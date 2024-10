U.S. Fish and Wildlife Service 拒絕將長尾獼猴列入 Endangered Species Act 的請求

華盛頓2024年10月9日 /美通社/ -- 2024 年 10 月 7 日,U.S. Fish and Wildlife Service(「USFWS」或「服務」)拒絕接受 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 和其他倡議團體提交的請願,將長尾獼猴(簡寫:LTM,學名 Macaca fascicularis)列入 Endangered Species Act (ESA) 的請求。

此決定提及 USFWS 的審查,其中 USFWS 認為請願書並無提出可靠資訊,證明 LTM 族群或整個物種因潛在威脅(無論是單獨或累積)而受影響,以致此物種可能需要被列為瀕危物種。

長尾猴因為與人類相近,在世界各地被廣泛用於生物醫學研究。25 種最常用的處方藥中,有 6 種是在長尾猴的幫助下研發。1 長尾獼猴的研究對於再生醫學、2 免疫學、3 癌症、4 疫苗開發,5 以及藥理學的進展至關重要。6 National Institutes for Health (NIH) 最近發表了一篇評論,確認了長尾獼猴在進行生物醫學研究的重要性。

在 USFWS 的決定之前,International Union for Conservation of Nature (IUCN) 最近決定重新考慮 LTM 的「瀕危」定義,以回應 National Association for Biomedical Research (NABR) 針對 IUCN 的列名決定所提出的請願。7 IUCN 指示曾進行現況審查 (Hansen et al. 2022) 的作者重新評估其評估,以解決 NABR 在請願中提出的科學問題。

NABR 的請願書顯示,IUCN 以 Hansen et al. 等人 2022 年的審查報告為基礎,決定將長尾獼猴列入瀕危物種名單,此報告歪曲了現有的科學數據。 Hank Jenkins 博士提交的一份單獨請願書仍在 IUCN 處理中,請願書聲稱 Hansen et al. (2022) 作者存在利益衝突,需要 IUCN 進一步調查。

NABR 主席 Matthew R. Bailey 表示:「NABR 很高興 USFWS 經考慮現有最佳科學資訊後,拒絕接受 PETA 和其他倡導組織提交的請願。」現有的科學資料清楚地表明,此物種並無瀕危風險,無需進行進一步的狀態檢討。NABR 期待與 USFWS 合作,以確保其科學過程的完整性。」

長尾獼猴的保育狀況以及 PETA 對政府計劃的參與,最近成為 U.S. House of Representatives Oversight Committee 聽證會的主題。在聽證會上的證人證實,PETA 和其他動物倡議組織出於政治原因,不當地試圖影響政府對私人黨派和外國政府的調查。

有關 NABR 申訴的更多資訊,可在 www.nabr.org 查看。

關於美國國家生物醫學研究協會 (NABR)

成立於 1979 年,NABR 是唯一一間 501(c)(6) 非牟利協會,致力於制定合理的公共政策,在生物醫學研究、教育和測試中以人道的方式使用動物。此協會成員包括 340 多間大學、醫學院及獸醫學校、教學醫院、製藥及生物科技公司、病人團體,以及根據人道和負責任動物研究而推動全球人類與動物健康的學術與專業協會。請在 www.nabr.org 了解更多關於我們的資訊。

