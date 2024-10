دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية ترفض عريضة لإدراج قرود المكاك طويلة الذيل تحت قانون الأنواع المهددة بالانقراض

واشنطن ، 8 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في 7 أكتوبر 2024 ، رفضت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية ("USFWS" أو "الدائرة") قبول عريضة قدمتها منظمة "الأشخاص المطالبون بمعاملة أخلاقية للحيوانات [بيتا]" (PETA) وجماعات المناصرة الأخرى لإدراج قرود المكاك طويلة الذيل (باللاتينية "ماكاكا فاسكيكولاريس" Macaca fascicularis) بموجب "قانون الأنواع المهددة بالانقراض".

يغطي القرار مراجعة من قبل دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية؛ حيث وجدت الدائرة أن العريضة لم تقدم معلومات موثوقة لدعم الآثار على مجموعات قرود المكاك طويلة الذيل أو الأنواع ككل بسبب التهديدات المحتملة ، إما بشكل منفصل أو بشكل تراكمي ، بحيث قد تستحق الأنواع الإدراج في القائمة.

تُستخدم قرود المكاك طويلة الذيل على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في البحوث الطبية الحيوية نظرًا لتقاربها الوثيق مع البشر. تم تطوير ستة من أصل 25 من أكثر أدوية الوصفات الطبية استخدامًا بمساعدة قرود المكاك طويلة الذيل.1 كان إجراء البحوث باستخدام قرود المكاك طويلة الذيل حاسمًا للتقدم في الطب التجديدي ،2 وعلم المناعة ،3 والسرطان ،4 وتطوير اللقاحات ،5 وعلم الصيدلة.6 نشرت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) مؤخرًا مراجعة تؤكد أهمية قرود المكاك طويلة الذيل في إجراء البحوث الطبية الحيوية.

يتبع قرار دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية قرارًا حديثًا اتخذه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) لإعادة النظر في تصنيف قرود المكاك طويلة الذيل على أنها "مهددة بالانقراض" ردًا على عريضة من الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR) التي تطعن في قرار إدراجها في القائمة من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.7 وجّه الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة المؤلفين الذين أجروا مراجعة الوضع (هانسن وآخرون 2022) بإعادة تقييم تقديرهم لمعالجة القضايا العلمية التي أثارتها الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية في عريضتها.

أظهرت عريضة الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية أن مراجعة 2022 التي أجراها هانسن وآخرين ، والتي استخدمها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كأساس لقراره بإضافة وضع قرود المكاك طويلة الذيل ، تسيء تفسير البيانات العلمية الحالية. تزعم عريضة منفصلة قدمها الدكتور هانك جينكينز ، والتي لا تزال معلقة أمام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ، أن المؤلفين المندرجين تحت إشارة "هانسن وآخرون" (2022) لديهم تضارب مصالح يتطلب المزيد من التحقيق من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

قال ماثيو بايلي ، رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية : "يسر الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية رفض دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية لقبول العريضة التي قدمتها منظمة "الأشخاص المطالبون بمعاملة أخلاقية للحيوانات [بيتا]" وغيرها من مجموعات المناصرة بناءً على مراعاتها لأفضل المعلومات العلمية المتاحة". "تُظهر المعلومات العلمية المتاحة بوضوح أن هذا النوع ليس معرضًا للخطر ولا تبرر المزيد من مراجعة الوضع. تتطلع الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية إلى العمل مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لضمان النزاهة العلمية لعملياتها."

كان وضع الحفاظ على قرود المكاك طويلة الذيل ومشاركة منظمة "الأشخاص المطالبون بمعاملة أخلاقية للحيوانات [بيتا]" في البرامج الحكومية مؤخرًا موضوع جلسة استماع لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في سبتمبر 2024. شهد الشهود في هذه الجلسة أن منظمة "الأشخاص المطالبون بمعاملة أخلاقية للحيوانات [بيتا]" وجماعات الدفاع عن الحيوان الأخرى حاولت بشكل غير صحيح التأثير على التحقيقات الحكومية للأطراف الخاصة والحكومات الأجنبية لأسباب سياسية.

المزيد من المعلومات المتعلقة بعريضة الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية متوفرة على الإنترنت على www.nabr.org.

نبذة عن الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية

تأسست الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية في عام 1979، هي الجهة الوحيدة غير ربحية التي يندرج تأسيسها تحت الفقرة رقم 501(c)(6) وتهدف بشكل أساسي الى وضع وتطبيق سياسة عامة سليمة للاستخدام الإنساني للحيوانات في البحوث الطبية الحيوية، والتعليم والاختبارات. يشتمل الفريق على العديد من الأعضاء من نحو ما يزيد عن 340 جامعة، وكليات طبية وبيطرية، ومستشفيات تعليمية، وشركات أدوية وتكنولوجيا حيوية، ومجموعات من المرضى، وجمعيات أكاديمية ومهنية تعتمد على البحوث الحيوانية التي تتسم بالنزعة الإنسانية وحسّ المسؤولية للنهوض بصحة الإنسان والحيوان على المستوى العالمي. تعرف على المزيد عنّا على الرابط www.nabr.org.

1 ورقة حقائق عن دور قرود المكاك طويلة الذيل في البحوث، صادرة عن مؤسسة البحوث الطبية الحيوية (FBR) بتاريخ 01-2024 - نسخة نهائية، متاحة على الإنترنت على https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. الطب التجديدي

3https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 علم المناعة

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. بحوث / علاجات السرطان

5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ علم الصيدلة السلوكية

6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ تطوير لقاحات كوفيد - 19

7راجِع Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

للتواصل: Eva Maciejewski

[email protected]

(202) 967-8305

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg