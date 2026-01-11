TCL získava na veľtrhu CES 2026 viacero ocenení za revolučné inovácie v kategóriách televízorov, mobilných zariadení a inteligentnej domácnosti
Jan 11, 2026, 00:34 ET
LAS VEGAS, 11. januára 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť TCL, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka v oblasti mini LED a ultraveľkých televízorov, získala na slávnostnom odovzdávaní cien Global Top Brands (GTB) za roky 2025 – 2026 na veľtrhu CES 2026 viacero prestížnych ocenení. Patrí k nim okrem iného niekoľko ocenení „Best of CES 2026" od medzinárodných médií a ďalšie ocenenia od odborných inštitúcií a organizácií. Tieto uznania zdôrazňujú vedúce postavenie spoločnosti TCL v oblasti zobrazovacích technológií, mobilných inovácií a riešení pre inteligentnú domácnosť. Zároveň posilňujú jej záväzok posúvať budúcnosť inteligentného bývania prostredníctvom najmodernejších technológií.
Medzi ocenenými inováciami si získal široké uznanie televízor TCL X11L SQD-Mini LED TV vrátane zlatej ceny Innovative Display Technology Gold Award od International Data Group (IDG) za výnimočný vizuálny výkon. Ceny GTB Awards, ktoré v roku 2006 založila spoločnosť International Data Group (IDG) a organizuje ich spoločne Asia Digital Group a Europe Digital Group, pričom TWICE je spoluorganizátorom a IDC poskytuje podporu, patria medzi najuznávanejšie ocenenia v globálnom priemysle spotrebnej elektroniky.
Model TCL X11L, slávnostne predstavený na veľtrhu CES 2026, je prvým televízorom na svete s technológiou SQD-Mini LED novej generácie, ktorá poskytuje široký farebný gamut pre akúkoľvek scénu, zamedzuje prelínaniu farieb, prináša viac zón stmievania a vyšší jas – to všetko v mimoriadne tenkom dizajne. Technológia SQD-Mini LED získala aj certifikáciu TÜV Rheinland za vynikajúcu presnosť farieb, stabilitu zobrazenia a vizuálny výkon, čo ďalej potvrdzuje popredný pokrok spoločnosti TCL v oblasti zobrazovacej techniky.
Spoločnosť TCL prenáša svoje pokročilé technológie aj do mobilných zariadení. Smartfón NXTPAPER 70 Pro získal ocenenie Eye-Care Display Technology Gold Award od IDG vďaka najnovšej technológii NXTPAPER 4.0. Zariadenie má zdokonalenú ochranu očí Dim-Light Eye Protection s certifikáciou SGS, redukciou modrého svetla a kruhovo polarizovaným svetlom, čo poskytuje zážitok zo sledovania bez namáhania očí v každej situácii. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER získal ocenenie Smart Interaction Technology Innovation Award za zážitok z čítania a písania podobný papieru, ako aj za produktivitu s podporou AI vrátane inteligentného rozpoznávania rukopisu, prekladu, automatických súhrnov a vylepšovania textu. V kategórii inteligentnej domácnosti získala klimatizácia TCL Air Conditioner AHU Series cenu Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award za inteligentnú adaptívnu technológiu napätia. Vďaka tejto technológii rieši séria problém zložitej inštalácie a údržby.
Detské inteligentné hodinky TCL MOVETIME MT48 so zvýšenou bezpečnosťou, vybavené dvojpásmovou GPS L1+L5, komunikáciou 4G a Kid-Safe AI, navyše získali cenu CES Picks Award 2026 od TWICE za to, že prinášajú rodičom pokoj a deťom nezávislosť.
S rastúcim portfóliom inovácií ocenených v odvetví spoločnosť TCL naďalej prenáša svoje technologické vedúce postavenie zmysluplne do reálneho sveta a umožňuje spotrebiteľom po celom svete inteligentnejší, pohlcujúcejší a prepojenejší spôsob života.
O spoločnosti TCL
TCL je popredná značka spotrebnej elektroniky a líder v globálnom odvetví televízorov. TCL v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov, audiotechniky, domácich spotrebičov, mobilných zariadení, inteligentných okuliarov, komerčných displejov a ďalších. Navštívte webovú lokalitu TCL na adrese https://www.tcl.com.
