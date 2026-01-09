TCL remporte plusieurs prix CES 2026 pour ses innovations révolutionnaires dans les catégories TV, mobile et maison intelligente.

LAS VEGAS, 9 janv. 2026 /PRNewswire/ -- TCL, un leader international de l'électronique grand public et la marque de téléviseurs Mini LED et ultra-larges n° 1 au monde, a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses lors de la cérémonie de remise des prix 2025-2026 Global Top Brands (GTB) au cours du CES 2026, ainsi que plusieurs reconnaissances « Best of CES 2026 » de la part des médias internationaux et des honneurs supplémentaires de la part d'institutions et d'organisations professionnelles. Ces prix mettent en lumière le leadership de TCL en matière de technologie d'affichage, d'innovation mobile et de solutions domestiques intelligentes, renforçant ainsi son engagement à promouvoir l'avenir de l'habitat intelligent grâce à une technologie de pointe.

Parmi ses innovations primées, le téléviseur TCL X11L SQD-Mini LED a reçu une large reconnaissance, notamment le prix Innovative Display Technology Gold Award décerné par International Data Group (IDG), pour ses performances visuelles exceptionnelles. Fondés en 2006 par International Data Group (IDG) et organisés par Asia Digital Group et Europe Digital Group, avec TWICE comme co-hôte et le soutien d'IDC, les GTB Awards comptent parmi les récompenses les plus respectées de l'industrie mondiale de l'électronique grand public.

Dévoilé au CES 2026, le TCL X11L est le premier téléviseur au monde doté de la technologie LED SQD-Mini de nouvelle génération, offrant une large gamme de couleurs, une absence de diaphonie, davantage de zones de gradation et une meilleure luminosité, le tout dans un design exceptionnellement fin. La technologie LED SQD-Mini a également reçu la certification TÜV Rheinland pour sa précision des couleurs, sa stabilité d'affichage et ses performances visuelles exceptionnelles, validant ainsi les avancées de TCL dans le domaine de l'ingénierie d'affichage, à la pointe de l'industrie.

TCL apporte également ses technologies avancées aux appareils mobiles. Le smartphone NXTPAPER 70 Pro a reçu le prix Eye-Care Display Technology Gold Award décerné par IDG, grâce à la dernière technologie NXTPAPER 4.0 de l'entreprise. L'appareil est doté d'une protection oculaire contre la lumière tamisée certifiée SGS, d'une réduction de la lumière bleue et d'une lumière polarisée circulaire, offrant une expérience visuelle sans fatigue et respectueuse des yeux dans tous les scénarios. La tablette TCL Note A1 NXTPAPER a reçu le prix Smart Interaction Technology Innovation Award pour son expérience visuelle et d'écriture semblable à celle du papier, ainsi que pour sa productivité basée sur l'IA, notamment la reconnaissance intelligente de l'écriture manuscrite, la traduction, les résumés automatiques et l'amélioration du texte. Dans la catégorie des maisons intelligentes, le climatiseur TCL AHU Series a reçu le prix de l'innovation Smart Self-Adaptive Voltage Technology. Équipée de la technologie, la série résout le problème de la complexité de l'installation et de la maintenance.

En outre, la TCL MOVETIME MT48, une smartwatch pour enfants dotée d'une sécurité élevée, d'un GPS bi-bande L1+L5, d'une communication 4G et d'une IA Kid-Safe, a remporté le prix 2026 CES Picks Award de TWICE pour avoir apporté la tranquillité d'esprit aux parents et l'indépendance aux enfants.

Avec un portefeuille croissant d'innovations reconnues par l'industrie, TCL continue de traduire le leadership technologique en un impact notable sur le monde réel, faisant progresser un mode de vie plus intelligent, immersif et connecté pour les consommateurs du monde entier.

