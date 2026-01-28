Yutong Bus oznamuje ďalší rast tržieb v roku 2025 a podporuje udržateľnú verejnú dopravu po celom svete

Yutong Bus

Jan 28, 2026

Stabilná prevádzková výkonnosť, rast na základe inovácií a integrácia ESG podporujú dlhodobú tvorbu hodnoty.

ZHENGZHOU, Čína, 28. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), globálny výrobca úžitkových vozidiel, dosiahol v roku 2025 stabilný a udržateľný prevádzkový výkon, pričom zároveň pokračoval v prechode na nízkouhlíkovú verejnú dopravu. V roku 2025 spoločnosť Yutong Bus dodala 49 518 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 5,54 %. 

Stabilná obchodná výkonnosť a obojstranne výhodné partnerstvá s prevádzkovateľmi verejnej dopravy

Yutong's bus sales increased by 5.54% in 2025, continuing to advance technological innovation, social commitment, and environmental responsibility worldwide.
Yutong remains committed to its mission of "Bring enjoyable travels to the public and create greater value for customers". Together with global partners, the company continues to contribute to a greener and more inclusive future for global mobility.
V roku 2025 spoločnosť Yutong pokračovala v rozširovaní svojich investícií v Európe, Latinskej Amerike, na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. Zriadením priamych servisných staníc a regionálnych stredísk pre náhradné diely spoločnosť zvýšila spoľahlivosť vozidiel po predaji a prevádzkovú dostupnosť. Spustenie servisnej značky EnRoute+ demonštrovalo záväzok spoločnosti Yutong poskytovať efektívnejšiu, inteligentnejšiu podporu podľa konkrétnych scenárov počas celého životného cyklu vozidla.

Úspechy poháňané inováciami

Vďaka solídnym prevádzkovým výsledkom si Yutong udržiava ročné výdavky na výskum a vývoj na úrovni viac ako 5 % svojich prevádzkových príjmov. Spoločnosť uviedla na trh technológiu pre elektromobily EV Long-life Tech, ktorá vďaka kľúčovým inováciám v oblasti batérií, motorov a elektronických riadiacich systémov dosahuje u čisto elektrických autobusov prelomovú životnosť 15 rokov alebo 1,5 milióna km. Produktová inovácia spoločnosti Yutong si tak isto získala uznanie v odvetví. Na veľtrhu Busworld Europe 2025 v Belgicku získali modely Yutong T14E a U15 ocenenia „Grand Award Coach" a „Grand Award Bus".

Výkonnosť produktov a prevádzková spoľahlivosť boli overené prostredníctvom uplatnenia na medzinárodných trhoch. Na Filipínach zaznamenal model Yutong C12Pro zníženie spotreby paliva na 100 km o 12 % v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. V Európe absolvoval elektrický medzimestský autobus IC12E na batérie 1200 km testovania v štyroch severských krajinách, pričom preukázal prispôsobivosť za rôznych prevádzkových podmienok. V Ghane dosiahla dodávka Yutong V6 kombinovanú spotrebu paliva 9,2 l/100 km. V Kazachstane dokáže maximálny prevádzkový dojazd jedného vozidla Yutong C12Pro dosiahnuť 2 milióny km.

Spolupráca a zdieľaný rast so spoločnosťou

Yutong úzko spolupracuje s prevádzkovateľmi po celom svete s cieľom prehĺbiť spoluprácu a dosiahnuť silnú integráciu firemných a zdieľaných spoločenských záväzkov.

V Strednej Ázii prekročil celkový počet dodaných autobusov značky Yutong 10 000 kusov. V Pakistane bolo v roku 2025 dodaných 400 čisto elektrických autobusov, v Čile 372 a v Grécku 100. V štvrtom štvrťroku dodala spoločnosť Yutong 723 autobusov do Maroka pre Africký medzinárodný športový turnaj na podporu dopravy počas podujatia. Spoločnosť zároveň aktívne podporuje globálnu lokalizáciu a zamestnanosť, vytvára rad stabilných lokálnych pracovných miest a neustále upevňuje väzby s hostiteľskými komunitami.

Dlhodobé postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Spoločnosť Yutong kladie dôraz na riadenie v oblasti ESG a je odhodlaná presadzovať udržateľný rozvoj prostredníctvom systematických a dlhodobých postupov. V roku 2025 spoločnosť získala zlaté hodnotenie EcoVadis s 81 bodmi, ktoré odráža silné výsledky v oblasti udržateľnosti, etiky a zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca.

Medzi environmentálne iniciatívy patrí neustále rozširovanie projektu spoločnosti Yutong „Net Zero Forest", ktorý podporuje výsadbu približne 47 000 stromov v Číne, Čile, Spojenom kráľovstve a Mexiku, čím spĺňa svoj ekologický záväzok „Jeden autobus, jeden strom". Spoločnosť tiež prehĺbila angažovanosť v komunitách prostredníctvom verejnej kampane a vzdelávacích programov vrátane kampane „Let's Go Green" na podporu verejnej dopravy v krajinách ako Grécko a iniciatív „School Bus Safety Tour" v Kazachstane, ktoré propagujú povedomie o bezpečnosti cestnej premávky a zodpovedný pohyb detí.

V roku 2026 zostane spoločnosť Yutong naďalej oddaná svojmu poslaniu „Prinášať verejnosti príjemné cestovanie a vytvárať väčšiu hodnotu pre zákazníkov". Spolu s globálnymi partnermi je spoločnosť stále odhodlaná rozvíjať udržateľné systémy verejnej dopravy a prispievať k zelenšej a inkluzívnejšej budúcnosti globálnej mobility.

Viac informácií nájdete na stránke https://en.yutong.com/.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9xWu86sS-zM
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2871230/image.jpg

