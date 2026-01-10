攬獲多項產品技術創新大獎！TCL實業攜頂尖科技閃耀CES 2026

作為用戶感知數字世界的窗口，屏顯是消費電子領域技術力的核心體現。從電視、手機，到電子手寫本等多元品類，TCL實業「屏實力」推動技術革新與產品探索，定義「一塊好屏」的行業新標準。

大屏領域，行業追求更極致畫質，圍繞對比度、色域等關鍵技術的努力從未停止。在全球電視產業競爭日益白熱化的當下，TCL實業展現技術開創者的頂級實力，首創超越代際的TCL SQD-Mini LED技術，為世界帶來光色雙絕的「中國方案」。在本次評選中，全球首款搭載SQD-Mini LED顯示技術的旗艦電視——年度機皇TCL X11L首次北美亮相，憑借這一技術脫穎而出，驚艷現場一眾北美消費者。在色彩表現上，X11L徹底顛覆色域高度，打破行業十年色域僵局；在分區和亮度上，X11L實現雙巔峰突破。

隨著小屏設備的使用頻率日益增高，「一塊好屏」不僅代表極致參數，更關乎宜人的視覺體驗與視覺健康的長久保障。TCL NXTPAPER 70 Pro手機精準響應趨勢，搭載最新NXTPAPER 4.0護眼顯示技術，獲得德國TÜV、瑞士SGS國際權威護眼認證，為用戶打造全天候、全場景舒適瀏覽體驗。憑借其引領行業的跨時代舒適視效，TCL NXTPAPER 70 Pro榮獲「護眼顯示技術金獎」。70 Pro 支持一鍵切換多種顯示模式，其黑白顯示的「純淨模式」可屏蔽干擾信息，打造沉浸式閱讀氛圍，搭配低延遲手寫筆，帶來流暢自如的書寫感受。影像與智能體驗方面，70 Pro 搭載自研的MuseFilm影像技術，拍攝不止於記錄畫面，更注重捕捉情緒與氛圍。

TCL實業不斷開拓小屏場景，全新推出的TCL Note A1 NXTPAPER電子手寫本榮獲「智能交互技術創新獎」，為用戶帶來突破性智能讀寫體驗。Note A1將紙感視效與智能交互深度融合，讓日常使用更貼合用戶習慣、更高效。其創新搭載NXTPAPER Pure顯示技術，配備3A晶盾玻璃，在任何光線下屏幕均如真實紙張般自然；內置AI工具箱，助力學習與工作；配備T-Pen Pro手寫筆，精準還原真實書寫的筆觸與阻尼感。

在智能家居領域，TCL實業致力於超越單一的使用體驗革新，將頂尖科技力貫穿從安裝、使用到維護全鏈路。TCL AHU戶式機空調正是出色代表，其憑借電壓自適應技術榮獲「智能自適應電壓技術創新獎」，為用戶提供全環節智慧體驗。AHU戶式機空調安裝更安全簡單，維護更便捷。產品採用小體積緊湊設計，核心模塊運用抽拉式設計，易清潔濾網結構、線上OTA升級設計，確保設備常用常新。

本屆CES，德國萊茵TÜV還與TCL聯合發佈了顯示產品感知立體色域白皮書（電視產品色彩評價應用指南），特別針對電視產品領域，深入探討SQD-Mini LED、QD-Mini LED、RGB-Mini LED及OLED等不同技術路徑在立體色域上的表現差異，為行業提供更科學、更符合人眼視覺感知的畫質評價標準。TCL X11L電視也順利通過德國萊茵TÜV感知立體色域認證，是全球首款獲得德國萊茵TUV感知立體色域認證的Mini LED電視。

在智能穿戴領域，TCL MOVETIME MT48兒童手錶同樣在CES表現亮眼，憑借卓越性能斬獲國際權威媒體TWICE頒發的『2026 CES Picks Award』。該產品搭載L1+L5雙頻GPS，實現秒級精準定位，給家長滿分安心；同時支持IP68+2ATM游泳級防水，配合2.5天長續航及趣味AI生圖、課堂模式等功能，使其不僅是孩子的安全守護者，更是童年生活的貼心小助手。

TCL實業於本屆CES摘得多項大獎，是對其「技術領先、產品領先、品牌領先」的權威認證，亦是品牌「敢為不凡」理念的生動實踐。這一成就的背後，源於長期堅實的科技投入：目前，TCL實業在全球設有25個研發中心、7家生態合作實驗室，34478件申請專利，研發投入過去三年超120億元。

未來，TCL實業將持續引領創新，提供不斷迭代演進的智能終端產品及解決方案，以前沿科技連接未來、解鎖生活無限可能，向世界貢獻TCL智慧。

SOURCE TCL