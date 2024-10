Správa Spojených štátov pre ryby a voľne žijúce živočíchy zamietla petíciu na zaradenie makakov dlhochvostých do zákona o ohrozených druhoch

WASHINGTON, 8. októbra 2024 /PRNewswire/ – Správa Spojených štátov pre ryby a voľne žijúce živočíchy (ďalej len U.S. Fish and Wildlife Service – USFWS alebo „správa") odmietla 7. októbra prijať petíciu podanú organizáciou People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a ďalšími zástancami s cieľom zaradiť opice makaka dlhochvostého (Macaca fascicularis) do zákona o ohrozených druhoch (Endangered Species Act – ESA).

Rozhodnutie reprezentuje preskúmanie zo strany USFWS, v rámci ktorého správa zistila, že petícia neposkytla dôveryhodné informácie na podporu vplyvov na populácie makaka dlhochvostého alebo na druh ako celok v dôsledku potenciálnych hrozieb, či už oddelene alebo kumulatívne, a to takých, na základe ktorých sa môže vyžadovať zaradenie druhu na zoznam.

Makaky dlhochvosté sa vo veľkej miere používajú na celom svete v biomedicínskom výskume vzhľadom na ich blízku príbuznosť s ľuďmi. Šesť z 25 najpoužívanejších liekov na predpis bolo vyvinutých s pomocou makakov dlhochvostých.1 Výskum makakov dlhochvostých bol zásadný pre pokroky v regeneratívnej medicíne,2 imunológii, 3 výskume rakoviny,4 pri vývoji vakcín5 a vo farmakológii.6 Národný inštitút pre zdravie (NIH) nedávno zverejnil prehľad potvrdzujúci význam makakov dlhochvostých pri vykonávaní biomedicínskeho výskumu.

Rozhodnutie USFWS nasleduje po nedávnom rozhodnutí Medzinárodnej únie na ochranu prírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) prehodnotiť označenie makaka dlhochvostého za „ohrozeného" v reakcii na petíciu Národnej asociácie pre biomedicínsky výskum (National Association for Biomedical Research – NABR), ktorá spochybňuje rozhodnutie o zaradení do zoznamu IUCN.7 IUCN nariadila autorom, ktorí vykonali preskúmanie stavu (Hansen a kol. 2022), aby prehodnotili svoje posúdenie s cieľom riešiť vedecké problémy, na ktoré upozornila asociácia NABR vo svojej petícii.

Petícia asociácie NABR dokázala, že preskúmanie, ktoré vykonal Hansen a kol. v roku 2022, na základe ktorého rozhodla únia IUCN o zmene štatútu makaka dlhochvostého, skresľovalo existujúce vedecké údaje. V samostatnej petícii podanej Dr. Hankom Jenkinsom, ktorá čaká na prerokovanie úniou IUCN, sa uvádza, že Hansen a kolektív autorov (2022) sú v konflikte záujmov, ktorý si vyžaduje ďalšie skúmanie zo strany IUCN.

„Asociácia NABR je rada, že správa USFWS odmietla akceptovať petíciu podanú organizáciou PETA a ďalšími podpornými skupinami na základe zváženia najlepších dostupných vedeckých informácií," povedal Matthew R. Bailey, prezident NABR. „Dostupné vedecké informácie jasne ukazujú, že tento druh nie je ohrozený a nevyžaduje ďalšie preskúmanie stavu. Asociácia NABR sa teší na spoluprácu s USFWS s cieľom zabezpečiť integritu jej vedeckých procesov."

Stav ochrany makakov dlhochvostých a zapojenie organizácie PETA do vládnych programov bolo nedávno v septembri 2024 predmetom vypočúvania výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov Spojených štátov. Svedkovia na tomto vypočúvaní vypovedali, že organizácia PETA a ďalšie podporné skupiny na ochranu zvierat sa z politických dôvodov nevhodne pokúsili ovplyvňovať vládne vyšetrovanie súkromných strán a zahraničných vlád.

O asociácii National Association for Biomedical Research

Národná asociácia pre biomedicínsky výskum (National Association for Biomedical Research – NABR), založená v roku 1979, je jedinou neziskovou organizáciou podľa odseku 501 písm. c) bodu 6, ktorá sa venuje zdravej verejnej politike humánneho používania zvierat v biomedicínskom výskume, vzdelávaní a testovaní. Medzi jej členov patrí viac ako 340 univerzít, lekárskych a veterinárnych škôl, fakultných nemocníc, farmaceutických a biotechnologických spoločností, pacientskych skupín, akademických a odborných spoločností, ktoré sa spoliehajú na humánny a zodpovedný výskum na zvieratách s cieľom zlepšiť globálne zdravie ľudí a zvierat. Viac informácií o nás nájdete na stránke www.nabr.org.

