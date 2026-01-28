Yutong Bus oznamuje ďalší rast tržieb v roku 2025 a podporuje udržateľnú verejnú dopravu po celom svete
News provided byYutong Bus
Jan 28, 2026, 14:31 ET
Stabilná prevádzková výkonnosť, rast na základe inovácií a integrácia ESG podporujú dlhodobú tvorbu hodnoty.
ZHENGZHOU, Čína, 28. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), globálny výrobca úžitkových vozidiel, dosiahol v roku 2025 stabilný a udržateľný prevádzkový výkon, pričom zároveň pokračoval v prechode na nízkouhlíkovú verejnú dopravu. V roku 2025 spoločnosť Yutong Bus dodala 49 518 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 5,54 %.
Stabilná obchodná výkonnosť a obojstranne výhodné partnerstvá s prevádzkovateľmi verejnej dopravy
V roku 2025 spoločnosť Yutong pokračovala v rozširovaní svojich investícií v Európe, Latinskej Amerike, na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. Zriadením priamych servisných staníc a regionálnych stredísk pre náhradné diely spoločnosť zvýšila spoľahlivosť vozidiel po predaji a prevádzkovú dostupnosť. Spustenie servisnej značky EnRoute+ demonštrovalo záväzok spoločnosti Yutong poskytovať efektívnejšiu, inteligentnejšiu podporu podľa konkrétnych scenárov počas celého životného cyklu vozidla.
Úspechy poháňané inováciami
Vďaka solídnym prevádzkovým výsledkom si Yutong udržiava ročné výdavky na výskum a vývoj na úrovni viac ako 5 % svojich prevádzkových príjmov. Spoločnosť uviedla na trh technológiu pre elektromobily EV Long-life Tech, ktorá vďaka kľúčovým inováciám v oblasti batérií, motorov a elektronických riadiacich systémov dosahuje u čisto elektrických autobusov prelomovú životnosť 15 rokov alebo 1,5 milióna km. Produktová inovácia spoločnosti Yutong si tak isto získala uznanie v odvetví. Na veľtrhu Busworld Europe 2025 v Belgicku získali modely Yutong T14E a U15 ocenenia „Grand Award Coach" a „Grand Award Bus".
Výkonnosť produktov a prevádzková spoľahlivosť boli overené prostredníctvom uplatnenia na medzinárodných trhoch. Na Filipínach zaznamenal model Yutong C12Pro zníženie spotreby paliva na 100 km o 12 % v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. V Európe absolvoval elektrický medzimestský autobus IC12E na batérie 1200 km testovania v štyroch severských krajinách, pričom preukázal prispôsobivosť za rôznych prevádzkových podmienok. V Ghane dosiahla dodávka Yutong V6 kombinovanú spotrebu paliva 9,2 l/100 km. V Kazachstane dokáže maximálny prevádzkový dojazd jedného vozidla Yutong C12Pro dosiahnuť 2 milióny km.
Spolupráca a zdieľaný rast so spoločnosťou
Yutong úzko spolupracuje s prevádzkovateľmi po celom svete s cieľom prehĺbiť spoluprácu a dosiahnuť silnú integráciu firemných a zdieľaných spoločenských záväzkov.
V Strednej Ázii prekročil celkový počet dodaných autobusov značky Yutong 10 000 kusov. V Pakistane bolo v roku 2025 dodaných 400 čisto elektrických autobusov, v Čile 372 a v Grécku 100. V štvrtom štvrťroku dodala spoločnosť Yutong 723 autobusov do Maroka pre Africký medzinárodný športový turnaj na podporu dopravy počas podujatia. Spoločnosť zároveň aktívne podporuje globálnu lokalizáciu a zamestnanosť, vytvára rad stabilných lokálnych pracovných miest a neustále upevňuje väzby s hostiteľskými komunitami.
Dlhodobé postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
Spoločnosť Yutong kladie dôraz na riadenie v oblasti ESG a je odhodlaná presadzovať udržateľný rozvoj prostredníctvom systematických a dlhodobých postupov. V roku 2025 spoločnosť získala zlaté hodnotenie EcoVadis s 81 bodmi, ktoré odráža silné výsledky v oblasti udržateľnosti, etiky a zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca.
Medzi environmentálne iniciatívy patrí neustále rozširovanie projektu spoločnosti Yutong „Net Zero Forest", ktorý podporuje výsadbu približne 47 000 stromov v Číne, Čile, Spojenom kráľovstve a Mexiku, čím spĺňa svoj ekologický záväzok „Jeden autobus, jeden strom". Spoločnosť tiež prehĺbila angažovanosť v komunitách prostredníctvom verejnej kampane a vzdelávacích programov vrátane kampane „Let's Go Green" na podporu verejnej dopravy v krajinách ako Grécko a iniciatív „School Bus Safety Tour" v Kazachstane, ktoré propagujú povedomie o bezpečnosti cestnej premávky a zodpovedný pohyb detí.
V roku 2026 zostane spoločnosť Yutong naďalej oddaná svojmu poslaniu „Prinášať verejnosti príjemné cestovanie a vytvárať väčšiu hodnotu pre zákazníkov". Spolu s globálnymi partnermi je spoločnosť stále odhodlaná rozvíjať udržateľné systémy verejnej dopravy a prispievať k zelenšej a inkluzívnejšej budúcnosti globálnej mobility.
Viac informácií nájdete na stránke https://en.yutong.com/.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9xWu86sS-zM
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2871230/image.jpg
Share this article