورقة البحثية منطق "تعزيز الدفاع من خلال الهجوم، والاعتماد على البيانات، والتكرار ضمن حلقة مغلقة"، لتقديم إرشادات لأعمال البحث والتطوير والتنظيم والإنشاء، ولدفع القطاع نحو تبني نموذج موحد للسلامة.

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