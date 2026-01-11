Společnost TCL získala na CES 2026 několik ocenění za průlomové inovace v kategoriích televizorů, mobilních zařízení a chytrých domácností

News provided by

TCL

Jan 11, 2026, 00:38 ET

LAS VEGAS, 11. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička u Mini LED a ultravelkých televizorů, získala několik prestižních ocenění na slavnostním předávání Cen globálních špičkových značek (GTB) 2025–2026 během veletrhu spotřební elektroniky CES 2026, spolu s několika oceněními „To nejlepší z CES 2026" od mezinárodních médií a dalšími vyznamenáními od odborných institucí a organizací. Tato ocenění podtrhují vedoucí postavení společnosti TCL u zobrazovací technologie, mobilních inovací a řešení pro chytré domácnosti a posilují její odhodlání pohánět budoucnost chytrého bydlení špičkovými technologiemi.

Continue Reading
TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca
TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca

Mezi oceněnými inovacemi získal televizor TCL X11L SQD-Mini LED široké uznání, včetně Zlaté ceny za inovativní technologii displeje od International Data Group (IDG), za svůj výjimečný vizuální výkon. Ceny GTB, založené v roce 2006 společností International Data Group (IDG) a organizované společnostmi Asia Digital Group a Europe Digital Group, s TWICE jako spolupořadatelem a podporou IDC, patří mezi nejuznávanější ocenění v globálním odvětví spotřební elektroniky.

TCL X11L, který byl slavnostně představen na veletrhu CES 2026, je prvním televizorem na světě vybaveným technologií SQD-Mini LED nové generace, jež nabízí široký barevný rozsah pro všechny výjevy, žádné barevné přeslechy, více zón stmívání a vyšší jas – to vše v mimořádně tenkém designu. Technologie SQD-Mini LED také získala certifikaci TÜV Rheinland za vynikající přesnost barev, stabilitu zobrazení a vizuální výkon, což dále potvrzuje vedoucí postavení společnosti TCL v oblasti vývoje zobrazovacích technologií.

TCL přináší své pokročilé technologie také do mobilních zařízení. Smartphone NXTPAPER 70 Pro získal Zlatou cenu IDG za technologii displeje šetrnou k očím, která je založena na nejnovější technologii NXTPAPER 4.0. Zařízení je vylepšeno certifikovanou technologií ochrany očí při slabém osvětlení od společnosti SGS, redukcí modrého světla a kruhovým polarizovaným světlem, které poskytují pohodlné a oči šetřící zobrazení ve všech situacích. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER získal Cenu za inovace v oblasti inteligentních interakčních technologií za vizuální a psací zážitek jako u papíru a dále za produktivitu založenou na umělé inteligenci, včetně inteligentního rozpoznávání rukopisu, překladu, automatických shrnutí a vylepšení textu. V kategorii chytrých domácností získala řada Air Conditioner AHU od TCL Cenu za inovace v oblasti inteligentní technologie samočinné adaptace napětí. Díky této technologii se vyřeší řada problémů spojených se složitou instalací a údržbou.

Kromě toho získaly hodinky TCL MOVETIME MT48, chytré hodinky pro děti s vylepšenou bezpečností, vybavené duálním GPS L1+L5, 4G komunikací a umělou inteligencí Kid-Safe, ocenění 2026 CES Picks Award od TWICE za to, že přinášejí rodičům klid a dětem nezávislost.

S rostoucím portfoliem inovací uznávaných v oboru společnost TCL nadále proměňuje své technologické vedoucí postavení ve smysluplný dopad na reálný svět a prosazuje inteligentnější, poutavější a propojenější způsob života pro spotřebitele po celém světě.

O společnosti TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích na celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů, mobilních zařízení a chytrých brýlí až po komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

TCL získava na veľtrhu CES 2026 viacero ocenení za revolučné inovácie v kategóriách televízorov, mobilných zariadení a inteligentnej domácnosti

TCL získava na veľtrhu CES 2026 viacero ocenení za revolučné inovácie v kategóriách televízorov, mobilných zariadení a inteligentnej domácnosti

LAS VEGAS, 11. januára 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť TCL, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka v oblasti mini LED a...
TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Kategorien TV, Mobile und Smart Home

TCL erhält auf der CES 2026 mehrere Auszeichnungen für bahnbrechende Innovationen in den Kategorien TV, Mobile und Smart Home

TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweite Nr. 1 bei Mini-LED- sowie ultragroßen Fernsehern, erhielt während...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics