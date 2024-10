L'U.S. Fish and Wildlife Service rejette la demande d'inscription des macaques à longue queue au titre de la loi sur les espèces en danger critique d'extinction (Endangered Species Act)

WASHINGTON, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 7 octobre 2024, l'U.S. Fish and Wildlife Service (« USFWS » ou le « Service ») a refusé d'accepter une pétition déposée par People for Ethical Treatment Animals (PETA) et d'autres groupes de défense d'intérêts pour inscrire le macaque à longue queue (Macaca fascicularis) sur la liste des espèces en danger critique d'extinction en vertu de la loi Endangered Species Act (« ESA »).

Cette décision conclut un examen effectué par l'USFWS, qui a estimé que la pétition ne présentait pas d'informations crédibles attestant d'impacts sur les populations de macaques à longue queue ou sur l'espèce dans son ensemble en raison de menaces potentielles, qu'elles soient isolées ou cumulées, de sorte que l'inscription de l'espèce sur la liste pourrait être justifiée.

Les macaques à longue queue sont largement utilisés dans le monde entier pour la recherche biomédicale, car ils sont très proches de l'homme. Six des 25 médicaments sur ordonnance les plus utilisés ont été mis au point avec l'aide de macaques à longue queue.1 La recherche sur les macaques à longue queue a été cruciale pour les avancées en médecine régénérative,2 immunologie,3 cancer,4 développement de vaccins,5 et pharmacologie.6 Les instituts nationaux pour la santé (National Institutes for Health - NIH) ont récemment publié une étude confirmant l'importance des macaques à longue queue dans la conduite de la recherche biomédicale

La décision de l'USFWS fait suite à une décision récente de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de reconsidérer la désignation « espèce en danger » du macaque à longue queue en réponse à une pétition de la National Association for Biomedical Research (NABR) contestant cette décision de l'UICN.7 L'UICN a demandé aux auteurs qui avaient procédé à une révision du statut (Hansen et al. 2022) de revoir leur évaluation pour tenir compte des questions scientifiques soulevées par la NABR dans sa pétition.

La pétition de la NABR montrait que l'étude de 2022 réalisée par Hansen et al, sur laquelle l'UICN s'est appuyée pour décider d'inscrire le macaque à longue queue sur la liste des espèces en danger, présentait de manière erronée les données scientifiques existantes. Une pétition distincte déposée par le Dr. Hank Jenkins, qui reste en suspens devant l'UICN, affirme que les auteurs de Hansen et al. (2022) présentent des conflits d'intérêts qui nécessitent une enquête plus approfondie de la part de l'UICN.

« La NABR se réjouit du refus de l'USFWS d'accepter la pétition déposée par PETA et d'autres groupes de pression sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles », a déclaré Matthew R. Bailey, président de la NABR. « Les informations scientifiques disponibles montrent clairement que cette espèce n'est pas en danger et qu'un nouvel examen de son statut n'est pas nécessaire. La NABR veut continuer de collaborer avec l'USFWS pour garantir l'intégrité de ses processus scientifiques. »

Le statut de conservation du macaque à longue queue et l'implication de PETA dans les programmes gouvernementaux ont récemment fait l'objet d'une audition de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis en septembre 2024. Les témoins de cette audition ont déclaré que la PETA et d'autres groupes de défense des animaux avaient tenté de manière inappropriée d'influencer les enquêtes gouvernementales sur des parties privées et des gouvernements étrangers pour des raisons politiques.

De plus amples informations concernant la pétition de la NABR sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.nabr.org.

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la National Association for Biomedical Research (Association nationale pour la recherche biomédicale - NABR) est la seule association à but non lucratif de type 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration d'une politique publique saine pour l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les tests. Les membres comprennent plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui s'appuient sur une recherche animale humaine et responsable pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour plus de renseignements, consultez le site www.nabr.org.

