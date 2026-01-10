TCL, TV•모바일•스마트 홈 전반의 획기적 혁신으로 CES 2026 다수 수상

라스베이거스 2026년 1월 10일 /PRNewswire/ -- 소비자 가전 분야의 글로벌 리더이자 세계 1위 미니 LED 및 초대형 TV 브랜드인 TCL이 CES 2026 기간 열린 2025–2026 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brands•GTB) 어워드 시상식에서 다수의 권위 있는 상을 수상했으며, 국제 미디어로부터 여러 분야에서 'Best of CES 2026' 선정되면서 전문 기관 및 단체로부터 인정받는 영예도 안았다. 이번 수상으로 TCL은 디스플레이 기술, 모바일 혁신, 스마트 홈 솔루션 전반에서 자사의 선도적 입지를 부각하면서, 첨단 기술을 통해 스마트 라이프의 미래를 주도하겠다는 의지를 재확인한다.

수상작 가운데 하나인 TCL X11L SQD-Mini LED TV는 탁월한 시각적 성능으로 국제 데이터 그룹(International Data Group•IDG)으로부터 혁신 디스플레이 기술 금상(Innovative Display Technology Gold Award)을 수상하면서 광범위한 인정을 받았다. 국제 데이터 그룹이 2006년에 설립하고 아시아 디지털 그룹(Asia Digital Group)과 유럽 디지털 그룹(Europe Digital Group)이 주관하며 트와이스TWICE)가 공동 주최하고 IDC가 후원하는 GTB 어워드는 글로벌 소비자 가전 산업에서 가장 권위 있는 상이다.

CES 2026에서 처음 공개된 TCL X11L은 세계 최초로 차세대 SQD-Mini LED 기술을 탑재한 TV로, 완벽한 색재현 영역(All-Scene Wide Color Gamut), 색 간섭 없음, 더 많은 디밍 영역, 더 높은 밝기를 초슬림 디자인에 구현했다. SQD-Mini LED 기술이 탁월한 색 정확도, 디스플레이 안정성, 시각적 성능으로 TUV 라인란트(TUV Rheinland) 인증을 획득하면서 디스플레이 엔지니어링 분야에서 업계를 선도하는 TCL의 진전이 다시 한번 입증됐다.

TCL은 모바일 기기에도 첨단 기술을 적용하고 있다. NXTPAPER 70 Pro 스마트폰은 최신 NXTPAPER 4.0 기술을 기반으로 IDG의 아이케어 디스플레이 기술 금상(Eye-Care Display Technology Gold Award)을 수상했다. 이 기기는 SGS 인증의 저조도 눈 보호, 블루라이트 감소, 원형 편광 기술을 통해 모든 사용 환경에서 눈의 피로를 줄이는 친화적인 시청 경험을 제공한다. TCL Note A1 NXTPAPER 태블릿은 종이와 같은 시각 및 필기 경험과 더불어 스마트 필기 인식, 번역, 자동 요약, 텍스트 정제 등 AI 기반 생산성을 인정받아 스마트 인터랙션 기술 혁신상(Smart Interaction Technology Innovation Award)을 수상했다. 스마트 홈 부문에서는 TCL Air Conditioner AHU 시리즈가 스마트 자가 적응 전압 기술 혁신상(Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award)을 수상했다. 해당 기술을 탑재한 이 시리즈는 복잡한 설치와 유지보수 문제를 해결한다.

또한 L1+L5 듀얼 밴드 GPS, 4G 통신, 아동 보호 AI를 갖춘 안전 강화 아동용 스마트워치 TCL MOVETIME MT48은 부모가 안심할 수 있고 아이들에게 독립성을 제공한다는 점을 인정받아 트와이스로부터 2026 CES 픽스 어워드(2026 CES Picks Award)를 수상했다.

산업 전반에서 인정받는 혁신 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있는 TCL은 선도적인기술로 현실 세계에 의미있는 영향력을 펼치면서 전 세계 소비자를 위해 보다 지능적이고 몰입감 넘치는 연결된 라이프스타일 시대를 앞당기고 있다.

TCL 소개

