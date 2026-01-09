Компания TCL получила множество наград CES 2026 за прорывные инновации в категориях телевизоров, мобильных устройств и умных домов

ЛАС-ВЕГАС, 9 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, мировой лидер в области потребительской электроники и ведущий мировой бренд телевизоров Mini LED и сверхбольших телевизоров, получила множество престижных наград на церемонии вручения наград Global Top Brands (GTB) за 2025–2026 гг. во время CES 2026, а также несколько наград Best of CES 2026 от международных СМИ и дополнительные награды от профессиональных учреждений и организаций. Эти награды подчеркивают лидерство TCL в области технологий отображения, мобильных инноваций и решений для умного дома, укрепляя приверженность компании продвижению будущего умной жизни с помощью передовых технологий.

Среди отмеченных наградами инноваций телевизор TCL X11L SQD-Mini LED TV получил широкое признание, в том числе золотую награду за инновационные технологии изготовления дисплеев от International Data Group (IDG) за исключительные визуальные характеристики. Награда GTB Awards, учрежденная в 2006 году International Data Group (IDG) и организованная Asia Digital Group и Europe Digital Group, была дважды вручена при поддержке IDC и является одной из самых влиятельных наград в мировой отрасли бытовой электроники.

Торжественно представленный на выставке CES 2026, TCL X11L является первым в мире телевизором, оснащенным технологией SQD-Mini LED следующего поколения, обеспечивающей широкую цветовую гамму для любых сцен, отсутствие цветового смазывания, более локальные зоны затемнения, более высокую яркость — и все это в исключительно тонком дизайне. Технология SQD-Mini LED также получила сертификат TÜV Rheinland за выдающуюся точность цвета, стабильность отображения и визуальные характеристики, что еще больше подтверждает ведущие достижения TCL в области разработки дисплеев.

TCL также привносит свои передовые технологии в мобильные устройства. Смартфон NXTPAPER 70 Pro получил Eye-Care Display Technology Gold Award by IDG за новейшую технологию компании NXTPAPER 4.0. Устройство оснащено сертифицированной SGS технологией Dim-Light Eye Protection, уменьшением синего света и круговым поляризованным светом, обеспечивающим удобный просмотр без напряжения во всех сценариях. Планшет TCL Note A1 NXTPAPER был отмечен наградой Smart Interaction Technology Innovation Award за визуальный и письменный опыт, подобный бумаге, а также за производительность, основанную на искусственном интеллекте, включая интеллектуальное распознавание рукописного текста, перевод, автоматические сводки и уточнение текста. В категории «умный дом» кондиционеры TCL серии AHU получили награду Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award. Оснащенная технологией, серия решает задачу комплексного монтажа и обслуживания.

Кроме того, TCL MOVETIME MT48, детские умные часы повышенной безопасности с двухдиапазонным GPS L1+L5, 4G-связью и Kid-Safe AI, ДВАЖДЫ выиграли награду CES Picks 2026 за то, что принесли спокойствие родителям и независимость детям.

Благодаря растущему портфелю признанных в отрасли‑инноваций TCL продолжает воплощать технологическое лидерство в значимое влияние в реальном‑мире, продвигая более интеллектуальный, захватывающий и связанный образ жизни для потребителей во всем мире.

О компании TCL

TCL является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

