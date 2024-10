米国魚類野生生物局、絶滅危惧種法に基づくオナガザルのリストへの申請を却下

ワシントン, 2024年10月9日 /PRNewswire/ -- 2024年10月7日、米国魚類野生生物局(「USFWS」または「同局」)は、People for the Ethical Treatment of Animals(動物の倫理的扱いを求める人々の会、英文略称PETA)およびその他の擁護団体が提出した、オナガザル(「LTM」、Macaca fascicularis)を絶滅危惧種保護法(「ESA」)のリストに掲載する請願書の受理を拒否しました。

この決定は、USFWSによる審査の締めくくりとなるものです。同局の判断によれば、請願書には、個別または累積的な潜在的な脅威によるLTM個体群または種全体への影響を裏付け、この種がリストに掲載されるに値すると信頼できる情報が提示されていないとのことです。

オナガザルは、人間に非常に近い種であることから、世界中の生物医学研究に広く利用されています。最も多く使用されている処方薬25種のうち6種は、オナガザルの助けを借りて開発されました1。オナガザルを使った研究は、再生医療2、免疫学3、がん4、ワクチン開発5、薬理学6の進歩において非常に重要な役割を果たしています。国立衛生研究所(NIH)は最近、生物医学研究の実施におけるLTMの重要性を確認するレビューを発表しました。

USFWSの決定は、国際自然保護連合(IUCN)によるリストへの掲載決定に異議を唱える米国生物医学研究協会(NABR)の請願に応じ、LTMの「絶滅危惧」指定を再検討するという最近のIUCNの決定に続くものです7。IUCNは、状況調査を実施した著者(Hansen et al.2022)に対し、NABRが請願で提起した科学的問題に対処するために、評価を再検討するよう指示しました。

NABRの請願書は、IUCNがオナガザルの地位を格上げする決定の根拠として使用した2022年のHansen氏らによるレビューが、既存のデータを誤って表現していることを示しています。Hank Jenkins博士が提出した別の請願書(現在もIUCNで審査中)では、Hansenら(2022年)著者は利益相反を有しており、IUCNによる更なる調査が必要であると主張しています。

「USFWSは、入手可能な最良の科学的情報を考慮した上で、PETAや他の擁護団体が提出した請願を受理しませんでした。NABRはその決定を歓迎します」とNABRのMatthew R. Bailey会長は述べています。「入手可能な科学的情報は、この種が危険にさらされておらず、さらなる状況の見直しを必要としないことを明確に示しています。その科学的プロセスの整合性を保証するために、NABRはUSFWSに喜んで協力します。」

オナガザルの保全状況とPETAの政府プログラムへの関与は最近、2024年9月に米国下院監視委員会の公聴会の対象となりました。公聴会では、複数の証人が、「PETAや他の動物愛護団体が、民間団体や外国政府に対する政府の調査に政治的な理由で不当に影響を与えようとした」と証言しました。

NABRの請願書に関する詳細については、www.nabr.orgでご覧ください。

全米生物医学研究協会について

1979年に設立された全米生物医学研究協会(NABR)は、生物医学研究、教育、試験における動物の人道的使用に関する合理的な公共政策を支援する唯一の501(c)(6)非営利団体です。会員には、340以上の大学、医学部、獣医学部、教育病院、製薬・バイオテクノロジー企業、患者団体、および学会・専門職業協会が含まれ、世界のヒトと動物の健康を促進するために、人道的で責任ある動物研究に依拠しています。同協会の詳細については、www.nabr.orgをご覧ください。

1 FBRの研究におけるLTM(オナガザル)の役割に関するファクトシート 01-2024 最終版:https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. 再生医療

3 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 免疫学

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. がん研究/治療

5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ 行動薬理学

6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ 新型コロナウイルスのワクチン開発

7 Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023)を参照。オナガザルは絶滅の危機に瀕しているのか?アメリカ霊長類学会、e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

問い合わせ先:Eva Maciejewski

[email protected]

(202) 967-8305

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg

SOURCE National Association for Biomedical Research