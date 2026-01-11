TCL získava na veľtrhu CES 2026 viacero ocenení za revolučné inovácie v kategóriách televízorov, mobilných zariadení a inteligentnej domácnosti

News provided by

TCL

Jan 11, 2026, 00:34 ET

LAS VEGAS, 11. januára 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť TCL, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka v oblasti mini LED a ultraveľkých televízorov, získala na slávnostnom odovzdávaní cien Global Top Brands (GTB) za roky 2025 – 2026 na veľtrhu CES 2026 viacero prestížnych ocenení. Patrí k nim okrem iného niekoľko ocenení „Best of CES 2026" od medzinárodných médií a ďalšie ocenenia od odborných inštitúcií a organizácií. Tieto uznania zdôrazňujú vedúce postavenie spoločnosti TCL v oblasti zobrazovacích technológií, mobilných inovácií a riešení pre inteligentnú domácnosť. Zároveň posilňujú jej záväzok posúvať budúcnosť inteligentného bývania prostredníctvom najmodernejších technológií.

Continue Reading
TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca
TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca

Medzi ocenenými inováciami si získal široké uznanie televízor TCL X11L SQD-Mini LED TV vrátane zlatej ceny Innovative Display Technology Gold Award od International Data Group (IDG) za výnimočný vizuálny výkon. Ceny GTB Awards, ktoré v roku 2006 založila spoločnosť International Data Group (IDG) a organizuje ich spoločne Asia Digital Group a Europe Digital Group, pričom TWICE je spoluorganizátorom a IDC poskytuje podporu, patria medzi najuznávanejšie ocenenia v globálnom priemysle spotrebnej elektroniky.

Model TCL X11L, slávnostne predstavený na veľtrhu CES 2026, je prvým televízorom na svete s technológiou SQD-Mini LED novej generácie, ktorá poskytuje široký farebný gamut pre akúkoľvek scénu, zamedzuje prelínaniu farieb, prináša viac zón stmievania a vyšší jas – to všetko v mimoriadne tenkom dizajne. Technológia SQD-Mini LED získala aj certifikáciu TÜV Rheinland za vynikajúcu presnosť farieb, stabilitu zobrazenia a vizuálny výkon, čo ďalej potvrdzuje popredný pokrok spoločnosti TCL v oblasti zobrazovacej techniky.

Spoločnosť TCL prenáša svoje pokročilé technológie aj do mobilných zariadení. Smartfón NXTPAPER 70 Pro získal ocenenie Eye-Care Display Technology Gold Award od IDG vďaka najnovšej technológii NXTPAPER 4.0. Zariadenie má zdokonalenú ochranu očí Dim-Light Eye Protection s certifikáciou SGS, redukciou modrého svetla a kruhovo polarizovaným svetlom, čo poskytuje zážitok zo sledovania bez namáhania očí v každej situácii. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER získal ocenenie Smart Interaction Technology Innovation Award za zážitok z čítania a písania podobný papieru, ako aj za produktivitu s podporou AI vrátane inteligentného rozpoznávania rukopisu, prekladu, automatických súhrnov a vylepšovania textu. V kategórii inteligentnej domácnosti získala klimatizácia TCL Air Conditioner AHU Series cenu Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award za inteligentnú adaptívnu technológiu napätia. Vďaka tejto technológii rieši séria problém zložitej inštalácie a údržby.

Detské inteligentné hodinky TCL MOVETIME MT48 so zvýšenou bezpečnosťou, vybavené dvojpásmovou GPS L1+L5, komunikáciou 4G a Kid-Safe AI, navyše získali cenu CES Picks Award 2026 od TWICE za to, že prinášajú rodičom pokoj a deťom nezávislosť.

S rastúcim portfóliom inovácií ocenených v odvetví spoločnosť TCL naďalej prenáša svoje technologické vedúce postavenie zmysluplne do reálneho sveta a umožňuje spotrebiteľom po celom svete inteligentnejší, pohlcujúcejší a prepojenejší spôsob života.

O spoločnosti TCL

TCL je popredná značka spotrebnej elektroniky a líder v globálnom odvetví televízorov. TCL v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov, audiotechniky, domácich spotrebičov, mobilných zariadení, inteligentných okuliarov, komerčných displejov a ďalších. Navštívte webovú lokalitu TCL na adrese https://www.tcl.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Společnost TCL získala na CES 2026 několik ocenění za průlomové inovace v kategoriích televizorů, mobilních zařízení a chytrých domácností

Společnost TCL získala na CES 2026 několik ocenění za průlomové inovace v kategoriích televizorů, mobilních zařízení a chytrých domácností

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička u Mini LED a ultravelkých televizorů, získala několik...
TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Kategorien TV, Mobile und Smart Home

TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Kategorien TV, Mobile und Smart Home

TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 bei Mini-LED- sowie ultragroßen Fernsehern, erhielt während...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics