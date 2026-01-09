TCL gana múltiples premios CES 2026 por innovaciones revolucionarias en varias categorías

-TCL gana múltiples premios CES 2026 por innovaciones revolucionarias en las categorías de TV, dispositivos móviles y hogar inteligente

LAS VEGAS, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en televisores mini LED y ultragrandes, recibió numerosos y prestigiosos galardones en la ceremonia de premios Global Top Brands (GTB) 2025-2026 durante el CES 2026, además de varios reconocimientos "Best of CES 2026" de medios internacionales y galardones adicionales de instituciones y organizaciones profesionales. Estos premios destacan el liderazgo de TCL en tecnología de pantallas, innovación móvil y soluciones para el hogar inteligente, lo que refuerza su compromiso de impulsar el futuro de la vida inteligente mediante tecnología de vanguardia.

Entre sus galardonadas innovaciones, el TCL X11L SQD-Mini LED TV recibió un amplio reconocimiento, incluyendo el Premio de Oro a la Tecnología de Pantalla Innovadora de International Data Group (IDG) por su excepcional rendimiento visual. Fundados en 2006 por International Data Group (IDG) y organizados por Asia Digital Group y Europe Digital Group, con TWICE como coanfitrión y el apoyo de IDC, los Premios GTB se encuentran entre los galardones más prestigiosos de la industria global de la electrónica de consumo.

El TCL X11L, presentado en CES 2026, es el primer televisor del mundo que incorpora la tecnología SQD-Mini LED de última generación, que ofrece una amplia gama cromática en toda la escena, sin diafonía de color, más zonas de atenuación y mayor brillo, todo ello en un diseño excepcionalmente delgado. La tecnología SQD-Mini LED también ha recibido la certificación TÜV Rheinland por su excepcional precisión de color, estabilidad de pantalla y rendimiento visual, lo que confirma aún más los avances de TCL en ingeniería de pantallas, líderes en la industria.

TCL también lleva sus tecnologías avanzadas a los dispositivos móviles. El smartphone NXTPAPER 70 Pro obtuvo el Premio de Oro a la Tecnología de Pantalla Eye-Care de IDG, gracias a la tecnología NXTPAPER 4.0 de la compañía. El dispositivo está mejorado con protección ocular con luz tenue certificada por SGS, reducción de luz azul y luz polarizada circular, lo que proporciona una experiencia visual sin fatiga visual en cualquier situación. La tableta TCL Note A1 NXTPAPER fue reconocida con el Premio a la Innovación en Tecnología de Interacción Inteligente por su experiencia visual y de escritura similar a la del papel, así como por su productividad impulsada por IA, que incluye reconocimiento inteligente de escritura a mano, traducción, resúmenes automáticos y refinamiento de texto. En la categoría de hogar inteligente, la serie TCL Air Conditioner AHU recibió el Premio a la Innovación en Tecnología de Voltaje Autoadaptativo Inteligente. Equipada con esta tecnología, la serie resuelve el problema de la instalación y el mantenimiento complejos.

Además, el TCL MOVETIME MT48, un reloj inteligente infantil con seguridad mejorada, GPS de doble banda L1+L5, comunicación 4G e IA Kid-Safe, recibió el premio CES Picks 2026 de TWICE por brindar tranquilidad a los padres e independencia a los niños.

Con una creciente cartera de innovaciones reconocidas por la industria, TCL continúa convirtiendo su liderazgo tecnológico en un impacto significativo en el mundo real, impulsando una forma de vida más inteligente, inmersiva y conectada para los consumidores de todo el mundo.

