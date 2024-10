U.S. Fish and Wildlife Service odmítl petici za klasifikaci makaka jávského jako ohroženého druhu podle zákona Endangered Species Act

WASHINGTON, 9. října 2024 /PRNewswire/ -- Americký Útvar pro ryby a volně žijící živočichy při ministerstvu vnitra (U.S. Fish and Wildlife Service, dále jako „USFWS" nebo „Útvar") dne 7. října 2024 odmítl přijmout petici za zařazení makaka jávského (Macaca fascicularis) na seznam ohrožených druhů v rámci zákona na ochranu ohrožených druhů (Endangered Species Act, ESA), podanou organizací People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) spolu s dalšími advokačními skupinami.

Toto rozhodnutí završuje přezkoumání ze strany USFWS, v němž Útvar shledal, že petice nepředkládá věrohodné informace, které by potvrzovaly izolované či kumulativní dotčení populací makaků jávských nebo tohoto druhu jako celku v důsledku potenciálních hrozeb, odůvodňující zařazení druhu na seznam.

Makak jávský je po celém světě hojně využíván v biomedicínském výzkumu pro svou podobnost s člověkem. Šest z 25 nejčastěji využívaných léků na předpis bylo vyvinuto právě s pomocí makaků jávských.1 Výzkum využívající makaky jávské má také zásadní význam pro rozvoj regenerativní medicíny,2 imunologie3 a onkologie,4 vývoj vakcín5 a farmakologii.6 Národní institut zdraví (NIH) nedávno zveřejnil přehled potvrzující význam makaků jávských pro biomedicínský výzkum.

Rozhodnutí USFWS navazuje na nedávné rozhodnutí Mezinárodního svazu ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) přehodnotit zařazení makaka jávského mezi „ohrožené" druhy v reakci na petici Národní asociace pro biomedicínský výzkum (National Association for Biomedical Research, NABR), která zpochybnila rozhodnutí IUCN o zařazení na seznam.7 IUCN uložil autorům, kteří vypracovali posudek stavu (Hansen et al. 2022), aby své závěry přehodnotili a reagovali na odborné otázky, které ve své petici vznesla NABR.

Petice NABR prokázala, že posudek Hansena et. al. z roku 2022, na jehož základě IUCN rozhodl o zařazení makaka jávského, zkresloval existující vědecké údaje. Samostatná petice podaná Dr. Hankem Jenkinsem, která je dosud ve fázi projednávání v IUCN, pak uvádí, že autoři práce Hansena et al. z roku 2022 se nacházejí ve střetu zájmů, což vyžaduje další šetření ze strany IUCN.

„NABR je potěšena, že USFWS odmítla na základě posouzení nejlepších dostupných vědeckých informací přijmout petici podanou organizací PETA a dalšími advokačními skupinami,"uvedl prezident NABR Matthew R. Bailey. „Dostupné vědecké informace jasně ukazují, že tento druh není ohrožen a nevyžaduje další přezkoumání stavu. NABR je připravena spolupracovat s USFWS na zajištění integrity svých výzkumných postupů."

Stav ochrany makaka jávského a zapojení organizace PETA do vládních programů byly v září 2024 předmětem slyšení U.S. House of Representatives Oversight Committee (Výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů USA). Na tomto slyšení svědkové vypověděli, že se PETA a další skupiny na ochranu zvířat pokoušely z politických důvodů nepatřičně ovlivňovat vládní vyšetřování soukromých subjektů a zahraničních vlád.

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum

Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) byla založena v roce 1979 a je jediným neziskovým sdružením podle paragrafu 501(c)(6), které se zabývá řádnou veřejnou politikou humánního využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, sdružení pacientů a akademických a odborných společností, které se spoléhají na humánní a odpovědný výzkum na zvířatech, aby díky němu přispívaly k celosvětovému zdraví lidí i zvířat. Další informace najdete na adrese www.nabr.org.

