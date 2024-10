Służba Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych odrzuca petycję o wpisanie makaka długoogoniastego na listę gatunków zagrożonych

WASZYNGTON, 8 października 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniu 7 października 2024 r. Służba Ochrony Zasobów Rybnych i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (ang. United States Fish and Wildlife Service - USFWS) odrzuciła petycję złożoną przez organizację People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) i inne grupy obrońców zwierząt, dotyczącą wpisania makaka długoogoniastego (macaca fascicularis) na listę gatunków zagrożonych.

Decyzję wydano po rozpatrzeniu petycji przez USFWS. W uzasadnieniu stwierdzono, że petycja nie przedstawiła wiarygodnych informacji, które potwierdziłyby status potencjalnego zagrożenia wyginięciem populacji makaka długoogoniastego lub całego gatunku, co mogłoby uzasadnić wpisanie go na przedmiotową listę.

Makaki długoogoniaste są powszechnie wykorzystywane na całym świecie w badaniach biomedycznych ze względu na ich duże podobieństwo do ludzi. Sześć z 25 najczęściej stosowanych leków na receptę opracowano dzięki makakom długoogoniastym [1]. Badania z udziałem tych zwierząt mają również kluczowe znaczenie dla rozwoju medycyny regeneracyjnej [2], immunologii [3], badań nad nowotworami [4], szczepionek [5] i farmakologii [6]. Narodowe Instytuty Zdrowia opublikowały w ostatnim czasie raport potwierdzający znaczenie makaków długoogoniastych w prowadzeniu badań biomedycznych.

Decyzja USFWS została wydana w następstwie niedawnej decyzji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) o ponownej weryfikacji statusu makaków długoogoniastych jako gatunku zagrożonego, stanowiącej odpowiedź na petycję Krajowego Stowarzyszenia Badań Biomedycznych (NABR) kwestionującą decyzję IUCN o wpisaniu tego gatunku na listę [7]. IUCN poleciła autorom, którzy dokonali weryfikacji statutu (Hansen i in. 2022), aby ponownie przeanalizowali swoją ocenę w celu rozstrzygnięcia kwestii naukowych podniesionych przez NABR w przedmiotowej petycji.

W petycji NABR wskazano, że ocena dokonana przez Hansen i in. (2022), która posłużyła IUCN jako podstawa decyzji o zmianie statusu makaków długoogoniastych, nie odzwierciedla bieżących danych naukowych. W odrębnej petycji złożonej przez dr Hanka Jenkinsa, która jest aktualnie rozpatrywana przez IUCN, stwierdzono ponadto, że u autorów oceny Hansen i in. (2022) występuje konflikt interesów, który wymaga dalszej analizy ze strony IUCN.

„NABR z zadowoleniem przyjmuje informację o odmowie przyjęcia przez USFWS petycji złożonej przez PETA i inne grupy obrońców zwierząt, w oparciu o najdokładniejsze dostępne informacje naukowe - powiedział Matthew R. Bailey, prezes NABR. - Z dostępnych informacji naukowych jasno wynika, że przedmiotowy gatunek nie jest zagrożony, a zmiana jego statusu jest bezzasadna. NABR liczy na współpracę z USFWS w celu zapewnienia integralności procesów naukowych".

Status ochrony makaka długoogoniastego i zaangażowanie PETA w programy rządowe były we wrześniu 2024 r. przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Komisję ds. Nadzoru Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Przesłuchiwani świadkowie zeznali, że PETA i inne grupy obrońców zwierząt próbowały w niewłaściwy sposób wpływać na dochodzenia rządowe dotyczące podmiotów prywatnych i zagranicznych rządów ze względów politycznych.

Więcej informacji o petycji NABR można znaleźć na stronie www.nabr.org.

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych (NABR), założone w 1979 r., jest jedyną organizacją non profit podlegającą zwolnieniu zgodnie z sekcją 501(c)(6) amerykańskiego kodeksu skarbowego, która zajmuje się kształtowaniem rozsądnej polityki publicznej w zakresie humanitarnego wykorzystania zwierząt w badaniach, kształceniu i testowaniu w dziedzinie biomedycyny. Stowarzyszenie zrzesza ponad 340 uczelni, szkół medycznych i weterynaryjnych, szpitali klinicznych, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, grup pacjentów oraz towarzystw akademickich i zawodowych, które opierają się na humanitarnych i odpowiedzialnych badaniach na zwierzętach w dążeniu do postępów w dziedzinie zdrowia ludzi i zwierząt na świecie. Więcej informacji na stronie www.nabr.org.

