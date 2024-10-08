USFWS отклонила петицию о включении длиннохвостых макак в список исчезающих видов

News provided by

National Association for Biomedical Research

Oct 08, 2024, 11:56 ET

ВАШИНГТОН, 8 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 7 октября 2024 года Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США («USFWS» или «Служба») отказалась принять петицию, поданную организацией «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) и другими правозащитными группами, о включении длиннохвостых макак (Macaca fascicularis) в список Закона об исчезающих видах («ESA»). 

Решение завершает рассмотрение USFWS, в котором Служба обнаружила, что петиция не содержит достоверной информации об отдельных или общих потенциальных угрозах для популяции длиннохвостых макак или вида в целом, чтобы вид заслуживал включения в список.

Длиннохвостые макаки широко используются во всем мире в биомедицинских исследованиях, учитывая их близкое сходство с людьми. Шесть из 25 наиболее часто используемых рецептурных препаратов были разработаны с помощью длиннохвостых макак.1 Исследования с длиннохвостыми макаками имели решающее значение для достижений в области регенеративной медицины,2 иммунологии,3 рака,4 разработки вакцин,5 и фармакологии.6 Национальные институты здравоохранения (NIH) недавно опубликовали обзор, подтверждающий важность длиннохвостых макак в проведении биомедицинских исследований.

Решение USFWS следует за недавним решением Международного союза охраны природы (МСОП) о пересмотре определения длиннохвостых макак как «находящихся под угрозой исчезновения» в ответ на петицию Национальной ассоциации биомедицинских исследований (NABR), оспаривающую решение МСОП о включении в список.7 МСОП поручил авторам, которые провели обзор статуса (Хансен (Hansen) и др.), 2022), пересмотреть свою оценку для решения научных вопросов, поднятых NABR в своей петиции. 

Петиция NABR показала, что обзор 2022 года Хансена и др., который МСОП использовал в качестве основы для своего решения изменить статус длиннохвостой макаки, исказил существующие научные данные. В отдельном ходатайстве, поданном доктором Хэнком Дженкинсом (Hank Jenkins), которое еще не рассмотрено МСОП, утверждается, что авторы Хансен и др. (2022) имеют конфликты интересов, которые требуют дальнейшего расследования МСОП.   

«Ассоциация NABR рада, что USFWS отказывается принять петицию, поданную PETA и другими правозащитными группами, на основе рассмотрения наилучшей доступной научной информации, — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент NABR. — Имеющаяся научная информация ясно показывает, что этот вид не подвергается риску и не требует дальнейшего пересмотра статуса. NABR надеется на сотрудничество с USFWS для обеспечения целостности научных процессов».

Статус сохранения длиннохвостой макаки и участие PETA в государственных программах недавно были предметом слушаний Комитета по надзору Палаты представителей США в сентябре 2024 года. Свидетели на этом слушании показали, что PETA и другие группы по защите прав животных ненадлежащим образом пытались повлиять на правительственные расследования частных сторон и иностранных правительств по политическим причинам.

Дополнительная информация о петиции NABR доступна в Интернете по адресу www.nabr.org

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований
Основанная в 1979 году Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), занимающейся обоснованной государственной политикой гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, образовании и тестировании. В нее входят более 340 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Узнайте больше о нас на сайте www.nabr.org.

1 FBR 's Role of LTMs in Research Fact Sheet 01-2024 FINAL, доступно в Интернете по адресу https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z 
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. регенеративная медицина
3 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 иммунология
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. исследования/методы лечения рака
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ поведенческая фармакология
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ разработка вакцины против COVID-19
7 См. Хилборн, Р. (Hilborn, R.) и Смит, Д. Р. (Smith, D. R.) (2023). Находится ли длиннохвостая макака под угрозой вымирания? American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

Контакты: Ева Мациевски (Eva Maciejewski)
[email protected]
(202) 967-8305

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