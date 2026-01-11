شركة TCL تحصد عدة جوائز في معرض CES 2026 عن ابتكارات رائدة في فئات التلفزيونات والهواتف المحمولة والمنزل الذكي

لاس فيغاس، 11 يناير 2026 /PRNewswire/ -- حصدت شركة TCL، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامة التجارية رقم 1 عالميًا في تقنيات Mini LED وأجهزة التلفاز فائقة الكِبَر، عدة جوائز مرموقة خلال حفل جوائز Global Top Brands (GTB) 2025–2026 خلال معرض CES 2026، إلى جانب عدة جوائز "Best of CES 2026" من وسائل إعلام دولية، وتكريمات إضافية من مؤسسات وهيئات متخصصة. تُبرز هذه الجوائز ريادة TCL في تقنيات العرض، والابتكار في الأجهزة المحمولة، وحلول المنازل الذكية، مما يعزز التزامها بدفع مستقبل الحياة الذكية من خلال التقنيات–المتقدمة.

ومن بين ابتكاراتها الحائزة على جوائز، حاز تلفزيون TCL X11L SQD-Mini LED على إشادة واسعة، من بينها الجائزة الذهبية للابتكار في تقنيات العرض من مجموعة البيانات الدولية (IDG)، وذلك بفضل أدائه البصري الاستثنائي. جوائز GTB، التي تأسست عام 2006 من قبل International Data Group (IDG)، وتنظمها Asia Digital Group وEurope Digital Group، بمشاركة TWICE كجهة مشاركة في الاستضافة وبدعم من IDC، هي من أكثر الجوائز احترامًا في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية.

لقد شهد معرض CES 2026 الإطلاق الكبير لتلفزيون TCL X11L، وهو أول تلفزيون في العالم يعتمد الجيل الجديد من تقنية SQD-Mini LED، ويوفر نطاق ألوان واسعًا لجميع المشاهد، دون تداخل الألوان، مع عدد أكبر من مناطق التعتيم، وسطوع أعلى – كل ذلك ضمن تصميم نحيف بشكل استثنائي. كما حصلت تقنية SQD-Mini LED على اعتماد TÜV Rheinland بفضل دقتها اللونية العالية واستقرار العرض والأداء البصري، ما يؤكد مرة أخرى تقدم TCL الرائد في الصناعة في هندسة تقنيات العرض.

تواصل TCL توظيف تقنياتها المتقدمة أيضًا في الأجهزة المحمولة. حصل هاتف NXTPAPER 70 Pro الذكي على الجائزة الذهبية لتقنيات العرض المريحة للعين من مجموعة البيانات الدولية (IDG)، مدعومًا بأحدث تقنيات الشركة، NXTPAPER 4.0. يتميز الجهاز بحماية العين في الإضاءة الخافتة المعتمدة من SGS، إلى جانب تقليل الضوء الأزرق والاستقطاب الدائري للضوء، ما يوفر تجربة مشاهدة مريحة للعين وخالية من الإجهاد في جميع سيناريوهات الاستخدام. كما نال تابلت TCL Note A1 NXTPAPER جائزة الابتكار في تقنيات التفاعل الذكي، تقديرًا لتجربة العرض والكتابة الشبيهة بالورق، فضلًا عن الإنتاجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعرف الذكي على خط اليد، والترجمة، والتلخيص التلقائي، وتحسين النصوص. في فئة المنزل الذكي، حازت سلسلة مكيفات AHU من TCL على جائزة الابتكار في تقنية الجهد الذكي ذاتي التكيّف. فبفضل هذه التقنية، تحل السلسلة المذكورة مشكلة التثبيت والصيانة المعقدة.

بالإضافة إلى ذلك، فازت TCL MOVETIME MT48، الساعة الذكية للأطفال معززة السلامة — المزوّدة بخصائص تشمل نظام تحديد المواقع ثنائي النطاق L1+L5، والاتصال عبر 4G، وتقنية Kid-Safe AI — بجائزة CES Picks 2026 من مجلة TWICE، لما توفره من راحة بال للآباء واستقلالية للأطفال.

مع تنامي محفظتها من الابتكارات المعترف بها في–الصناعة، تواصل TCL تحويل ريادتها التقنية إلى أثر ملموس في العالم–الحقيقي، للتقدّم نحو نمط حياة أكثر ذكاءً وتفاعلية وترابطًا للمستهلكين حول العالم.

نبذة عن شركة TCL

